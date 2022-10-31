按行业现状和增长机会、主要关键参与者、目标受众和到 2029 年预测的冬虫夏草提取物市场分析 The Lubrizol Corporation, Naturalin Bio-Resources Co., Ltd, Nutra Green Biotechnology Co., Ltd.

在上述预测期内，全球冬虫夏草市场呈 11.05% 左右的趋势。市场价值在 2021 年为 6.4831 亿美元，预计到 2029 年将达到 14.9945 亿美元。市场报告除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外由数据桥市场研究团队还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、分析价格和监管框架。

最近，自然疗法在健康行业的使用急剧增加。冬虫夏草和传统草药冬虫夏草属于此类草药，并正在获得认可。冬虫夏草市场的制造商专注于开发用于多种最终用途的产品，包括药品、食品和膳食补充剂。中国等新兴市场在改善医疗基础设施方面正在增长，这推动了亚太地区对与天然产品相关的研发活动的大量投资。

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市场定义

冬虫夏草是一种蘑菇，几个世纪以来一直用于传统草药。它提高了循环系统的效率，这些因素预计将增加医疗保健行业对冬虫夏草的需求。因此，它的使用量相应增加，推动了市场的增长。

冬虫夏草市场的主要参与者：

路博润公司（美国）

Naturalin Bio-Resources Co., Ltd., (中国)

纽乐绿生物科技有限公司 （中国）

西安赛纳生物科技有限公司 (中国)

Kshipra 生物技术私人有限公司（印度）

冬虫夏草市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与关注冬虫夏草市场的公司有关。

研究方法：全球冬虫夏草市场

基准年数据收集和分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用统计和一致的市场模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告的关键成功因素。要了解更多信息，请致电分析师或提交您的请求。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析和初步验证（行业专家）。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、与供应商部分比较的全球分析。要了解有关研究方法的更多信息，请提交与我们的行业专家交谈的请求。

提供个性化服务

Data Bridge Market Research 是高级形成性研究的领导者。我们为为现有和新客户提供符合其目的的数据和分析服务而感到自豪。该报告可以定制，包括目标品牌价格趋势分析，包括附加国家市场（要求国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、新的市场分析和产品基础。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以根据您需要的数据格式和样式添加尽可能多的竞争对手。我们的分析师团队还可以在原始 Excel 文件 (Factbook) 的数据透视表中为您提供原始数据，或者可以帮助您从报告中可用的数据集创建演示文稿。

冬虫夏草市场情景：

这份冬虫夏草市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用程序的利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关冬虫夏草市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

冬虫夏草市场动态

驱动程序

推出新产品

预计新产品的推出将在预测期内推动全球冬虫夏草的增长。例如，美国经过认证的有机生产商 Peaceful Harvest Mushrooms 于 2021 年 11 月推出了冬虫夏草、干、全和子实体。

对中药的需求不断增长推动市场增长

由于许多生物工程和临床应用（例如遗传和营养标准），冬虫夏草物种变得非常重要。传统草药（TCM）包括传统草药、调味料、独特的草药、草药提取物和保健品。中医药产品有望走向国际化，帮助其他国家和地区培育和出口中药材，支持健康产业。冬虫夏草是所有中药产品中经过充分研究的品种。

机会

慢性病患病率不断上升

在过去的几十年中，非传染性疾病有所增加。与此同时，心血管疾病、癌症、呼吸系统疾病和糖尿病也有所增加。此外，初级保健中对中草药的需求不断增长，预计将有助于冬虫夏草市场的发展。例如，对冬虫夏草植物提取物的需求。2016 年和 2017 年显着增加，因为它用于呼吸功能、运动、健身、性健康和许多其他膳食补充剂。糖尿病、心血管疾病、疾病等慢性病的流行 疾病和癌症预计将推动含有冬虫夏草物种的预防性医疗产品的采用，并在未来几年加速其增长。

包括新业务和启动

新玩家的参与和新产品的推出正在推动市场的增长。此外，初级保健中对草药不断增长的需求将有助于冬虫夏草制造商专注于市场，开发用于多种最终用途的产品，如药品、食品和膳食补充剂。目前，大多数厂家都在专注于生产冬虫夏草提取物粉末，目的是生产更多的配方。例如，2016 年 4 月，Nammex Organic Mushroom Extracts 推出了经过认证的有机冬虫夏草提取物。Nammex 虫草提取物是有机种植的，并以粉末形式运往北美膳食补充剂制造商。

限制/挑战

虫草品种成本高

冬虫夏草的高价是销售增长的主要障碍。由于价格高昂，大多数虫草补充剂不使用野生虫草。非洲和拉丁美洲等新兴国家对这种昂贵的中草药的接受度很低。然而，这为新进入者推销他们的产品创造了机会。

市场发展

2021年11月，美国经过认证的有机生产商Peaceful Harvest Mushrooms发布了冬虫夏草的整个干子实体。Peaceful Harvest Mushrooms 提供小批量的有机药用蘑菇，在佛蒙特州的农场种植和制造。为了确保最佳的新鲜度和效力，他们只需使用农场种植的蘑菇或从周围森林可持续收获的蘑菇。他们的产品线包括各种酊剂、粉末和干燥的整个子实体，包括狮子鬃毛、白桦茸、冬虫夏草、舞茸、火鸡尾、香菇和灵芝的单独和混合配方。他们在他们的产品中使用整个蘑菇和菌丝体。

2021 年 7 月，朱拉隆功大学的研究人员与国家纳米技术中心合作，使用生物机器人专门提供冬虫夏草提取物，这是医疗行业减少副作用的突破性创新。

要获得有关冬虫夏草市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cordyceps-sinensis-market

全球冬虫夏草市场范围和市场规模

冬虫夏草市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，帮助他们做出战略决策，识别市场的主要应用。

产品

干的

弄湿

最终用户

治疗

卫生保健

冬虫夏草市场国家层面分析

分析了冬虫夏草市场，并按上述国家、产品和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

冬虫夏草报告涵盖的主要国家是美国、加拿大、墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 内的其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区的非洲 (MEA) 作为南美洲的一部分。

由于先进的技术以及主要的市场参与者，北美在冬虫夏草市场中占据主导地位，由于中国和印度的传统中草药实践，亚太地区将覆盖 2022-2029 年的预测期。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

浏览冬虫夏草市场的完整目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cordyceps-sinensis-market

卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

冬虫夏草市场还为您提供每个国家的详细市场分析、资本货物医疗保健支出的增长、冬虫夏草市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响。在冬虫夏草市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养有用的洞察力，帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于卫生部门，旨在覆盖整个市场同时提供一流分析的员工要少得多。. 后来，该公司于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，扩大了部门和业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 的困难时期，当病毒减缓了全球一切的速度时，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户提供质量和支持，这也证明了我们处理的卓越. »

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