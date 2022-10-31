到 2029 年瓶装水市场将以惊人的增长增长，增长因素、细分、规模、份额、趋势和机会评估

» 广泛的瓶装水市场文件中引用的信息和数据是从可靠的来源收集的，例如网站、期刊、合并和公司年度报告。收集到的信息在呈现给最终用户之前由市场专家检查和验证。本报告还进行了竞争分析，涵盖关键市场参与者的战略概况、他们的核心竞争力和景观市场竞争分析，帮助公司描述他们的个人特征瓶装水市场是最相关、独特​​、公平和值得称道的市场研究报告，重点关注特定的业务需求。

一流的瓶装水市场报告中涵盖的关键市场发展、主要竞争对手和详细的竞争对手分析的研究和分析有助于企业想象市场和产品的大局，最终有助于制定卓越的商业战略。该市场报告包含主要竞争对手的列表，并提供有关影响市场的主要因素的行业战略分析信息。瓶装水市场活动报告还提供了值得注意的数据、当前市场趋势、未来事件、市场环境、技术创新、即将到来的技术和行业中的技术进步。

下载瓶装水市场报告样本副本@https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/ ?dbmr = global-bottled-water-market

全球瓶装水市场，按类型（纯净水、矿泉水和苏打水/碳酸水）、类别（常规、调味）、分销渠道（店内、非店内），– 到 2029 年的行业趋势和预测

市场分析和规模

对疟疾、伤寒、腹泻、食物中毒等水传播疾病的医疗保健意识不断提高，正在推动市场。此外，瓶装水更便携、更方便，支持了市场的增长。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年瓶装水市场价值为 2836 亿美元，预计到 2029 年将达到 4764.5 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内，复合年增长率为 6.7%。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020 年（可定制至 2014 – 2019 年） 数量单位 收入（百万美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 类型（纯净水、矿泉水和苏打水/碳酸水）、类别（原味、调味）、分销渠道（店内、非店内）、 覆盖国家 美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、意大利、法国、西班牙、俄罗斯、土耳其、瑞士、比利时、荷兰、丹麦、瑞典、波兰、土耳其、欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、日本、泰国、印度尼西亚、新西兰、越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、亚太其他地区、南非、科威特、卡塔尔、阿曼、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国以及中东和非洲其他地区、巴西, 阿根廷和南美洲其他地区 涵盖的市场参与者 百事可乐（美国）、雀巢、AG（瑞士）、可口可乐公司。 （美国）、CG Roxane, LLC（美国）、Tempo Beverage Ltd（以色列）、Keurig Dr Pepper Inc.（美国）、Dr Pepper/Seven Up, Inc（美国）、Ferrarelle（意大利）、SANPELLEGRINO（意大利）、 Reignwood Investments UK Ltd（英国）、LaCroix Beverages, Inc.（美国）、GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & CO. KG（德国）和 Mountain Valley Spring Water（美国） 机会 由于工业化和经济增长，人们可支配收入的增加

增加对技术进步和创新的投资

快速的城市化也促进了需求的增加，因为它导致了酒精消费的增加

市场定义

瓶装水供人类饮用，可从多种来源获得，包括水井、受保护的泉水或公共供水。与普通水相比，它具有高浓度的 溶解矿物质 或总溶解固体 (TDS)。在包装之前，瓶子通常用紫外线 (UV) 照射处理，这会在储存或运输过程中抑制病原微生物的生长。消毒后，这些瓶子装满水，贴上标签并以各种尺寸出售，从单杯到水冷却器的大瓶。

全球瓶装水市场 动态

驱动程序

饮用瓶装水的许多好处

由于奎宁（一种用于治疗疟疾和巴贝虫病的药物）的存在，瓶装水也作为一种健康饮料在世界范围内被广泛消费。这种瓶装水每升含有 83 毫克奎宁，具有极佳的药用价值。市场上的制造商现在提供各种添加糖和调味剂的产品。瓶装水的这些治疗益处也推动了全球对该产品的需求。

酒精消费量的增加和互补风味的发展

推动这种增长的另一个因素是在玛格丽塔酒中使用瓶装水作为饮料增强剂，并因其强烈的味道而缓解脱水。此外，儿童、青少年和年轻人会被水在紫外线下的闪光效果所吸引。当暴露在阳光直射下时，瓶装水会发出荧光，因为奎宁由于其奎宁含量而对紫外线具有反应性。由于其用于鸡尾酒制剂和药用特性，预计市场将在预测期内稳步增长。预计瓶装水制造商将在预测期内开发其他产品口味。

场合

由于工业化和经济增长，人们可支配收入的增加是全球瓶装水市场的主要驱动力。快速的城市化也促进了需求的增加，因为它导致酒精的消费增加，瓶装水经常被添加到酒精的消费中。除此之外，社交媒体和互联网的日益普及也对市场产生了积极影响。

要获取有关此研究的更多信息，请访问 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bottled-water-market

最佳瓶装水市场探索报告在多个地区的基础上进行了很好的剖析。在本报告中，公司照片、地理分布、产品组合和最近的发展被考虑用于研究公司传记。在进行勘探研究的同时，严格保持质量和半透明度，为利基市场提供出色的勘探报告。它提供了关键措施、工业家的地位，并且是公司和协会的主要指导来源。一流的瓶装水市场报告的另一个重要部分是竞争地理，它清楚地了解了对部分需求的分析和关键的勤奋参与者的行为。

一份关于瓶装水市场的优秀文件涵盖了产生最佳和最佳报告所需的所有需求方面。这种需求分析对有色部件进行了审查，这些部件被认为是基于所接近的铸铁框架的最快发展的合理性。成熟的和新的参与者都可以使用该报告来全面了解需求。此外，它还包含主要数据、当前需求趋势、地形、技术发明、即将到来的技术以及会员出席的专业进步。瓶装水市场的真实报告提出了需求在 2022 年至 2029 年分布期间的复合年增长率值变化。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-bottled-water-market

最受欢迎的报告

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-outdoor-furniture-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sauerkraut-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-foosball-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-flavored-candy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dark-roast-cocoa-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paper-napkin-making-machine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-commercial-soft-serve-machines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-black-tea-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cappuccino-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-turmeric-in-bakery-application-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-beetles-protein-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-playroom-furniture-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-animal-protein-hydrolysate-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dessert-wine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-docosahexaenoic-acid-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gardening-pots-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chicory-leaf-extract-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-shelf-life-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-stabilizing-agents-for-meat-products-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-juice-extraction-system-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tote-bags-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-theatre-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-infant-vitamin-supplements-market

关于数据桥市场研究：

预测未来的一种绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge Market Research 将自己描述为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们致力于发掘最好的市场机会并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是一套纯粹的智慧和经验，于 2015 年在浦那制定和构建。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名来自不同行业的分析师。我们为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 擅长创造满意的客户，这些客户依赖我们的服务并确定地依赖我们的辛勤工作。我们对我们光荣的 99.9% 的客户满意度评分感到满意​​。

联系我们

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件 –

Corporatesales@databridgemarketresearch.com