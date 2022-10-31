全球格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场预计在 2022-2029 年以约 4.70% 的复合年增长率增长

格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场是一种免疫系统疾病，其特征是甲状腺激素过度产生（甲状腺功能亢进）。格雷夫斯病是甲状腺机能亢进的常见原因，尽管多种情况都可能导致甲状腺功能亢进。格雷夫斯病具有广泛的体征和症状，因为甲状腺激素影响许多不同的身体系统。格雷夫斯病可以影响任何人；然而，它在女性和 40 岁以下的人群中更为常见。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场价值 3.5155 亿美元，预计到 2029 年将达到 5.0765 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.70%。数据桥市场研究团队组织的报告市场分析包括市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖、市场参与者和市场情景等市场洞察，还包括专家的深入分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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Graves 病（甲状腺功能亢进）市场的主要主要参与者：

F. Hoffmann-La Roche SA（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司 （爱尔兰）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

百时美施贵宝公司（美国）

拜耳公司（德国）

勃林格殷格翰国际有限公司。（德国）

雷迪博士实验室有限公司 （印度）

吉利德科学公司（美国）

安进公司（美国）

礼来公司（美国）

艾伯维公司（美国）

羽扇豆（印度）

艾尔建（爱尔兰）

全球格雷夫斯病（甲状腺过度活跃）市场，按诊断（放射性碘摄取、成像测试、 血液测试、其他）、治疗（放射性治疗、药物、其他）、给药途径（口服、肠胃外、其他）、最终用户（医院、专科诊所、家庭护理、其他）、分销渠道（医院药房、零售药房、在线药房、其他）——到 2029 年的行业趋势和预测

研究方法：全球格雷夫斯病（甲状腺过度活跃）市场

基准年数据收集和分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用统计和一致的市场模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告的关键成功因素。要了解更多信息，请致电分析师或提交您的请求。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析和初步验证（行业专家）。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、与供应商部分比较的全球分析。要了解有关研究方法的更多信息，请提交与我们的行业专家交谈的请求。

提供个性化服务

Data Bridge Market Research 是高级形成性研究的领导者。我们为为现有和新客户提供符合其目的的数据和分析服务而感到自豪。该报告可以定制，包括目标品牌价格趋势分析，包括附加国家市场（要求国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、新的市场分析和产品基础。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以根据您需要的数据格式和样式添加尽可能多的竞争对手。我们的分析师团队还可以在原始 Excel 文件 (Factbook) 的数据透视表中为您提供原始数据，或者可以帮助您从报告中可用的数据集创建演示文稿。

格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场情景：

这份格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、供应链优化价值、市场份额、国内和本地市场参与者的影响、机会分析新兴的收入来源、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、市场增长类别市场、利基市场和应用主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关 Graves 病（甲状腺功能亢进）市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场动态

驱动程序

格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）患病率增加

据估计，全球格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）患病率的上升将促进市场增长。甲状腺功能亢进症有许多危险的副作用，包括心脏问题。高心率、心房颤动（一种会增加中风风险的心律失常）和 充血性心力衰竭 （心脏无法泵出足够的血液来满足身体需要）都是症状。

增加对卫生基础设施的投资

影响格雷夫斯病（甲状腺过度活跃）市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施，这将进一步影响市场动态。

改变人们的生活方式

人们生活方式的改变，如大量饮酒和烟草成瘾，将导致格雷夫斯病（甲状腺过度活跃）市场的扩大。吸烟会使格雷夫斯病恶化，吸烟会削弱免疫系统。患有格雷夫斯病的吸烟者更有可能患上格雷夫斯眼病。

此外，公共和私人组织为提高认识和增加 糖尿病 等自身免疫性疾病的发病率而采取的日益增多的举措将扩大格雷夫斯病（甲状腺过度活跃）市场。此外，可支配收入水平的提高和老年人口的增加是预计在 2022-2029 年预测期内促进市场增长率的主要因素。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场的增长提供有益的机会。

此外，增加对先进技术开发的投资和增加新兴市场的数量将进一步为格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场在预测期内的增长提供有利机会。

限制/挑战

另一方面，与治疗相关的高成本将阻碍市场的增长率。发展中经济体缺乏熟练的专业人员和缺乏医疗保健基础设施将成为格雷夫斯病（甲状腺过度活跃）市场的挑战。此外，严格的监管政策和民众缺乏意识将进一步限制和阻碍 2022-2029 年预测期间的市场增长率。

这份格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响、新兴收入口袋机会分析、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、利基市场和应用优势、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。有关 Graves 病（甲状腺功能亢进）市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

患者流行病学分析

格雷夫斯病在女性中比男性更常见。它主要影响30至50岁的成年人。格雷夫斯病影响美国 200 人中的一人，使其成为甲状腺功能亢进的最常见原因。

Graves 病（甲状腺功能亢进）市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率和依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响，以创建更强大的队列多元统计模型来预测增长期间的市场。

要获得有关 Graves 病（甲状腺过度活跃）市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-graves-disease-overactive- thyroid market

全球格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场范围和市场规模

Graves 病（甲状腺功能亢进）市场根据治疗、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

治疗

放射性碘治疗

药物

皮质类固醇

β受体阻滞剂

心得安

阿替洛尔

美托洛尔

纳多洛尔

抗甲状腺药物

丙基硫氧嘧啶

甲巯咪唑

其他

诊断

放射性碘的吸收

影像学检查

CT检查

超声波

磁共振成像 (MRI)

其他

验血

其他

管理途径

口服

肠外

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药店

其他

格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场的国家层面分析

分析了格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场，并按上述国家、治疗、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察和趋势。

格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）的患病率不断增加以及该地区治疗技术的进步，北美在格雷夫斯病（甲状腺功能亢进）市场上占据主导地位。此外，增加医疗保健支出和主要关键参与者的存在将进一步推动市场的增长率。

由于该地区老年人口数量的增加和可支配收入水平的提高，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和政府举措的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

浏览 Graves 病（甲状腺过度活跃）市场的完整 TOC – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-graves-disease-overactive-thyroid-market

卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

Graves 病（甲状腺功能亢进）市场还为您提供每个国家/地区的详细市场分析、资本货物的医疗保健支出增长、疾病市场 Graves 病（甲状腺功能亢进）的不同产品类型的安装基础、使用生命线的技术的影响医疗保健监管情景的曲线和变化及其对格雷夫斯病（甲状腺过度活跃）市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

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该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养有用的洞察力，帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们处理的卓越. »

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