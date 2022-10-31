牙刷市场到 2029 年将增长、规模、份额、增长机会、驱动因素、限制和收入洞察

»广泛的刷子市场 调查报告à dents 的结构是通过经验丰富的语言资源团队从世界不同角落收集市场研究数据来构建的。牢记客户的需求，这份最佳市场研究报告是在对牙刷市场行业的专业和深入研究的基础上构建的。随着市场研究报告对这个快速转变的市场越来越重要，牙刷市场活动报告已经它以预期的方式创建，它综合估计了一般市场情况、市场增长前景、可能的限制、行业的重要趋势、市场规模、市场份额、销量和未来趋势。

一支由熟练的分析师、统计学家、研究专家、预测员和经济学家组成的团队正在努力为寻求潜在增长的公司编写一份关于牙刷市场的出色研究报告。该团队专注于了解客户的业务及其需求，以便向客户提供最好的市场研究报告。通过使用最新且经过验证的工具和技术，复杂的市场信息在此市场文档中以更简单的版本组织，以便最终用户更好地理解。大型牙刷市场报告包括对产品规格、收入、成本、价格、总容量和产量的深入研究。

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全球牙刷市场，按产品（手动牙刷、 电动牙刷）、刷毛（软、中、硬）、应用（成人、儿童）——行业趋势和到 2029 年的预测

市场分析和规模

消费者在口腔护理产品上的消费意愿不断增强，使得制造商能够推出解决综合口腔护理器具、美白、敏感和健康牙龈等问题的高端产品。口腔卫生的日益重要导致牙刷市场的增长。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年牙刷市场价值 75.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 97.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.35%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场团队研究策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消费分析、专利分析和消费者行为。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020（可定制至 2019 – 2014） 定量单位 收入（十亿美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 产品（手动牙刷、电动牙刷）、刷毛（软、中、硬）、应用（成人、儿童） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥，德国，法国，英国，荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡，马来西亚，澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和作为南美洲一部分的南美洲其他地区 涵盖的市场参与者 Church & Dwight Co. Inc. (美国), Colgate-Palmolive Company (美国), Unilever (美国), Conair LLC (美国), Den-Mat Holdings LLC (美国), Dr Fresh (美国), FOREO (瑞典), Koninklijke Philips NV（荷兰）、Lion Corporation（日本）、Panasonic Holding Corporation（日本）、深圳旭日科技有限公司 （日本）、Ocado Retail Limited（英国）、宝洁（美国） 机会 制造商积极的促销活动

可支配收入的增加和口腔卫生意识的提高

越来越多的电子商务零售商，以及下一代设备的发展。

市场定义

牙刷是一种带柄的小刷子，用于去除牙齿表面的牙菌斑，清洁牙齿、牙龈和舌头。一些最常见的牙刷类型是齿间刷、电动牙刷、咀嚼牙刷、簇绒刷和环保牙刷。牙刷的主要目的是为顾客提供口腔卫生和保持牙齿健康。

全球牙刷市场动态

驱动程序

消费者不健康饮食习惯导致口腔疾病病例上升

主要的市场增长因素之一是口腔疾病患病率的增加。此外，生活方式的改变和不健康饮食的采用，例如食用含糖食物、酒精和烟草，增加了蛀牙和其他牙齿问题的发生率，导致对电动牙刷等口腔卫生产品的需求增加。

产品的快速 发展为消费者提供便利和安全

产品制造商创造了柔软的硅胶刷毛，在刷口腔敏感区域时不会刺激口腔并减轻疼痛。此外，技术进步，例如开发具有创新压力传感器技术的智能电动牙刷、换头提醒功能、蓝牙连接和实时数据传输到智能手机以进行持续监控，有助于市场的增长。

场合

消费者可支配收入的增加、制造商的积极促销活动以及通过在线零售渠道轻松获得产品预计将进一步推动市场发展。越来越多的电子商务零售商和为提高消费者便利性、连接性和节能功能而开发的下一代设备可能会带来潜在的增长前景。

约束

然而，龙头企业面临的竞争价格压力越来越大，电动牙刷价格居高不下，电动牙刷造成牙釉质和牙龈损伤的风险增加，手动刷牙是主要制约因素，预计将进一步挑战牙刷市场时期。

这份牙刷市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关牙刷市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对牙刷市场的影响

COVID-19 于 2019 年 12 月在武汉（中国）开始，此后迅速在世界范围内传播。在所有个人护理产品中，洗手和口腔护理产品在 COVID-19 大流行期间实现了显着的销售增长，而其他护肤和美容产品则受到了影响。行业创新将进一步推动2020年的销售增长。

最近的发展

Colgate-Palmolive 公司于 2020 年 1 月推出了高露洁 Plaqless Pro，这是一款智能电动牙刷，它使用新的光学传感器技术来检测口腔中的积聚并轻松将其刷掉。

口腔护理创新的行业领导者 Oral-B 将于 2020 年 8 月推出革命性、完全重新设计和重新设计的充电牙刷 Oral-B iO。

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忠实的牙刷市场探索报告包括最新、完整和最新的应用信息和有价值的数据。即，本报告按制造商、地区、类型和运营对全球数据进行分类，还分析了需求状况、需求份额、增长率、新兴趋势、需求驱动者、开放和挑战、陷阱和进入壁垒、交易渠道和分销商. SWOT 分析和 Porter 的五力分析是用于生成此报告的两个工具，但一直被错误地使用。跨国牙刷市场是真正值得信赖的，因为所有出勤数据和信息都是通过网站、期刊、公司定期报告和杂志等真实来源收集的。

大型牙刷市场有营销探索和分析的几个方面，包括需求规模估计、需求动态、优雅的公司和需求实践、从进入位置、定位和细分、竞争景观、机会分析、盈利猜测、出席率的营销策略-具体技术。结果，路线图分析，针对关键购买标准的目标以及对卖方自焚的深入比较分析。报告中的候选人分析涵盖了关键需求参与者的战略分析，全面分析了他们的核心能力和战略。为了了解需求的竞争地理，波特的五力需求模型的分析也包含在高质量的牙刷市场分析报告中。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-toothbrush-market

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