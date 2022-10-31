汽车外饰件市场规模和份额研究 2022 年关键动态，复合年增长率为 5.20%，领先公司，2029 年业务发展和需求预测|| AISIN CORPORATION（日本）、CIE Automotive（西班牙）、DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS（美国）、

范围广泛的汽车外饰件市场报告有助于了解专利、许可协议和其他法律限制如何影响公司产品的制造和销售。借助报告中提供的全球市场数据，国际业务很容易实现全球视野。本市场研究报告的范围可以从市场情景扩展到主要参与者之间的比较定价。市场报告强调了全球主要制造商通过 SWOT 分析来定义、描述和分析市场竞争格局。在值得信赖的汽车外饰件营销报告中，写下了完整而清晰的市场轮廓，这对许多企业都很有用。

通过对市场的最佳分析，一份包罗万象的汽车外饰件市场文件提出了有关类型和应用的市场概述，其中包括关键业务资源和关键参与者。汽车外饰件市场预计将以 5.20% 的速度增长在 2022 年至 2029 年的预测期内。本市场研究还评估了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇和挑战、风险和进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。为了在本地、区域和国际层面取得成功，这份高质量的市场研究报告是一个明确的解决方案。范围广泛的汽车外饰件业务研究报告是对该行业的完整背景分析，其中包括对母市场的估计。

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汽车外饰件市场研究报告中提到的主要参与者：

AISIN CORPORATION（日本）、CIE Automotive（西班牙）、DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS（美国）、Ficosa Internacional SA（西班牙）、GEDIA Automotive Group（美国）、GRONBACH Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG（德国）、HAYASHI TELEMPU CORPORATION (日本）、IDEAL Automotive GmbH（德国）、KASAI KOGYO CO., LTD. （日本）、奇昊汽车（德国）、Knauf Gips KG、（德国）、Novares（法国）、NVH KOREA INC.（韩国）、SMR Deutschland GmbH（德国）、TOYOTA BOSHOKU CORPORATION（日本）、Plastic Omnium（法国） ), Hutchinson (法国), Magna International Inc. (法国)

Data Bridge Market Research 分析，2021 年汽车外饰件市场价值 199.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 299.9 亿美元，在 2022 年至 2029年的预测期内复合年增长率为 5.20%。市场洞察力，如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和杵分析。

该报告很好地概述了对汽车外饰件市场增长产生重大影响的主要宏观经济因素。它还提供绝对美元机会分析，这对于确定汽车外饰件市场中的创收和增加销售机会至关重要。市场参与者可以使用报告中提供的定性和定量分析来更好地了解汽车外饰件市场，并在行业增长方面取得长足进步。整体汽车外饰件市场规模以及报告中研究的每个细分市场的规模都是根据各种因素准确计算的。

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汽车外饰件市场动态

驱动程序

汽车外饰件的创新先进特性

许多新的和先进的功能汽车装饰部件的存在通过使用玻璃纤维部件提供了舒适性并减轻了车辆的整体重量。这些预计将吸引更多的汽车公司，并推动市场对汽车外饰件的需求和销售。

豪华车需求上升

预计对汽车豪华饰面的需求不断增长，将推动对汽车外饰镀铬胶带和汽车外饰黑色塑料抛光剂等产品的需求。汽车外饰件的销售额约占汽车外饰件的销售额。占全球汽车外饰件市场收入增长 27%。

机会

增加乘用车销量

由于多种因素，汽车外饰件市场一直在增长，但敞篷车和轿车等乘用车的全球销量增长是为市场增长创造巨大机会的主要因素。乘用车销量的增长增加了对汽车外饰件的需求。

此外，增加战略合作的数量和新兴市场的崛起将成为市场驱动力，增加市场增长的巨大机会。

根据类型，汽车外饰件市场细分

产品类别

前保险杠

后保险杠

外后视镜 (ORVM)

摇臂面板（下盖）

散热器格栅

轮拱覆层（挡泥板内衬

外门把手

外部车门装饰，挡泥板

外饰件

车辆类型

乘用车

商用车

重型卡车和公共汽车

销售渠道

第一次拟合

替代品

最近的发展

2021 年 11 月，Lacks Enterprises Inc. 与位于德克萨斯州的一家名为 GL Automotive LLC 的家族企业设计了一家合资企业，为丰田汽车北美公司提供外饰件和其他零部件。冒险

2021年1月，丰田合成宣布在宫城县黑川郡大平市新建汽车内外饰件工厂。该地区也是丰田汽车的主要消费者丰田汽车东日本公司的所在地，他们将加强在主要汽车零部件东北地区的制造能力。

全球汽车外饰件市场：区域细分分析（2022-2029 年区域产量、消费量、收入和增长率）：北美（美国、加拿大和墨西哥）欧洲（德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和西班牙）等）亚太地区（中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和东南亚等）南美（巴西、阿根廷和哥伦比亚等）中东和非洲（南非、阿联酋和沙特阿拉伯等）



报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场法规的变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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该报告还跟踪了最新的市场动态，例如驱动因素、制约因素以及并购和投资等行业新闻。它按类型、应用提供市场规模（价值和数量）、市场份额、增长率，并结合定性和定量方法对不同地区或国家进行微观和宏观预测。

好处：

这项研究提供了对当前趋势、预测和动态的综合分析，旨在帮助识别当前的市场机会。

绘制了每个地区主要国家的单个市场收入。

该研究在区域和国家/地区的基础上检查了汽车外饰件市场情况。

汽车外饰件市场的主要参与者已经确定。

为了了解跨地区的竞争环境，本研究评估了竞争格局并进行了价值链分析。

对汽车外饰件市场在市场中的细分进行了深入分析，预计这将有助于当前的市场机会。

目录

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：汽车外饰件市场报告的范围

第 3 部分：全球汽车外饰件市场格局

第 04 部分：全球汽车外饰件市场规模

第 05 部分：按产品划分的全球汽车外饰件市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理 咨询 公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队全天候工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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