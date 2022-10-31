到 2029 年，霉菌毒素检测市场将出现显着增长、规模、份额、增长机会、近期趋势、收入统计和全球挑战

» 对通用霉菌毒素检测市场研究报告 中涵盖的主要市场参与者的分析重点介绍了他们采用的各种策略，这些策略可以列为新产品发布、扩展、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等等，这些策略导致他们在软件行业的指纹增加。霉菌毒素检测市场。这份市场报告包含基本的、次要的以及与全球现状和趋势、市场规模、销量、市场份额、增长、市场相关的高级信息对 2022 年至 2029 年的未来趋势、细分市场和预测进行分析。分析和数据帮助公司计划生产、产品发布、成本、库存、采购和营销策略。

高质量的霉菌毒素检测市场研究考虑了市场吸引力分析，其中每个细分市场都根据其市场规模、增长率和整体吸引力进行基准测试。这份市场研究报告可帮助客户熟悉在预测期内影响真菌毒素检测市场行业的各种驱动因素和限制因素。已参考期刊、网站和公司年度报告、白皮书和合并等许多可靠来源，以收集世界级的霉菌毒素检测市场论文中提到的数据和信息。这些收集的信息也经过市场专家的验证，以便为读者和最终用户提供最佳质量。

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全球霉菌毒素检测市场，按类型（黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、镰刀菌毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、棒曲霉素、环吡唑酸、麦角生物碱、桔霉素、施氏菌素、链格孢菌素、T-2 毒素等）、产品类型（设备、试剂和试剂盒及服务） )、技术（基于色谱、基于免疫分析、基于横向流动分析、基于光谱等）、样品（食品和饮料、动物饲料、制药和其他）、最终用户（研究实验室、研究所、食品检测行业、食品检测行业和其他）——行业趋势和到 2029 年的预测

市场分析和规模

根据 联合国粮食及农业组织(FAO) 的数据，世界上近 25% 的食物都含有霉菌毒素，这是霉菌的有毒次级代谢产物。大约有 400 种已知的霉菌毒素，属于不同类别的化合物，其中 25 种因其出现频率而相当常见。随着世界人口的增长，对食品的需求也在增加，因此必须更加重视霉菌毒素检测。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年霉菌毒素检测市场价值为 8.6563 亿美元，预计到 2029 年将达到 15.097 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 7.2%。

市场定义

霉菌毒素检测通过尿液或环境检测检测体内或家中霉菌或真菌引起的有害霉菌毒素代谢物的存在。霉菌毒素检测可确保产品无致癌性并符合国际监管标准。霉菌毒素是真菌产生的有毒化合物，可导致多种致命疾病

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史年份 2020（可定制至 2019 – 2014） 定量单位 收入（百万美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 类型（黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、镰刀菌毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、棒曲霉素、环吡酮酸、麦角生物碱、桔霉素、杂色囊菌素、链格孢、T-2 毒素等）、产品类型（设备、试剂、试剂盒和服务）、技术（基于色谱的、基于免疫测定、基于横向流动分析、基于光谱等）、样品（食品和饮料、动物饲料、药品等）、最终用户（研究实验室、研究机构、食品检测行业、动物饲料检测行业和别的） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥，德国，瑞典，波兰，法国，英国，荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) ) 作为南美洲框架内的中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区的一部分 涵盖的市场参与者 SGS（瑞士）、Bureau Veritas（法国）、Eurofins Scientifics（卢森堡）、Intertek Group plc（英国）、Mérieux NutriSciences Corporation（美国）、ALS Limited（澳大利亚）、Neogen（美国）AsureQuality（新西兰）、Charm Sciences（美国）、Premier Analytical Services（英国）、Dairyland Laboratories（美国）、Bio-Check（英国）、AES Laboratories（印度）、IEH Laboratories and Consulting Group（美国）、Envirologix Inc.（美国）、EMSL Analytical, Inc. （美国）和 Krishgen Biosystems（美国）， 机会 国际食品贸易增长

