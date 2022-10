到 2029 年，水烟烟草市场将出现显着增长，关键驱动因素、规模、份额、需求和机会分析

涵盖的市场参与者

FUMARI (美国), Haze Tobacco (美国), Al Fakher Tobacco Factory (阿联酋), SOCIALSMOKE (美国), Japan Tobacco Inc. (日本), SOEX (德国), Prince Molasses (摩洛哥), Romman Shisha (美国), Mazaya (科威特)、Ugly Hookah(美国)、Cloud Tobacco(美国)、Flavors of Americas SA(巴拉圭)、Al Amir Tobacco(阿联酋)、STARBUZZTOBACCO。 (美国)、Nakhla(伊拉克)、MujeebSons(印度)、Godfrey Phillips India Ltd. (印度)、东方公司(美国)、ALWAHA-TOBACCO。 (我们)