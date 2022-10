球型脊髓性肌萎缩药物市场机会、未来行业趋势、战略、收入、挑战、顶级参与者和 2028 年预测

最好的球状脊髓性肌萎缩药物市场调查报告 提供了对全球市场的完整和准确的研究,同时主要关注当前和历史市场情景。主题专家和高素质的研究人员团队付出了数小时的辛勤工作,撰写了这份真实的市场研究报告。根据市场报告,驱动因素预计将对未来几年市场的发展产生巨大影响。市场上每个供应商的概述、SWOT 分析和策略提供了对市场力量以及如何利用这些力量来创造未来机会的理解。

在 2021 年至 2028 年的预测期内,球状脊髓性 肌萎缩药物 市场预计将以 12.67% 的潜在增长率增长。研发活动的增加是市场增长的因素。

球状脊髓性肌萎缩症(肯尼迪病)是一种在大脑下部形成球状结构的疾病,其中包含控制面部、嘴巴和喉咙肌肉的神经细胞。这种情况是由于脑干和脊髓中的神经细胞丢失,导致从大脑到肌肉运动的信息停止。患有这种疾病的患者说话、站立、行走和控制头部运动都有困难。在更糟糕的情况下,患者可能会出现吞咽和呼吸困难。这种疾病主要影响男性,不会发生在女性身上,女性受到体内睾酮水平低的保护,这解释了这种疾病的性别限制传播方式。

细分: 全球肌肉萎缩药物市场

bulbo –细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据药物类别,球脊髓性肌萎缩药物市场分为 5α-还原酶 (5-ARI) 抑制剂、促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂等。

在药物的基础上,球脊髓性肌萎缩药物市场细分为亮丙瑞林、度他雄胺等。

在治疗的基础上,球脊髓性肌萎缩症药物市场细分为物理治疗、职业治疗和言语治疗。

根据治疗,球脊髓性肌萎缩症药物市场分为药物、支持治疗和手术。

根据给药途径,球脊髓性肌萎缩症药物市场分为口服和非肠道给药。

根据分销渠道,球脊髓性肌萎缩症药物市场分为医院药房、零售药房和在线药房。

根据最终用户,球脊髓性肌萎缩症药物市场细分为医院、家庭护理、专科诊所等。

主要竞争对手/市场参与者

球脊髓性肌萎缩药物市场报告中涵盖的主要参与者是诺华公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd、勃林格殷格翰国际有限公司、辉瑞公司、Ionis Pharmaceuticals, Inc.、CYTOKINETICS, INC.、Regeneron Pharmaceuticals, Inc.、Salarius Pharmaceuticals、 Inc., Leadiant Biosciences, Inc., Abbott, Novo Nordisk A/S, Takeda Pharmaceutical Company Limited, AstraZeneca, Catalyst Pharma, PTC Therapeutics, Natera, Inca 等,以及其他国家和全球企业。球脊髓性肌萎缩药物市场份额数据可单独获得全球、北美、南美、欧洲、亚太地区 (APAC) 和中东和非洲 (MEA)。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

