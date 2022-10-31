到 2029 年，外用非甾体抗炎药市场趋势规模、份额、应用、主要参与者、全球趋势和动态

2021 年全球外用非甾体抗炎药市场价值 25.1773 亿美元，预计到 2029 年将达到 37.769 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 5.20%。由数据桥策划的市场报告市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

非甾体抗炎药通常用于治疗与包括关节炎在内的一系列疾病相关的疼痛，但它们的有效性有时会受到剂量相关不良事件 (AE) 的限制，例如胃肠道紊乱、心血管事件和肾毒性。使用能够将镇痛剂局部递送至炎症部位的局部制剂的使用，同时限制全身浓度，可降低此类副作用的风险。1.5% 双氯芬酸钠外用溶液（包括作为渗透促进剂的二甲亚砜）、1% 双氯芬酸钠凝胶和 1.3% 双氯芬酸羟乙基吡咯烷贴剂是目前在美国批准的唯一局部治疗药物。

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外用非甾体抗炎药市场定义

非甾体抗炎药 (NSAID) 是含有非甾体抗炎剂的乳膏、凝胶、擦剂、溶液或喷雾剂，旨在直接施用于覆盖在关节或骨骼区域疼痛的皮肤上。它们用于治疗关节炎症状，包括炎症、肿胀和僵硬，并减轻疼痛。局部非甾体抗炎药 (NSAID) 也可用于治疗光化性角化病（厚、鳞状或结痂皮肤的癌前斑块）。

外用非甾体抗炎药市场的主要参与者：

F. Hoffmann-La Roche SA（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司 （以色列）

赛诺菲（法国）、辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

Zydus Cadila（印度）

勃林格殷格翰国际有限公司。（德国）

Apotex 公司 （加拿大）

阿斯利康（英国）

Horizo​​n Therapeutics PLC（爱尔兰）

强生（美国）

拜耳公司（德国）

Perrigo Company plc（爱尔兰）

Tolmar Pharmaceuticals, Inc.（美国）

Reckitt Benckiser Group PLC（英国）

太阳药业有限公司 （印度）

Assertion Therapeutics, Inc. （美国）

第一三共株式会社（日本）

外用非甾体抗炎药市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与专注于外用非甾体抗炎药市场的公司有关。

外用非甾体抗炎药市场情景：

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全球外用非甾体抗炎药市场动态

驱动程序

疼痛相关疾病的患病率增加

角化病、骨关节炎等疼痛相关疾病的患病率不断上升， 预计将促进市场的增长率。与此同时，慢性疾病的日益流行将增加对局部非甾体抗炎药市场的需求。

增加对卫生基础设施的投资

影响外用非甾体抗炎药市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。

老年人口增加

在 2022-2029 年的预测期内，越来越多的老年人将推动市场的增长率。根据世界老龄化 2020 研究，到 2020 年，全球 65 岁及以上人口将达到约 7.27 亿。到 2050 年，老年人口预计将增加到 15 亿。老年人群更容易患慢性病，这有望提高市场的增长率。

此外，公共和私人组织为提高公众意识而采取的日益增多的举措将扩大外用非甾体抗炎药的市场。此外，高可支配收入和非甾体抗炎药对其他类镇痛药的偏好将推动局部非甾体抗炎药市场的扩大。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为局部非甾体抗炎药市场的增长提供有利机会。与此同时，越来越多的药物批准和上市将进一步推动市场的增长率。

此外，增加对先进技术开发的投资和增加新兴市场的数量将进一步为预测期内外用非甾体抗炎药的增长提供有利机会。

限制/挑战

另一方面，与药物开发和分销相关的高成本将阻碍市场的增长率。发展中经济体缺乏医疗保健基础设施以及与产品批准相关的严格监管程序将考验外用非甾体抗炎药市场。此外，局部非甾体抗炎药副作用，如恶心、呕吐、头晕、高血压等，将成为拖累，并进一步阻碍 2022-2029 年预测期间的市场增长率。

这份专题非甾体抗炎药市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴市场的机会收入口袋、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、市场增长类别市场、利基市场和应用主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关局部非甾体抗炎药市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

患者流行病学分析

外用非甾体抗炎药市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率和依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响，以创建更强大的队列多元统计模型来预测增长期间的市场。

外用非甾体抗炎药市场的市场范围和规模

全球外用非甾体抗炎药市场根据适应症、剂型、药物类型、年龄组、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

适应症

消炎（药

镇痛剂

肿胀

刚性

皮肤感染

药物类型

牌

泛型

剂型

面霜

冻结

软膏

喷

摩擦

解决方案

其他

年龄范围

儿科

成人

老年病学

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药店

其他

外用非甾体抗炎药市场的国家层面分析

分析了全球外用非甾体抗炎药市场，并按上述药物、适应症、分销渠道和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

全球外用非甾体抗炎药市场报告涵盖的主要国家是美国、加拿大、墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列,中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于研发活动的全球领导者和溶酶体贮积病的脆弱人群，北美在整个预测期内见证了全球外用非甾体抗炎药市场的正增长。

由于医疗机构的发展、大量仿制药制造商以及政府举措和专家社区的增加，亚太地区在市场上占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

浏览外用非甾体抗炎药市场的完整 TOC – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-topical-non-steroidal-anti-inflammatory-drugs-market-Growth

外用非甾体抗炎药市场还为您提供每个国家的详细市场分析、资本货物的医疗保健支出增长、外用非甾体抗炎药市场的不同类型产品的安装基础、外用类固醇、使用生命线曲线的技术的影响和医疗保健监管情景的变化及其对局部非甾体抗炎药市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

报告封面：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

区域发展的全面概述。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及市场规模预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告中还介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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