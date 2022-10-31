驱虫药市场预计将以 8.42% 的复合年增长率增长，预计将达到 54.356 亿美元，按类型、应用、新兴趋势、业务战略、开发技术、收入和主要领导者划分的最终用户

2021 年全球驱虫药市场价值 28.469 亿美元，预计到 2029 年将达到 54.356 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 8.42%。除了市场洞察力，如市场价值、增长率、市场细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由 Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家洞察分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

第一种有效的驱虫药（也称为驱虫药）是在 20 世纪发现的，其中含有有毒金属，如砷（atoxyl）或锑（催吐剂）。它们被用来治疗锥虫和血吸虫感染。

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目前的驱虫药通常通过使寄生虫麻痹（例如通过防止肌肉收缩）、通过破坏蠕虫以使宿主的免疫系统可以消除它或通过改变寄生虫的新陈代谢（例如通过影响微管的功能）来起作用。由于这些寄生虫的代谢需求在物种之间差异很大，因此对一种类型的蠕虫非常有效的药物可能对其他类型的蠕虫无效。

为了引起其作用，药物必须穿透蠕虫坚硬的外层角质层或进入其消化道。这可能会带来困难，因为蠕虫有不同的生活方式，有些蠕虫是专门吸血的（“食血者”），而其他蠕虫最好被描述为“组织食草动物”。另一个并发症是许多蠕虫具有活性药物外排泵，可降低寄生虫中的药物浓度。因此，驱虫药的给药途径和剂量很重要。与正常秩序相反，用于人类医学的几种驱虫药物最初是为兽医使用而开发的。

下面简要介绍了一些单独的驱虫药，它们的使用适应症在表 56.1 中给出。其中许多药物在英国未获得许可，而是在“指定患者”的基础上使用2：在某些情况下（例如甲苯咪唑），药房提供受限剂型。

驱虫剂市场的主要主要参与者：

Hoffmann-La Roche SA（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司 （爱尔兰）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

拜耳公司（德国）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

Cipla Inc.（美国）

Amneal 制药有限责任公司。（我们）

默克公司（德国）

人类制药（印度）

Zydus Cadila（印度）

高德玛（瑞士）

硕腾（美国）

勃林格殷格翰国际有限公司。（德国）

驱虫药是一种用于治疗动物寄生虫感染的药物。这包括扁虫和蛔虫，例如吸虫（吸虫）和绦虫（绦虫）。这些药物阻断了对寄生虫至关重要但对宿主不重要的代谢活动。肠道不能很好地吸收一些驱虫药。结果，寄生虫以比宿主高得多的浓度暴露于药物中。神经肌肉协调、能量产生和微管完整性在蠕虫的生命周期中都很重要。驱虫药通常口服，因为这是最稳定的给药方式。

全球驱虫剂市场情景：

这份驱虫剂市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关驱虫剂市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

要获得有关驱虫药市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anthelmintics-market

全球驱虫药市场范围和市场规模

驱虫药市场根据药物类别、目标病原体、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

药物类

苯并咪唑类

哌嗪

目标病原体

十二指肠钩口瘤

蛔虫

蛲虫

鞭毛虫

药物

米替福新

我们走吧

吡喹酮

甲苯咪唑

阿苯达唑

皮兰特尔

伊维菌素

其他

应用

血管圆线虫病

蛔虫病

毛细线虫病

棘球绦虫

颚口虫病

肝吸虫

念珠菌感染

毛圆线虫病

蛲虫病

其他

管理途径

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药店

其他

驱虫药市场的国家层面分析

分析了驱虫剂市场，并按国家、药物类别、目标病原体、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。

驱虫剂市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 内的其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和中东地区的非洲 (MEA) 和作为南美洲一部分的非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区

北美在市场份额和市场收入方面主导着驱虫药市场，并将在预测期内继续蓬勃发展。这是由于蠕虫感染患病率的上升和医疗保健支出的增加，这将进一步推动该地区市场的增长率。此外，主要关键参与者对新技术的日益关注将进一步推动该地区市场的增长率。

由于该地区老年人口数量的增加，预计亚太地区将成为 2022-2029 年预测期内增长最快的地区。此外，医疗基础设施的发展和政府举措的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

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卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

驱虫药市场还为您提供每个国家/地区的详细市场分析、资本货物医疗保健支出的增长、驱虫药市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对驱虫药市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和驱虫药市场份额分析

驱虫剂市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与驱虫药市场相关的业务方向有关。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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