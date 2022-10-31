荷兰湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场规模将增长 1495.6 亿美元 预计复合年增长率为 6.3%。

全球荷兰年龄相关性黄斑变性 (AMD)市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2022 年至 2029 年的预测期内，该市场的复合年增长率为 6.3% 2029 年，预计到 2029 年将达到 1.4956 亿美元。各国人口老龄化以及研发和药物开发活动的增加 -Bas 正在推动该地区市场的增长。

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荷兰年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场的主要主要参与者：

霍夫曼-拉罗氏公司

再生元制药公司

艾尔建

爱尔康公司

千住制药 有限公司

展望治疗公司

Coherus 生物科学

辉瑞公司

勃林格殷格翰国际有限公司

博士生健康

诺华公司

拜耳公司

参天药业有限公司

竞争格局和湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场份额分析

湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、品牌分析、产品批准、专利、产品广度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与专注于湿性老年黄斑变性 (AMD) 市场的公司有关。

报告中涵盖的主要参与者是 F. Hoffmann-La Roche Ltd、Regeneron Pharmaceuticals, Inc.、Allergan、Alcon Inc.、Senju Pharmaceutical CO。Ltd.、Outlook Therapeutics, Inc.、Coherus Biosciences、辉瑞公司、勃林格殷格翰。International GMBH、Bausch Health、Novartis AG、Bayer AG 和 Santen Pharmaceuticals Co., Ltd 等国内外企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

例如，

2019 年 11 月，Coherus BioSciences 与 Bioeq IP AG（现为 Bioeq AG 或“Bioeq”）就某些小瓶和预填充注射器剂型中的（Lucentis）雷珠单抗生物仿制药版本的商业化达成协议。该协议通过为美国眼科领域的 Bioeq 许可产品商业化提供特许权使用费，从而使 Coherus BioSciences 受益，从而增加了未来的销售和收入。

2019年10月，诺华公司宣布获得美国FDA批准用于注射Beovu（brolucizumab），也称为RTH258，用于治疗老年性黄斑变性（AMD）。最近的 FDA 批准将进一步扩大诺华公司的药物组合，从而提高其市场信誉。

荷兰年龄相关性黄斑变性 (AMD)市场情景 ：

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全球年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场范围和荷兰市场规模

荷兰湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD)市场根据药物类别、产品、年龄组、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据药物类别，市场分为单克隆 抗体、苯并卟啉衍生物等。单克隆抗体部分占主导地位，因为所有可用的药物都属于单克隆抗体范围。

根据产品，市场分为生物制剂和生物仿制药。在荷兰，由于生物制品领域所有湿龄黄斑变性疗法的可用性，生物制品部分占主导地位。

根据年龄组，市场细分为 60-80 岁、80 岁以上和 40-59 岁。60-80 岁的人群占主导地位，因为最大数量的患者属于这个年龄段，他们受到湿性年龄相关性黄斑变性影响的风险几乎为 25%。

根据最终用户，市场分为医院和诊所、研究机构和学术机构等。 由于患者人数众多以及对主要在医生监督下给药的药物的需求，医院和诊所在市场上占据主导地位。

在分销渠道的基础上，市场细分为医院药房、复方药房。医院药房占据了大部分市场份额，因为这些药物只能在医生的监督下使用。这就是为什么越来越多的患者在医院接受治疗，因此医院药房对药物的需求也在增加。.

荷兰年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场的国家级分析

分析了荷兰湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场，并按国家、癌症类型、营养、配方、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察力，如上所示。

荷兰湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场报告涵盖的国家有美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、科威特、非洲南部、中东其他地区和非洲。

由于主要关键参与者的存在、癌症发病率的上升和该地区发达的医疗基础设施，北美在荷兰湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场上占据主导地位。由于患者数量的增加、对医疗保健行业的投资增加以及政府支持的增加，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

荷兰湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场还为您提供详细的市场分析，了解每个国家资本货物医疗保健支出的增长情况、荷兰年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场不同类型产品的安装基础，使用生命线曲线的技术的影响和医疗保健监管情景的变化及其对荷兰年龄相关性黄斑变性 (AMD) 市场 (AMD) 的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养有用的洞察力，帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们处理的卓越. »

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