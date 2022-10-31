鱼粉市场到 2029 年将呈现惊人的复合年增长率增长规模、份额、趋势、竞争情景和行业增长分析

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全球鱼粉市场，按应用（动物饲料、膳食补充剂、药品和肥料）、最终用户（水产养殖、家禽、猪等）、来源（鲑鱼和鳟鱼、海鱼、贝类、罗非鱼等），家畜（反刍动物、家禽、猪、水生动物和其他）、物种来源（凤尾鱼、蓝鳕、沙丁鱼、毛鳞鱼、鲱鱼、挪威pout、鳗鱼、鲱鱼等）、自然（有机和常规）、国家（美国） ，加拿大，墨西哥，德国，瑞典，波兰，丹麦，意大利，英国，法国，西班牙，荷兰，比利时，瑞士，土耳其，俄罗斯，欧洲其他地区，日本，中国，印度，韩国，新西兰，越南，澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔、科威特、南非、中东和非洲其他地区）到 2029 年的行业趋势和预测。

全球鱼粉市场市场分析及概况

Data Bridge Market Research 分析称，在 2022-2029 年的预测期内，全球鱼粉市场的复合年增长率为 7.15%。预计世界上非素食人口的增长将为市场创造新的机会。

鱼粉产品是由鱼制成的产品，通常用作肥料和动物饲料。生鱼首先被切割和压制，然后干燥和研磨，以生产肉饼或粉末形式的鱼粉。鱼粉是动物饲料中钙和磷酸盐的丰富营养来源，也是单胃动物和反刍动物的优质蛋白质和旁路蛋白质。

预计该行业将随着对动物饲料中天然存在的蛋白质添加剂不断增长的需求而增长。其他因素，例如鱼类消费量的增加、对鱼粉益处的更好了解、水产养殖的扩大以及鱼粉作为肥料的使用增加，可能会在预测期内提振鱼粉市场。鱼粉的另一个重要应用是作为肥料，因为它是一种丰富的有机氮来源，可以促进植物更快的生长，这是另一个有助于扩大市场的元素。最后，动物饲料中对蛋白质补充剂的需求不断增长，预计将推动该行业的增长。

然而，可能限制鱼粉市场增长的一个因素是主要发展中国家缺乏基础设施和适当的储存设施，例如冷库。许多国家的政府以保护环境为名限制捕捞活动，这是限制捕捞活动扩大的另一个关键原因。

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全球鱼粉市场报告是在来自内部数据库的数据的帮助下编写的，由勤奋的专家排进行的二级和一级探索。本报告采用极客分析的方式来评估主要需求参与者的演变。优秀的需求报告可以根据制造商、地区、类型和运营、需求状态、需求份额、增长率、未来趋势、驾驶者需求、开口和挑战、新兴趋势、进入陷阱和墙壁、连锁店和分销商的数据细分进行探索优惠。根据顶级鱼粉市场报告中的无数地区，需求也得到了很好的剖析。

一份高质量的鱼粉市场报告在评估领先需求参与者的发展时考虑了最新的升级。这份全球需求探索报告对需求进行了全面概述，涵盖了类似于产品描述的彩色方面、基于彩色参数的细分以及主要供应商地理位置。此外，在需求报告中，还包括关键产品订单。该报告包括主要数据、当前需求趋势、产品消费、地形、技术发明、未出生的前景、即将到来的技术以及会员出席的专业进步。一份包容性的鱼粉市场探索文件还展示了与主导需求参与者相关的证据，例如产品牺牲、利润、细分和业务概要。



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