食源性疾病增加和缺乏卫生设施

发展中地区的霉菌毒素发生率不断上升

霉菌毒素检测市场动态

驱动程序

增加霉菌毒素污染的风险

由于牲畜 饲料中霉菌毒素污染的风险增加以及农作物中霉菌毒素发生率的增加，预计霉菌毒素检测市场将在预测期内增长。

政府对测试实施的严格规定

各国政府和监管机构已授权对世界各地的宠物食品和食品成分进行测试。动物饲料只有在其无害性和有效性得到证明的情况下才能获准上市。这种避免污染、化学品和有毒物质存在的预防措施对霉菌毒素检测市场的增长产生了重大影响。许多国家对食品和饲料中的霉菌毒素制定了具体规定，以保护人类和动物的健康。

机会

新兴市场跨境食品贸易的增加正在扩大市场增长的机会。越来越多的食源性疾病以及一些国家工厂的卫生和加工条件差，因此有必要对食品进行霉菌毒素检测。进入食品贸易的新兴经济体实施法规以及当局授权禁止进口和供应受污染食品并强制执行食品召回，预计将增加这些地区对检测服务的需求。此外，预计亚洲和非洲越来越多的霉菌毒素病暴发病例将为这些地区的霉菌毒素检测创造显着的增长机会。

约束

霉菌毒素检测市场的几个发展中地区缺乏组织、成熟度和技术。由于资源有限、技术有限和管理不善，许多发展中国家的食品控制实验室基础设施可能稀缺。食品安全方面存在诸多问题，例如缺乏制度协调、技术落后、缺乏专业知识来执行最低级别的监管以及缺乏更新的标准，所有这些都阻碍了检测市场。实验室设备不足，缺乏未经培训的分析人员。

这份霉菌毒素检测市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入来源、市场变化方面的机会法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关霉菌毒素检测市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对霉菌毒素检测市场的影响

COVID-19 已导致消费者需求发生重大转变，从餐馆、餐饮服务和其他类型的“户外食品”转向在家消费的食品。这导致食品供应链的运作方式发生了许多重大变化。随着 COVID-19 大流行的蔓延，“户外食品”（酒店、餐馆、餐饮和咖啡馆消费的食品）的销量急剧下降。COVID-19 对食品行业造成了严重破坏。该行业的食品企业受到社会疏离规则、行动限制导致的劳动力短缺和遏制病毒传播的封锁的打击。此外，地方政府的行动限制了在小范围内工作的人数，这也阻碍了食品工业的发展。

最近的发展

SGS 于 2019 年 10 月宣布在美国新泽西州费尔菲尔德扩建其新的食品微生物检测实验室。占地 2,000 平方英尺的微生物检测设施利用信息技术平台为食品生产商、制造商和供应商提供各种分析服务。在所有食品类别中。

SGS 于 2019 年 3 月宣布扩建其位于加利福尼亚州卡森的新微生物食品检测实验室。微生物检测设施占地 2,400 平方英尺。 此次扩张旨在扩大公司的地理覆盖范围及其全球农业和食品实验室网络。

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霉菌毒素检测市场的大规模验证报告表明，未来一段时间内需求有望稳步启动。这份大规模的需求报告提供了对整体需求的全面回顾。法官在总索赔中将关键的驾驶者和条件联系起来。本业务报告还研究了全球需求实现的实际里程碑以及由此产生的趋势。采用类似的需求探索报告对企业来说变得非常重要，因为它支持最佳决策木材、利润产生、需求竞争优先级和盈利活动。

安全霉菌毒素检测市场报告本质上是客观的，但包含主题专家的宝贵见解。动议报告验证并确认了探索法官列举的调查结果。勘探报告的逻辑方法使纲要能够详细了解影响需求动态的细微差别。本报告就预计将影响需求的节俭、治理议程和政策变化的演变展开讨论。此外，霉菌毒素检测市场文件有助于了解品牌意识、需求地理、未来可能出现的问题、出勤趋势和客户手势，从而最终制定出完善的业务战略。

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