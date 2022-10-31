到 2029 年，大麻种子市场规模、份额、增长率、新兴趋势、发展状况和收入前景将实现出色的复合年增长率

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有说服力的大麻种子市场文件包括一系列抑制剂以及市场驱动力，这些因素以定性和定量方法进行分析，以便读者和用户获得有关市场的准确见解和信息。大麻种子市场行业。报告中提到的统计数据借助图表进行符号化，简化了对事实和数据的理解。这份行业分析报告有助于为小型、中型和大型公司定义业务战略。通过世界级的大麻种子市场报告进行的分析和估计有助于了解产品发布、未来产品、合资企业、营销策略、发展、并购及其对销售、营销、促销、收入的影响、进口、出口和复合年增长率值。

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全球大麻籽市场按产品类型（药用、自动开花、女性化、常规、其他）、形式（整株大麻籽、去壳大麻籽、大麻籽油、大麻籽蛋白）、包装（小袋） 、罐子、盒子、其他）、应用（食品、大麻茶和果汁、大麻袋、大麻纤维等）、分销渠道（直接、间接）- 行业趋势和到 2029 年的预测

市场分析和规模

大麻种子被认为是世界上最有营养的种子，因为它具有许多有益的特性，并且在药物中用作止痛药。由于大麻种子的灵活性和作为整体健康改善的主食，对大麻种子的需求比传统植物种子的需求增加，预计全球大麻种子市场将增长。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年大麻种子市场价值为 51 亿美元，预计到 2029 年将达到 99.4 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 8.70%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消费分析、专利分析和消费者行为。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史年份 2020 年（可定制至 2014 – 2019 年） 定量单位 收入（十亿美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 产品类型（药用、自动开花、女性化、常规、其他）、形式（整粒大麻籽、去壳大麻籽、大麻籽油、大麻籽蛋白）、包装（小袋、罐子、盒子等）、应用（食品、大麻茶和果汁、麻袋、麻纤维等）、分销渠道（直接、间接） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、瑞典、波兰、丹麦、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、非洲南部、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分 涵盖的市场参与者 Nhempco (加拿大), Ecofiber (澳大利亚), Hemp Inc. (美国), GenCanna (美国), HempFlax Group BV, (荷兰), Konoplex (俄罗斯), Hemp Oil Canada (加拿大), Hemp Poland (波兰), Dun Agro （荷兰）、Colorado Hemp Works（美国）、Canah International（罗马尼亚）、South Hemp Tecno（意大利）、Plains Industrial Hemp Processing（加拿大）和 MH Medical Hemp（德国） 机会 减少碳足迹的创新包装解决方案

全球化的兴起和在线平台购物的增长趋势

即饮型变体，以扩大其产品组合并增加整体销售额

市场定义

大麻种子是指大麻 苜蓿植物的棕色小种子。它们含有不到 1% 的精神活性药物，而大麻含有超过 20%。 大麻种子是易于消化的蛋白质、纤维、氨基酸、抗氧化剂、必需脂肪、铁和维生素的极好来源。

大麻种子市场动态

驱动程序

越来越多地采用健康消费品以及与大麻种子相关的农业效益

对加工食品和即食食品的需求不断增长，尤其是千禧一代和城市人口，正在增加对大麻谷物、棒、冰沙、酸奶等的消费。此外，盛行的素食主义趋势导致人们从肉类和奶制品转向以大麻为基础的食物，以维持蛋白质的消费水平。

对大麻补充剂和个人护理产品的需求不断增长

大麻是一种多功能植物，其种子可用于制作营养食品。它与大麻有关，属于同一家族。由于它们同时含有 GLA（γ-亚油酸）和 CLA（共轭亚油酸），因此它们的性能优于奇亚籽和亚麻籽。它还具有健康比例的脂肪酸、10 种必需氨基酸和高膳食纤维。大麻种子中的主要维生素是磷、钾、钠、镁、硫、钙、铁和锌。此外，与其他植物性蛋白质来源相比，大麻被认为是无过敏的。

场合

大麻种子用于制造大麻生物柴油，可用于任何柴油动力车辆。此外，大麻可用于生产乙醇，乙醇目前由小麦和玉米等粮食作物生产。这将提高粮食生产的效率。另一种允许工业大麻生长的产品是生物塑料。大麻生物塑料由大麻种子和 CBD 油副产品制成。消费者对耐用品的需求不断增长，加上企业和政府的举措和支持，预计将推动大麻生物燃料和生物塑料的增长。

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对大麻种子市场的可靠研究需要进行需求吸引力分析，根据需求规模、增长率和整体吸引力对各方进行比较。需求验证报告详细介绍了需求趋势、未来前景、需求状况、主要需求驱动者、几个需求方、关键发展、需求中的关键参与者和竞争对手的战略。为了了解需求的竞争地理，还包括了对波特五力需求模型的分析。同样，企业可以通过 Hemp Seeds 市场业务文档获取对竞争需求的详细分析，从而决定有关产品、客户、关键参与者、产品、创造或营销的策略。

主要的大麻种子市场探索报告审查了在全球需求中具有竞争力的公司和制造商。它按产品类型、运营和增长因素研究需求。此外，还包括主要业务、终端药物和业务区域的出勤状况和前景，用于需求研究。这份需求文件揭示了营销探索的丰富多彩的方面，包括重要的出席趋势、需求规模、需求份额估计、交易量、新兴趋势、产品消费、客户偏好、主数据以及关键参与者的未出生分布和分析. 一份关于大麻种子市场的和谐报告包含了公司在大麻种子市场努力经营时可能遇到的许多重要问题的答案。

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