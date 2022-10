到 2029 年，体育博彩市场可能会以出色的复合年增长率增长，规模、份额、趋势、需求、市场动态和挑战

涵盖的市场参与者

william Hill (英国), Entain (英国), 888 Holdings (西班牙), Kindred Group plc (马耳他), Flutter Entertainment plc (爱尔兰), The Stars Group Inc, (加拿大), Bet365 (英国) , Bet-at-home .com(德国)、BetAmerica(美国)、Betfred(英国)、Betsson(瑞典)、Draft Kings(美国)、Fan Duel(美国)、Gala Coral Group(英国)、Ladbrokes(英国)、Sportech PLC(英国) , TVG (美国), Twinspires (美国), Watch and Wager (美国)