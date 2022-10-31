基于植物的冰淇淋市场规模、份额、增长潜力、发展理念、顶级制造商、行业分析和预测 2029

基于植物的冰淇淋市场报告提供了竞争和超越竞争的优势。DBMR 团队旨在根据业务需求提供最相关、最独特、最合理、最令人钦佩的市场分析报告。这些策略主要包括新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购以及其他增加其在该市场的足迹的策略。该报告还根据市场动态和增长诱导因素评估增长率和市场价值。基于植物的冰淇淋市场研究报告可帮助企业做出明智的决策并更好地管理商品营销，最终导致业务增长。

这份名为“基于植物的冰淇淋市场”的市场报告包含公司分析、历史和未来概览，以及到 2029 年的全球销售趋势。这将是通过市场研究研究促进业务增长的最全面和最重要的补充之一。该市场文件提供了对全球植物冰淇淋市场关键方面的详细研究和分析。撰写本行业分析报告的市场分析师提供了有关主要增长驱动因素、限制因素、挑战、趋势和机遇的深刻信息，以提供对全球市场的完整分析。市场参与者可以利用对市场动态的分析来规划有效的增长战略，并提前为未来的挑战做好准备。

植物基冰淇淋市场的市场分析和信息

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年植物性冰淇淋市场价值 26.066 亿美元，预计到 2029 年将达到 279.1597 亿美元，2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 34.50%。

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市场定义

植物性冰淇淋，也称为纯素冰淇淋，可以帮助您减肥，降低患心血管疾病的风险，并改善您的皮肤质地。它由豆奶、椰奶、杏仁奶、腰果奶和​​其他从植物中提取的成分制成。它有多种口味，包括巧克力、橙子、椰子、 奶油糖果 、草莓等。

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史年 2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 收入（百万美元），数量（单位），价格（美元） 涵盖的细分市场 产品来源（椰奶、豆奶、杏仁奶、腰果奶、米浆）、分销渠道（超市/大卖场、便利店、保健食品店、专卖店）、包装（瓶、袋/袋）、风味（豆类、坚果、水果、香草、其他）、形式（混合、单一） 覆盖国家 北美的美国、加拿大和墨西哥，德国，瑞典，波兰，丹麦，法国，英国，荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) ) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分 涵盖的市场参与者 Cr. Hansen Holding A/S（丹麦）、Yakult Honsha Co., Ltd（日本）、雀巢（瑞士）、杜邦（美国）、MORINAGA & CO., LTD（日本）、BioGaia AB（瑞典）、Protexin（英国） )、Daflorn Probiotics UK（英国）、DANONE（法国）、Yakult USA Inc.（美国）、Deerland Enzymes, Inc.（美国）、UAS Laboratories（美国）、Goerlich Pharma GmbH（德国）、SANZYME BIOLOGICS PVT。有限的。(印度), DSM (荷兰), NutraScience Labs (美国), Kerry Group plc (爱尔兰), Lallemand Inc. (加拿大), Lonza (瑞士), Winclove Probiotics (荷兰), Probi (瑞典) 机会 这些产品的日益普及预计将推动未来几年的需求。

植物冰淇淋的销量增加，尤其是通过在线渠道

提供多种植物冰淇淋口味

市场范围和植物冰淇淋市场

植物冰淇淋市场报告中涵盖的主要参与者是 Nobó.、SNOWFLAKE LUXURY GELATO、Moowing、BLISS UNLIMITED、Ben & Jerry’s Homemade, Inc.、BOOJA-BOOJA、Jollyum、HappyCow 的健康饮食指南、Tofutti Brands, Inc. . ., NADAMOO, Hain Celestial, IMURAYA GROUP CO., LTD, Unilever, Tofutti Brands, Inc, General Mills Inc, KLEINS ICE CREAM, Jollyum 等国内外企业。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球植物性冰淇淋市场范围

植物冰淇淋市场根据产品来源、分销渠道、包装、风味和形状进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

形式

混合

个人

产品来源

以椰奶为主

以豆浆为基础

基于 杏仁奶

腰果奶

牛奶大米

品尝

豆子

核桃

水果

草药

其他

包装类型

浴缸

袋子/香囊

分销渠道

超市/大卖场

便利店

保健食品专卖店

专卖店

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机会

植物基冰淇淋的销售增加，主要是通过在线平台，因为在线零售商提供种类繁多的植物基冰淇淋，将加速植物基冰淇淋市场的增长速度。

限制

然而，对产品的高糖和高脂肪含量的日益关注将降低市场的增长率。此外，COVID-19 对生产和供应链的负面影响将阻碍植物冰淇淋市场的整体增长。此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，替代品的可用性和新参与者的进入将为植物冰淇淋市场带来额外的挑战。

这份基于植物的冰淇淋市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响。，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布、地理扩张、市场技术创新。有关植物冰淇淋市场的更多信息，请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师摘要，

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