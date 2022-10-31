到 2029 年将收集的食品可追溯性市场、规模、份额、增长、需求、挑战、机遇和竞争前景

关于食品可追溯性市场的重要文件中的市场细分研究涵盖了基于应用、垂直、部署模型、最终用户和地理等多个市场和行业细分的研究和分析。通过使用本报告中完善的工具和技术，复杂的市场信息被转换为更简单的版本。国际市场分析报告为企业提供了很多服务，并为最棘手的业务问题提供了解决方案。令人信服的市场报告中研究了对市场增长预测和限制的全面估计。食品可追溯性市场将有助于做出有关市场的决定。

食品可追溯性市场的卓越调查报告考虑了主要参数，即市场分析、市场定义、市场细分、关键市场发展、竞争分析和研究方法。该报告以定量和定性的方式提供了有关产品市场的各种抑制因素和激励因素的想法，以便用户获得准确的信息。使用 SWOT 分析适当地解释了市场驱动因素和限制因素。因此，食品可追溯性市场中的通用文件是增加业务活动、执行定性工作和增加利润的重要工具。

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全球食品追溯市场，按技术（红外线、生物识别、全球定位系统 (GPS)、 射频识别 (RFID)、条形码、近场通信 (NFC)）、设备（热敏打印机、2D 扫描仪和 1D、传感器、标签和标签、带 GPS 的 PDA 等）、软件类型（企业资源规划 (ERP)、摩擦焊接、实验室信息管理软件 (LIMS)、仓库软件等）、应用程序（生鲜食品、乳制品、饮料等）、完用户（食品制造、仓储和运输、零售、政府部门、其他）- 到 2029 年的行业趋势和预测

市场分析和规模

食品追溯系统可以在整个制造过程中跟踪供人类消费的产品流向。由于食品生产和分销是一个复杂的过程，公司将食品追溯系统视为应对所有食品相关挑战的最佳工具。食品可追溯性使公司能够向客户提供 新鲜食品 ，从而减少食源性疾病。

Data Bridge Market Research 分析，食品可追溯性市场在 2021 年价值 173 亿美元，预计到 2029 年将达到 379 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 10.30%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消费分析、专利分析和消费者行为。

市场规模和细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史年份 2020 年（可定制至 2014 – 2019 年） 定量单位 收入（百万美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 技术（红外线、生物识别、全球定位系统 (GPS)、射频识别 (RFID)、条形码、近场通信 (NFC)）、设备（热敏打印机、2D 和 1D 扫描仪、传感器、标签和标签、带 GPS 的 PDA、其他）、软件类型（企业资源规划 (ERP)、摩擦焊接、实验室信息管理软件 (LIMS)、仓库软件等）、应用程序（生鲜食品、乳制品、饮料等）、最终用户（食品制造、仓库和运输、零售、政府部门等）， 覆盖国家 美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、意大利、法国、西班牙、俄罗斯、土耳其、瑞士、比利时、荷兰、丹麦、瑞典、波兰、土耳其、欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、日本、泰国、印度尼西亚、新西兰、越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、亚太其他地区、南非、科威特、卡塔尔、阿曼、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国以及中东和非洲其他地区、巴西, 阿根廷和南美洲其他地区 涵盖的市场参与者 CH Robinson Worldwide, Inc.（美国）、Bio-Rad Laboratories, Inc.（美国）、OPTEL GROUP（加拿大）、Cognex Corporation（美国）、Honeywell International Inc.（美国）、SGS SA（瑞士）、Zebra Technologies Corp . (美国), Bar Code Integrators, Inc (美国), Carlisle Companies Inc (美国), Merit-Trax Technologies (加拿大), FoodLogiQ (美国), Food Forensics Limited (英国), Bext360 (美国), ANTARES VISION SpA (美国) )、Covectra（意大利）、TE-FOOD International GmbH（德国）、Source Trace（美国）、Trace One（美国）、Crest InfoSolutions（爱尔兰）、Damselfly Solutions Inc.（英国） 机会 蔬菜泥也是新鲜蔬菜的更便宜的替代品

有机食品在注重健康的消费者中越来越受欢迎

广泛适用于不同类型的食品可追溯性

市场定义

食品中的可追溯性（跟踪技术） 是指识别和验证从生产到分销的食品链不同阶段的能力。这涉及识别食物的来源和目的地，以及应该从哪里分发给各个最终用户。该系统在全球食品贸易中至关重要，因为多成分食品包括来自各种食物链和国家的材料。

食品溯源市场动态

驱动程序

全球食源性疾病和食品掺假病例增加

食源性疾病通常是由污染食物的病原体和霉菌毒素引起的。食品中存在沙门氏菌和李斯特菌等病原体肯定会损害微生物安全和食品质量，从而导致食源性疾病。

食品追溯行业的数字化和技术进步不断发展

食品追踪行业的另一个普遍趋势是数字供应链，其中预测分析、更好地了解货物流动以及机器人技术等技术帮助仓库和配送中心有效地追踪食品。仓库经理创建了一个仓库管理系统，该系统使用射频枪来防止人们选择错误的产品。

以前由人工管理的运输管理系统将被数字化。使用系统自己的参数、标准、数据点和期望，零售商可以使用基于云的互连解决方案为其供应商提供特定的交货时间。这不仅会简化规划流程，还会为我们提供以前没有的大量信息和跟踪数据。

机会

全球食品可追溯性市场增长的主要驱动力是立法框架、认证和标准化。这是因为发达国家和发展中国家的各个政府都被迫遵守食品安全标准和法律，这进一步支持了市场的扩大。其他市场驱动因素包括竞争优势和品牌忠诚度、污染追踪和产品召回，以及供应链上下游的信息流。

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可靠的食品可追溯性市场报告包含对 CAGR 值的估计，这对于企业在一段时间内决定投资价值具有真正意义。通过本报告传达的准确和前沿信息有助于企业了解消费者类型、消费者需求和偏好、他们的产品观点、购买意图、对特定产品的响应，以及对先前作为请求部分的特定产品的不同品味。世界一流的食品可追溯性市场报告阐明了对需求描述、需求细分和需求竞争分析的研究。

出色的食品可追溯性市场分析报告使用最先进的工具和手段来探测、分析和收集数据和信息。本报告准确估计了对新产品的隐含需求、消费者对特定产品的反应、确定总体需求趋势、了解客人的类型、营销问题的相对规模以及许多其他跨度。一流的食品可追溯性市场报告中进行的需求探索研究根据食品可追溯性市场的勤奋需求涵盖了各种需求，并产生了优雅的可能结果和有关需求趋势的完整信息。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-food-traceability-market

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