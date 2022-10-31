糖果市场到 2029 年将增长、规模、份额、增长机会、驱动因素、限制和收入洞察

为了获得可操作的市场洞察力以轻松创建可持续且有利可图的业务战略，糖果市场研究报告是一个不错的选择。这份市场报告研究了糖果市场行业的市场驱动因素、市场限制、挑战、机遇和主要发展。此外，这样的市场报告还包括有关市场分析、市场定义、市场细分、关键发展领域、竞争分析和研究方法的详细信息。糖果市场包含对 CAGR 值的估计，这对于公司决定投资价值非常重要期间。

绝对的糖果市场报告包含 SWOT 分析支持的 ABC 行业的市场洞察和分析。在这份行业报告中，重点介绍了糖果市场行业的市场研究和分析的几个方面。这份市场研究报告为各种规模的企业提供了极好的支持，无论是大、中还是小型。通过全球糖果市场报告提供的准确和前沿信息有助于企业提高对消费者类型、消费者需求和偏好、他们对产品的看法、购买意图以及对特定产品的反应的认识。，以及他们对市场上已经存在的特定产品的不同口味。

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全球糖果市场，按类型（硬糖、薄荷糖、口香糖和果冻、巧克力、 太妃糖 和太妃糖、药用糖果、高级烘焙产品、其他）、年龄组（儿童、成人、老年人）、价格水平（经济、中档） , 奢侈品), 分销渠道 (超市/大卖场, 便利店, 药店和副药店, 餐厅, 免税店, 电子商务, 其他) – 到 2029 年的行业趋势和预测

市场分析和规模

糖果是糖果产品，糖是主要成分。而糖果的主要目标受众是儿童和年轻人。全世界各个年龄段的人都喜欢它。日益现代化、西化和个人可支配收入的增长是推动糖果市场增长的主要因素。不断增长的年轻人口和黑巧克力的日益普及是推动糖果市场增长的其他间接因素。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年糖果市场价值 2263.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 3083.9 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 3.94%。价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，数据桥市场团队研究策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消费分析、专利分析和技术进步。

市场定义

糖果也被称为甜糖果食品。电子糖果的主要成分是糖。这些糖果由巧克力、牛奶、坚果、水果和人造甜味剂混合制成，有小块、滴状和棒状。有些糖果含有矿物质和维生素，可提供有助于肌肉锻炼的蛋白质价值。忙碌的消费者通常会选择甜食作为小点心，它们消耗的时间更少，并且可以在休息时享用。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020 年（可定制至 2014 – 2019 年） 数量单位 收入（十亿美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 类型（硬糖、薄荷糖、软糖和果冻、巧克力、太妃糖和太妃糖、药用糖果、精美烘焙食品等）、年龄组（儿童、成人、老年病）、价格水平（经济、中档、奢侈品）、分销渠道（超市/大卖场、便利店、药房药店、餐饮服务、免税店、电子商务等） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥，德国，法国，英国，荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡，马来西亚，澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和作为南美洲一部分的南美洲其他地区 涵盖的市场参与者 费列罗（意大利）、明治控股有限公司（日本）、好时公司（美国）、优质糖果公司（美国）、雀巢（瑞士）、克洛埃塔（瑞典）、通用磨坊公司（美国）、美国）、 Mondelēz International (美国), Mars, Incorporated (美国), pladis global (英国), LOTTE CONFECTIONERY CO.LTD (韩国), Storck (德国), Perfetti Van Melle (荷兰) Bas), Candy Rush Muskoka (加拿大）、HARIBO GmbH & Co. KG（德国）、Arcor（阿根廷）、Sweet Candy Company（美国）、THE BANG CANDY COMPANY、（美国） palmer-candy（美国）美国）、SUGARFINA USA LLC（美国）、果冻肚皮糖果公司（美国） 市场机会 新兴市场数量增加

越来越多的产品创新

增加战略合作

不断增长的开支和投资

糖果市场动态

驱动程序

对无糖糖果的需求不断增长

近年来，人们对健康意识的提高、对巧克力或低糖糖果、无糖糖果的渴望日益增加。由于食用高糖巧克力后出现糖急症的人数增加，公众对无糖糖果的需求增加。对无糖糖果的需求预计将增加全球糖果市场的增长。

存在大量品种

市场上不同类型的糖果（如非巧克力糖果和巧克力糖果）的供应日益增加，导致对糖果的需求增加，而消费者的冲动购买行为推动了对糖果的需求。发展中经济体不断变化的消费者偏好和口味导致全球糖果销量大幅增长。

对巧克力糖果的强劲需求

由于与巧克力相关的健康益处，对巧克力糖果不断增长的需求主导了市场。所有年龄段的人都非常喜欢巧克力糖果。巧克力味有多种健康益处，因为它有助于降低死亡率，还有助于治疗抑郁症和支气管炎等疾病。此外，由于可可的存在，黑巧克力具有巨大的健康益处。它有助于维持体内的血液流动并促进血管的整体功能。

机会

不断增长的发展和消费者消费能力的提高是为糖果市场创造有利机会的重要因素。广泛持有的糖果是为儿童和年轻人制作的。对糖果的需求主要受消费者口味、人口增长和倾向的驱动。与中型公司相比，大型跨国公司在制造和采购节约方面具有显着优势。生产含糖添加剂较少的糖果可以为糖果市场的主要参与者带来巨大的创收机会。此外，在糖果中添加有价值的成分和其他营养物质和矿物质可能是主要参与者增加收入和市场份额的绝佳机会。此外，新兴市场的增加也将成为市场的驱动力，进一步增加市场增速的利好机会。

要获取有关此研究的更多信息，请访问 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-candy-market

顺利糖果市场业务报告以需求驱动因素和需求条件的形式对需求进行了描述，这有助于从几个方面估计对特定产品的需求。这份需求探索报告包括对不同需求部分和地区、新兴趋势以及主要驱动因素、挑战和需求缺口的深入研究。这份可信的报告评估了顶级玩家采用的常见交易策略。它还解释了全球需求增长的前景。在竞争分析部分，提到了主要的关键需求份额参与者，并附有丰富多彩的细节，例如公司简介、他们的需求份额分析以及使他们在需求中茁壮成长的各种策略。 综合糖果市场报告中采用了数据三角系统，该报告涉及数据挖掘、数据变量对需求的影响分析以及初步确认（出勤专家）。为了生成超高成本的查询探索报告，营销运营必须以同质化和管理的方法来把握目标查询的精神、激情、偏好、站点、信仰和价值体系。一份出色的报告研究了全球需求的状况和分布，按关键参与者、类型、运营和地区对全球需求的规模（价值和数量）进行了分类。糖果市场探索报告为需求提供了 2022 年至 2029 年分布期间 CAGR 值变化的机会。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-candy-market

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