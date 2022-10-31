宠物用品市场到 2029 年将获得显着增长 规模、份额、未来趋势、增长机会和前景

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全球 宠物配件市场，按产品（宠物玩具、住房和床上用品、美容产品、背带、项圈和安全带、其他）、最终用户（狗、猫、其他）、分销渠道（零售商特产、工厂直销、互联网销售、部门商店，其他）– 到 2029 年的行业趋势和预测。

市场分析和规模

宠物主人一直在为他们的宠物寻找既美观又耐用的耐用和不寻常的配件，他们对即将上市的新产品或从旧到新的变化持开放态度。结果，对这些产品的需求激增，导致宠物配件市场增加。

Data Bridge Market Research 分析，宠物用品市场预计将在 2021 年以 6.1% 的复合年增长率和 92 亿美元增长，并在预测期内进一步预计到 2029 年将达到 147.7 亿美元。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 参考年份 2021 历史年份 2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 收入（十亿美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 产品（宠物玩具、住房和床上用品、美容产品、背带、项圈和背带等）、最终用户（狗、猫等）、分销渠道（专业零售商、工厂直销店、互联网销售、百货商店等） – 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥，德国，法国，英国，荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡，马来西亚，澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA)中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区，作为南美洲南部的一部分 涵盖的市场参与者 Pet Insurance Solutions, LLC（美国）、ferplast SpA（意大利）、countryvet（美国）、Midwest home for pets（美国）、Cargill, Incorporated（美国）、ADM（美国）、BASF SE（德国）、Bluestar Adisseo Co. , 有限公司 （中国）、Darling Ingredients Inc.（美国）、Omega Protein Corporation（美国）、杜邦（美国）、Chr. Hansen Holding A/S（丹麦），Roquette Frères。 （法国）、SunOpta（加拿大）、Lallemand Inc.（加拿大）、Lesaffre（法国）、Daka Denmark A/S（丹麦）、Nutreco NV（荷兰）。 市场机会 先进和完善的旅游基础设施不断发展

豪华设施和服务的可用性

越来越多的旅行者寻求通过与大自然联系来充电

市场定义

伴侣动物，通常被称为宠物，是人类为了提供舒适和陪伴而饲养的动物。在世界许多地方，各种动物都被当作宠物饲养。宠物配件包括宠物用品，宠物商店也有售。出售的物品包括食品、零食、 玩具、项圈、皮带、猫砂、笼子和水族箱。

宠物用品市场动态

驱动程序

预计在预测期内推动宠物配件市场增长的主要因素是：

宠物主人数量增加

随着宠物主人数量的增长，对宠物配件的需求也在增加，预计这将推动市场向前发展。

宠物数量增加

推动市场发展的主要原因之一是由于宠物收养率的提高和宠物福利支出的增加，宠物数量不断增长。

可支配收入增加

随着可支配 收入的增加，宠物配件的支出也在增加，这将进一步加速市场的增长。

机会

此外，预计全球宠物和主人的增长将进一步为未来几年的宠物配件市场提供潜在的增长机会。

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. 杰出宠物用品市场活动报告提供了对 2022-2029 年期间全球出勤率、综合分析、规模、份额、增长、成员、趋势和分布的洞察。需求探索研究提供的数据使文档成为管理员、法官、出勤专家和其他关键人员的便捷资源，让研究准备好访问并使用表格内容、图表和表格进行剖析，以帮助了解需求规模、份额、趋势，增长动力和需求开放和挑战。宠物用品市场审计报告对需求结构进行了深入分析，并对彩色零件和需求子细分市场进行了评估。

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报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-pet-accessories-market

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