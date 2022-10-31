CBD 护肤市场预计到 2029 年达到，规模、份额、趋势、机会、需求和细分分析

» CBD 护肤市场 研究报告包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的系统分析、消费者和供应链动态趋势以及有关新地理市场的信息。本市场报告还强调了系统的投资分析，预测市场参与者迫在眉睫的机会。本市场报告包含公司概况、产品规格、产能、产值和市场份额。每家公司在 2022 年至 2029 年的预测期间的市场。所有可靠的 CBD 护肤市场报告中包含的统计和数字数据使用有助于理解事实和数据的图表进行表征。

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全球大麻二酚 (CBD) 护肤市场，按来源（大麻、大麻）、类型（油、 面霜 和保湿剂、面膜和精华、洁面乳、其他）、应用（大众市场、吸烟室、电子商务、其他）），分销（在线销售、线下销售）- 到 2029 年的行业趋势和预测

市场分析和规模

大麻二酚 (CBD) 护肤品因其对各种皮肤益处的有效用途而广受欢迎。此外，它们还能更有效地对抗炎症、焦虑和失眠，还有助于改善个人的生理和认知功能，同时调节情绪、疼痛和记忆力。大麻二酚 (CBD) 是在大麻植物中发现的 113 种大麻素之一，占植物提取物的 40%。因此，预计其在收益方面的日益普及将有助于市场在预测期内的增长。

2021 年全球大麻二酚 (CBD) 护肤市场价值 9.5291 亿美元，预计到 2029 年将达到 75.8391 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 29.60%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析，生产消费分析和消费者行为。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020（可定制至 2019 – 2014） 定量单位 收入（百万美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 来源（大麻、大麻）、类型（油、面霜和保湿霜、面膜和精华素、清洁剂等）、应用（大众市场、熏制室、电子商务等）、分销（在线销售、离线销售） 覆盖国家 美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、德国、法国、意大利、英国、比利时、西班牙、俄罗斯、土耳其、荷兰、瑞士、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、埃及、南非、以色列、中东其他地区和非洲 涵盖的市场参与者 Canopy Growth Corporation（加拿大）、The Cronos Group（加拿大）、Tilray。 （美国）、Hexo（加拿大）、CannTrust（加拿大）、Aurora Cannabis Inc.（加拿大）、GW Pharmaceuticals plc。 （英国）、VIVO Cannabis Inc.（加拿大）、Alkaline88, LLC。 （美国）、NewAge Inc.（美国）、Cannara。 （加拿大）、Dixie Brands（美国）、KANNAWAY LLC。 （美国）、The Supreme Cannabis Company, Inc（加拿大）、CANNABIS Aphria（加拿大）、CURA CS, LLC。 （美国）、KAZMIRA（美国）、Curaleaf（美国）和 CannazALL（美国） 市场机会 不断增长的技术进步

融资和研发 (R&D) 活动

市场定义

大麻二酚 (CBD) 是一种无毒化合物，通常以粉末形式从大麻或大麻植物中提取，用于各种护肤目的。注入大麻二酚 (CBD) 的护肤品和个人护理产品具有 各种类型的皮肤舒缓、放松、抗焦虑、缓解疼痛、保湿、抗氧化和抗炎的有益特性，有助于治疗皮肤干燥或某些发炎的皮肤。麻烦。

大麻二酚 (CBD) 护肤品市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、利益、机会、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

越来越意识到它的好处

由于人们对大麻二酚的益处及其药用特性的认识不断提高，大麻二酚护肤品在世界范围内变得越来越流行。此外，CBD 护肤产品的日益普及，因为它们具有抗衰老迹象的抗氧化特性，正在推动对大麻二酚 (CBD) 护肤市场的整体需求。

此外，由于世界技术进步，诸如增加针对目标研究活动的公私资金、高可支配收入、快速城市化、生活方式的改变以及不断增加的创新和产品开发等因素正在增加市场价值。此外，互联网普及率的提高、产品的持续开发和商业化、有利于大麻相关产品使用的政府法规，特别是在发展中国家，以及人均支出的增加，都将有助于市场未来的增长率。

机会

不断增长的技术进步

此外，越来越多的技术进步旨在最大限度地降低生产成本，再加上以可持续发展为导向的开发业务，以确保最佳和明智地利用资源，在此期间为市场参与者创造了有利可图的机会。从 2022 年到 2029 年的预测.

融资和研发 (R&D) 活动

联邦政府对研发技能的资助预计将扩大大麻二酚（CBD）护肤品市场的未来增长。此外，旨在减少 THC 含量的各种研发 (R&R&D) 活动以及对更快获得监管批准的日益关注将对市场的增长产生积极影响。

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对大型 CBD 皮肤护理市场的关键认知是对驱动程序需求和条件、参与此次出席的主要需求参与者、需求细分的详细分析以及对所涉及的关键参与者的竞争分析的完整和独特的分析。该营销报告还提供了对特定产品的需求、偏好和不断变化的品味的想法。该报告使用了一种出色的探索方法，专注于需求份额分析和关键趋势分析。CBD 护肤品市场探索文件在制定交易、广告、营销和创意策略方面发挥着至关重要的作用。

一流的 CBD 护肤市场提供全面的知识和洞察力，了解快速变化的需求地理、以前的需求、即将到来的趋势或需求前景、竞争格局以及有助于规划 CBD 护肤战略的竞争对手战略。市场的勤奋，有可能使挑战者黯然失色。了解未来趋势的最准确方法是了解趋势的时机。因此，这份请求探索报告的结构是通过对当前和即将到来的请求脚本的许多部分进行细化来构建的。一份关于 CBD 护肤市场的全球报告使 CBD 护肤市场对全球、本土和原始需求统计数据的深入了解非常熟悉。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cbd-skin-care-market

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