欧洲饮用巧克力市场到 2029 年将出现显着增长、规模、份额、增长机会、近期趋势、收入统计和全球挑战

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欧洲饮用巧克力市场按类型（深色、牛奶、白色）、可可含量（60-90%、40-60%、30-40%、其他）、应用（巧克力饮料、蛋白质奶昔、 饮料增能剂、咖啡混合物）、风味（香草、焦糖、蜂蜜、 榛子）、形式（粉末、液体）、目标消费者（成人、儿童）、最终用户（食品服务提供商、家庭/家庭、企业、航空公司）——到 2029 年的行业趋势和预测

市场分析和规模

不断创造、推出和销售新美食的愿望支撑着饮用巧克力市场的增长前景。口味和精致度是饮用巧克力市场产品开发的两个关键驱动力。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年饮用巧克力市场的价值为 117.6205 亿美元，预计到 2029 年将达到 162.2142 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.1%。

市场定义

热巧克力是喝巧克力的别称。在世界的某些地方，喝巧克力被称为巧克力茶。作为一种饮料，饮用巧克力是由小块巧克力慢慢融化并与牛奶和水混合制成的。它由融化的巧克力、加热的巧克力、巧克力粉或可可粉制成。为了制作饮用巧克力，将粉末形式溶解在水或牛奶中。饮用巧克力的可可含量决定了它们是否加糖。各种饮用巧克力由牛奶巧克力或白巧克力制成。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020（可定制至 2019 – 2014） 定量单位 收入（百万美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 类型（深色、牛奶、白色）、可可含量（60-90%、40-60%、30-40%、其他）、应用（巧克力饮料、蛋白质奶昔、能量饮料、咖啡混合物）、风味（香草、焦糖） 、蜂蜜、榛子）、形式（粉末、液体）、目标消费者（成人、儿童）、最终用户（食品服务提供商、家庭/家庭、企业、航空公司） 覆盖国家 德国、英国、法国、意大利、瑞士、荷兰、西班牙、比利时、土耳其、俄罗斯、瑞典、丹麦、波兰、卢森堡、欧洲其他地区 涵盖的市场参与者 Barry Callebaut（瑞士）、The Hershey Company（美国）、Nestlé SA（瑞士）、Ingredion（美国）、Mars, Incorporated（美国）、DSM（荷兰）、Kerry Group plc（爱尔兰）、Tate & Lyle（英国）、Godiva (美国), LUIGI LAVAZZA SPA, (意大利), Starbucks Coffee Company (美国), PepsiCo (美国), Mondelez International (美国), Simply Good Foods Company (美国) 机会 该地区对外卖食品和饮料的需求不断增长

日益多样化的供应链和快速的产品开发

通过在线渠道支付产品的便利性，以及各种巧克力口味和质地

饮用巧克力市场动态

驱动程序

在线零售额增加和供应链扩张

推动饮用巧克力市场发展的主要趋势之一是在线零售的发展。便利店、专卖店、超市、药店和大卖场都是很好的产品分销渠道。零售商和制造商不断努力扩大其供应和分销链，这有助于改善饮用巧克力市场的产品准入。

根据需求多样化产品

不断尝试新的民族风味和口味的愿望是饮用巧克力市场的主要驱动力。多年来，巧克力行业一直专注于生产更健康的产品。日益增长的健康意识人口正在推动这一趋势，尤其是在新兴经济体。发展中地区有组织零售的进步推动了饮用巧克力市场的发展。

机会

通过在线渠道轻松支付产品以及广泛的巧克力口味和质地是电子商务在饮用巧克力市场流行的关键因素。此外，饮用巧克力越来越多地用于各种饮料和糖果产品的配方，如蛋糕、奶昔、羊角面包和热巧克力，促进了欧洲饮用巧克力市场的增长。

约束

然而，产品替代品的容易获得、与质量标准化有关的严格政府法规以及大流行造成的供应链中断将限制饮用巧克力市场的增长范围。研发活动的高成本和原材料价格的波动将抑制饮用巧克力市场的增长步伐。市场增长的其他制约因素包括肥胖患病率增加、患者血糖水平升高以及糖尿病发病率增加。

这份饮用巧克力市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关饮料巧克力市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对饮用巧克力市场的影响

巧克力市场受到 COVID-19 爆发导致的低销量以及供应方对质量和认证的担忧的阻碍。在出口方面，精品可可和巧克力研究所 (FCCI) 研究了 COVID-19 大流行的影响，结果令人不安。根据多米尼加共和国的报道，实施的严厉封锁使种植者和农业工人在几周内无法前往种植园，直到当局批准例外。因此，原材料供应链的中断以及随后的封锁导致越来越多的专卖店长期关闭，高端巧克力的消费量减少。

最近的发展

雀巢将于 2020 年 9 月在欧洲推出植物性饮料 Nesquik，扩大其乳制品替代品的范围。 这种新的即饮饮料首先在西班牙、葡萄牙和匈牙利推出，后来扩展到其他欧洲国家。 它是用可持续来源的燕麦、豌豆和可可制成的，它的糖分比普通的牛奶 Nesquik 低。

FrieslandCampina 的调味牛奶品牌 Yazoo 宣布将于 2020 年 3 月推出新口味 Choco-Hazelicious。该饮料将提供四种不同的形式，可在旅途中和在家中饮用。费列罗计划与拉加代尔合作，于 2021 年 9 月在旅游零售渠道预推出新款 Ferrero Rocher 平板电脑。 费列罗以三种口味的新产品进入巧克力棒市场：饮料、55% 黑可可和白可可。

欧洲饮用巧克力市场范围

饮用巧克力市场根据类型、可可含量、应用、风味、形状、目标消费者、包装类型、包装材料、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策，识别市场的主要应用。

类型

黑巧克力

牛奶巧克力

白色的

可可含量

60-90%

40-60%

30-40%

其他

分销渠道

大卖场/超市

专卖店

便利店

网上商城

其他

应用

巧克力饮料

高蛋白饮品

能量饮品

咖啡混合物

其他

味道

香草

焦糖

蜂蜜

榛子

形式

粉末

液体

目标客户

成年人

孩子们

终端用户

餐饮服务供应商

家用/家用

公司

航空公司

要获取有关此研究的更多信息，请访问 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-drinking-chocolate-market

. 杰出的欧洲饮用巧克力市场业务报告提供了对 2022-2029 年期间全球出席情况、综合分析、规模、份额、增长、成员、趋势和分布的洞察。需求探索研究提供的数据使该文档成为管理人员、法官、出勤专家和其他关键人员的便捷资源，可以让研究准备好访问并按语气以及目录、图表和表格进行剖析，以帮助理解需求规模、份额、趋势、增长动力以及需求缺口和挑战。欧洲饮用巧克力市场审计报告对需求结构进行了深入分析，并对彩色部分和需求子细分市场进行了评估。

一份主要的欧洲饮用巧克力市场报告提供了主导需求参与者的证据，包括案例、产品自焚、利润、细分和业务概要。各种安全来源，如期刊、网站和定期公司报告、白皮书及其组合，已被用于收集本应用报告中提到的数据和信息。这项需求探索研究有助于客户了解有色人种驾驶者和影响倾倒期间需求的条件。欧洲饮用巧克力市场探索报告提供了绝对需求概述，其中包含需求分析、产品描述、需求细分、关键发展和卖方地理位置的丰富多彩的方面。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-drinking-chocolate-market

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