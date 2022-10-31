酸奶市场到 2029 年将实现显着增长和增长、规模、份额、趋势、需求和细分分析

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酸奶市场获奖研究报告使客户能够处理所有战略方面，包括产品开发、产品规格、探索利基增长机会、建模应用和新的地理市场。该报告估计了当前的市场状况、市场规模和市场份额、产品销售产生的收入以及未来产品所需的必要变化。具有说服力的酸奶市场报告还考虑了对企业当前面临的主要挑战以及企业在该市场运营时可能面临的未来挑战的分析。

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全球酸奶按类型（调味、无味）、形式（传统酸奶、希腊酸奶、套装酸奶、冷冻酸奶、可饮用酸奶等）、脂肪含量（常规、低脂、无脂）、包装（瓶塑料、利乐包装、其他）、分销渠道（直销/批发、零售）——到 2029 年的行业趋势和预测。

市场分析和规模

主要的中期市场驱动因素是消费者对 非乳制品、低热量、高蛋白和更健康的甜点的偏好增加。此外，低脂酸奶的日益普及以及各种口味的健康产品变体的推出，可能为寻求健康甜点替代品的消费者提供多种选择。此外，忙碌的生活方式以及对健康的关注正促使消费者选择方便的酸奶作为代餐。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年酸奶市场价值为 1072 亿美元，预计到 2029 年将达到 1620.4 亿美元，预计 2022-2029 年期间的复合年增长率为 5.30%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消费分析、专利分析和消费者行为。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史年份 2020 年（可定制至 2014 – 2019 年） 数量单位 收入（十亿美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 类型（加味、原味）、形式（常规酸奶、希腊酸奶、套装酸奶、冷冻酸奶、可饮用酸奶等）、脂肪含量（普通、低脂、无脂）、包装（塑料瓶、利乐包装等） ) 分销渠道（直销/批发、零售） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、瑞典、波兰、丹麦、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、非洲南部、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分 涵盖的市场参与者 chr. Hansen Holding A/S（丹麦）、Yakult Honsha Co., Ltd（日本）、雀巢（瑞士）、杜邦（美国）、MORINAGA & CO., LTD（日本）、BioGaia AB（瑞典）、Protexin（英国） 、Daflorn Probiotics UK（英国）、DANONE（法国）、Yakult USA Inc.（美国）、Deerland Enzymes, Inc.（美国）、UAS Laboratories（美国）、Goerlich Pharma GmbH（德国）、SANZYME BIOLOGICS PVT。 有限公司 （印度）、DSM（荷兰）、NutraScience Labs（美国）、Kerry Group plc（爱尔兰）、Lallemand Inc.（加拿大）、Lonza（瑞士）、Winclove Probiotics（荷兰）、Probi（瑞典） 机会 扩大各地区零售市场

由于可支配收入的增加和健康意识的提高，发展中国家对酸奶的需求不断增加

提供多种植物性和有机酸奶口味

市场定义

酸奶是通过牛奶的细菌发酵获得的食品。它以多种不同的形式食用，包括饮料、甜点、零食、高蛋白运动饮料、代餐等。它促进健康消化，降低患 2 型糖尿病的风险，预防结直肠癌并增强免疫系统。随着人们越来越意识到酸奶的健康益处，市场正在增长。

酸奶市场动态

驱动程序

低脂甜点越来越受欢迎

低脂低糖甜点的日益普及将推动酸奶市场的发展。此外，儿童对 冰淇淋 替代品的需求增加以及消费者健康意识的提高是对全球酸奶市场产生积极影响的宏观经济因素。

可支配收入增加和城市化进程加快

除此之外，蓝莓、覆盆子、芒果和草莓等多种异国风味的酸奶的推出，以及通过各种线上和线下零售渠道的广泛供应，正在推动全球销量。此外，主要参与者正在大力投资创新包装解决方案，例如挤压管和带防窒息盖的容器，为市场创造了积极的前景。

场合

推动市场增长的其他因素包括扩大各个地区的零售市场以及降低想要食用乳制品的乳糖不耐症人群的乳糖含量。养乐多、达能、雀巢和乔巴尼是提高酸奶意识和促进酸奶消费的主要参与者。相反，由于可支配收入的增加和健康意识的提高，发展中国家对酸奶的需求不断增长，预计将为全球市场发展提供充足的机会。

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为了谈判获得最大的投资回报 (ROI)，了解品牌知名度、需求地理、可能出现的问题、出勤趋势和酸奶市场业务报告是非常必要的。本报告中进行的竞争分析引起了对主要需求参与者的担忧，例如新产品发布、扩展、协议、联合投注、登录和会员资格。一个可靠的酸奶市场提供了需求洞察力，这有助于更准确地了解需求的地理分布，哪些问题可能会影响未来的努力，以及如何优雅地放置特定品牌。

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