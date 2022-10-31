到 2029 年，全球心脏安全服务市场规模预计将达到 17.8 亿美元，市场在预测期内的复合年增长率为 4.50%

2021 年全球风湿热市场价值 12.54 亿美元，预计到 2029 年将达到 17.8 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.50%。数据桥市场研究团队组织的报告市场分析包括专家深入分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

近年来，预计风湿热市场将在预测期内快速增长。在 50 岁以上的人群中，风湿热是导致死亡的主要原因。与年轻人相比，50 岁及以上的人患风湿病的频率 更高，死亡率也更高。最常见的残疾原因之一是风湿热。如果不治疗链球菌性咽喉炎或猩红热，就会发展为风湿热。儿童受到的影响最大。这在美国很少见，因为这些药物成功地治疗了细菌感染。

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市场定义

急性风湿热是一种传染性炎症性疾病，可在未经治疗的链球菌性咽喉炎病例后发展。在某些人中，风湿热会对心脏和心脏瓣膜造成长期损害。它发生在长期 A 群链球菌性咽炎病例之后。它会损害皮肤的结缔组织，以及关节、心脏和血管。发烧、肌肉酸痛、关节肿胀和疼痛，在某些情况下，通常会在链球菌感染后 2 到 4 周出现红色的格子状皮疹。风湿热也可引起 Sydenham 舞蹈症，这是一种最初被称为圣维特舞蹈的神经系统的暂时性病症。它是一种以身体快速、急促和不自主的运动为特征的神经系统疾病，通常影响身体的一侧多于另一侧。

风湿热市场的主要主要参与者：

F. Hoffmann-La Roche SA（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司 （爱尔兰）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

拜耳公司（德国）

礼来公司（美国）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

艾伯维公司（美国）

强生私人有限公司（美国）

Cipla Inc.（美国）

雅培（美国）

默克公司（德国）

太阳药业有限公司 （印度）

Aurobindo 制药（印度）

雷迪博士实验室有限公司 （印度）

Glenmark Pharmaceuticals Limited（印度）

Amneal 制药有限责任公司。（我们）

拜耳公司（德国）

风湿热市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与专注于风湿热市场的公司有关。

研究方法：全球风湿热市场

基准年数据收集和分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用统计和一致的市场模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告的关键成功因素。要了解更多信息，请致电分析师或提交您的请求。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析和初步验证（行业专家）。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、与供应商部分比较的全球分析。要了解有关研究方法的更多信息，请提交与我们的行业专家交谈的请求。

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风湿热市场情景：

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风湿热市场动态

驱动程序

链球菌性咽喉炎发病率不断上升

预计链球菌性喉炎发病率上升将推动风湿热市场的增长。急性风湿热是一种自身免疫性炎症性疾病，可因链球菌性喉炎治疗不当而发展。链球菌性咽喉炎是由 A 组链球菌引起的细菌感染。

增加对卫生基础设施的投资

影响风湿热市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。

老年人口不断增长

根据联合国经济和社会事务部的数据，2015 年全球 60 岁及以上人口约为 9.01 亿，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内，这一数字将显着增加。与年轻人相比， 50岁以上人群风湿病发病率较高，死亡率较高。因此，越来越多的 老年人 预计将促进市场的增长率。

此外，公共和私人组织为提高公众意识而采取的越来越多的举措将扩大风湿热市场。此外，高可支配收入和不断变化的生活方式将推动风湿热市场的扩大。与此同时，越来越多的免疫系统较弱的人将增加风湿热的风险，并有望提高市场增长率。

机会

增加研发活动的数量

研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为风湿热市场的增长提供有利的机会。与此同时，越来越多的药物批准和上市将进一步推动市场的增长率。

此外，增加对先进技术开发的投资和增加新兴市场的数量将进一步为预测期内风湿热市场的增长提供有利机会。

限制/挑战

另一方面，与治疗风湿热相关的高成本将阻碍市场的增长速度。发展中经济体缺乏熟练的专业人员和缺乏医疗基础设施将成为风湿热市场的挑战。此外，由于 COVID-19 的爆发和人们缺乏意识，诊所就诊次数的下降将进一步抑制和阻碍 2022-2029 年预测期间的市场增长率。

这份急性关节风湿病市场报告提供了有关最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入口袋、市场方面的机会更改法规、市场增长战略分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关急性关节风湿病市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

患者流行病学分析

与发达国家相比，发展中国家风湿热的发病率较高。根据疾病控制和预防中心 (CDC) 的数据，关节炎影响了美国大约 23% 的成年人，即超过 5400 万人。据估计，到 2040 年，这种疾病将影响美国 7800 万成年人。风湿热是最常见的致残原因之一。这种疾病的直接医疗费用每年超过 8100 万美元。女性比男性更容易出现这种情况。

风湿热市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率和依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响，以创建更强大的队列多元统计模型来预测增长期间的市场。

要获得有关风湿热市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rheumatic-fever-market

全球风湿热市场范围和市场规模

风湿热市场根据药物类别、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策，识别市场的主要应用。

药物类

抗生素

改善疾病的抗风湿药 (Dmards)

非甾体抗炎药（NSAIDs）

抗惊厥药

其他

诊断

超声心动图

验血

心电图 (ECG)

管理途径

口服

肠外

外用

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药店

其他

风湿热市场国家层面分析

对风湿热市场进行分析，并按国家、药物类别、诊断、给药途径、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察和趋势，如上所述。

风湿热市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于该地区风湿热的流行率不断上升，北美在风湿热市场上占主导地位。此外，主要关键参与者对新技术的日益关注将进一步推动该地区市场的增长率。

由于大量仿制药制造商和该地区医疗保健支出的增加，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

浏览风湿热市场的完整目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-rheumatic-fever-market

卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

风湿热市场还为您提供每个国家/地区的详细市场分析、资本货物的医疗保健支出增长、风湿热市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的影响技术以及医疗保健监管情景的变化及其影响。在风湿热市场。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养有用的洞察力，帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们袖子的卓越. »

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