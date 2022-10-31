数字 X 射线市场预计将以 9.22% 的复合年增长率增长，按类型、应用、新兴趋势、业务战略、开发技术、收入和主要领导者划分的最终用户

在 2022 年至 2029 年的预测期内，全球数字 X 射线市场预计将以 9.22% 的速度增长。X 射线市场数据桥市场研究报告数字服务提供了对各种因素的分析和见解预计将在整个预测期内占主导地位，同时对市场增长产生影响。全球老龄化人口的增加正在加速数字 X 射线市场的增长。

数字射线照相术 (DR) 是一种先进的 X 射线检查形式，可在计算机上立即生成数字射线照相图像。该技术使用 X 射线敏感板在检查对象期间捕获数据，这些数据会立即传输到计算机，而无需使用中间暗盒。入射的 X 辐射被转换为等效电荷，然后通过探测器传感器转换为数字图像。

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与其他成像设备相比，平板探测器，也称为数字探测器阵列 (DDA)，可提供高质量的数字图像。它们可以具有更好的信噪比和改进的动态范围，进而为 X 射线应用提供高灵敏度。

平板探测器以两种不同的方式工作，即间接转换和直接转换。间接转换平板探测器具有闪烁体层，可将 X 射线光子转换为可见光光子，并使用非晶硅光电二极管阵列将光子转换为电荷。该电荷与与探测器像素相互作用的 X 射线光子的数量和能量成正比，因此与吸收 X 射线的材料的数量和密度成正比。

直接转换平板探测器在多微电极板上使用非晶硒 (a-Se) 或碲化镉 (Cd-Te) 等光电导体，提供最高的清晰度和分辨率。两种探测器的信息都由薄膜晶体管读取。

在直接转换过程中，当 X 射线光子撞击光电导体（如非晶硒）时，它们被直接转换成电子信号，并被放大和数字化。由于没有闪烁体，因此此处没有光子的横向传播，从而确保了更清晰的图像。这将它与间接构造区分开来。

当平板探测器与适当的机械手和图像处理软件相结合时，它们可用于 X 射线计算机断层扫描 (CT) 检查，生成待测物体外部和内部结构的 3D 图像。

数字射线照相市场的主要主要参与者：

佳能

富士胶片医疗系统

GE医疗

日立医学会

全息公司

皇家飞利浦公司

岛津公司

西门子医疗

东芝医疗系统株式会社

丹纳赫

锐珂医疗

西诺德牙科系统公司

普兰梅卡

Varex 成像公司

爱克发-吉华集团

另一种类型的数字 X 射线检测介质是线性检测器阵列 (LDA)。这些由单行 X 射线检测像素组成，而不是一个阵列。LDA 或要检查的对象必须彼此相对移动才能形成 2D X 射线图像。LDA 适用于检查在传送带上移动的物体。已知数字射线照相或数字射线照相是一种类型的 X 射线成像，其中使用数字 X 射线传感器代替传统的摄影胶片。这在时间效率和以数字方式传输图像的能力方面具有额外的优势，并增强它们以获得更好的可见性。

预计在预测期内推动数字 X 射线市场增长的主要因素是牙科数字 X 射线的发生率增加以及适当的政府举措和投资。此外，预计儿童口腔癌和龋齿的稳步增长将进一步推动数字 X 射线市场的增长。此外，进一步估计数字 X 射线系统优于传统模拟系统的优势将抑制数字 X 射线市场的增长。另一方面，数字 X 射线系统成本的上升预计将进一步阻碍数字 X 射线市场在此期间的增长。

此外，基于人工智能的数字 X 射线系统的进步将为未来几年数字 X 射线市场的增长提供更多潜在机会。然而，翻新系统的日益普及可能仍会在不久的将来挑战 X 射线市场的增长。

这份数字 X 射线市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会，市场法规的变化、市场增长的战略分析、市场规模、类别市场增长、利基和优势应用、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关数字 X 射线市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介。我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

全球数字 X 射线市场情景：

电子卫生是指在卫生部门使用信息和通信技术（ICT）。信息和通信技术 (ICT) 以医疗应用、医疗记录和远程医疗的形式广泛使用。

全球高速互联网的普及是数字 X 射线市场增长的主要驱动力之一。可穿戴设备、大数据分析和物联网（IoT）在医疗保健领域的广泛采用，以及支持使用数字放射照相解决方案和服务的政府举措的增加，加速了市场增长。通过使用数字 X 射线解决方案来管理法规遵从性的需求增加，癌症和糖尿病等慢性疾病的患病率上升，进一步影响了市场。此外，可支配收入的增加、负责任的医疗保健组织的形成、医疗保健基础设施的进步、医疗保健福利计划设计的快速数字化和动态性质的可用性正在对市场数字射线照相产生积极影响。否则，

另一方面，与数字 X 射线解决方案的部署和维护相关的高成本以及与隐私、许可和数据泄露相关的安全问题预计将阻碍市场增长。在 2022-2029 年的预测期内，预计医疗保健专业人员不愿采用先进的数字 X 射线解决方案以及缺乏熟练的 IT 专业人员将挑战数字 X 射线市场。

这份数字 X 射线市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关数字 X 射线市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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全球数字 X 射线市场范围和市场规模

数字 X 射线市场根据类型、应用、技术、便携性、系统、价格范围和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据 类型， 数字 X 射线市场分为模拟 X 射线系统和数字 X 射线系统。

在应用的基础上，数字 X 射线市场被细分为普通 X 射线摄影、胸部成像应用、骨科应用、心血管成像、牙科应用、乳房 X 线摄影、癌症、透视和其他普通 X 射线摄影应用。

在技​​术的基础上，数字射线照相市场分为 直接射线照相和计算机射线照相。

在便携性的基础上，数字 X 射线市场细分为固定数字 X 射线系统、落地式安装系统、天花板安装系统、便携式数字 X 射线系统、移动 X 射线系统和手持式设备、X 射线系统。

在系统的基础上，数字 X 射线市场分为现代化数字 X 射线系统和新型数字 X 射线系统。

根据价格范围，数字 X 射线市场分为低端数字 X 射线系统、中端数字 X 射线系统和高端数字 X 射线系统。

根据最终用户，数字 X 射线市场分为 医院、诊断中心和牙科中心。

数字 X 射线市场的国家层面分析

分析了数字射线照相市场，并按国家、类型、部署和最终用户提供了市场规模信息和趋势，但上面未提及。

数字 X 射线市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区的东非 (MEA)，作为南美洲的一部分。

由于有利的监管环境和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在数字 X 射线市场上占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点下游和上游是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

数字 X 射线市场还为您提供每个国家/地区的详细市场分析、资本货物的医疗保健支出增长、数字 X 射线市场不同产品类型的安装基础、使用生命线曲线的影响技术以及医疗保健法规的变化。情景及其对数字射线照相市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和数字射线照相市场份额分析

数字射线照相市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与数字 X 射线市场相关的业务方向有关。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养有用的洞察力，帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们处理的卓越. »

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