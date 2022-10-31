医疗保健新闻：中东和非洲神经内分泌肿瘤市场正在以 9.3% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将达到 1.7412 亿美元

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中东和非洲神经内分泌肿瘤市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 9.3% 的复合年增长率增长，预计将到 2028 年达到 1.7412 亿美元。市场参与者的战略举措和神经内分泌肿瘤大规模疫苗接种计划的出现可能是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

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当健康细胞的 DNA 受损时，就会发生肿瘤，从而导致细胞以不受控制的方式发生变化和生长，从而形成细胞聚集体。肿瘤可以是癌性的和良性的。如果不及早发现和治疗，恶性癌性肿瘤会生长并扩散到身体的其他部位。良性肿瘤可以生长但不会扩散。良性肿瘤通常可以通过微创手术切除而不会造成太大伤害。神经内分泌肿瘤 (NET) 始于身体神经内分泌系统的特化细胞。这些细胞具有产生激素的内分泌细胞和神经细胞的共同特征。它们遍布全身器官，负责控制身体的许多功能。所有 NET 都被视为恶性肿瘤。

然而，与治疗相关的副作用、未满足的需求和在多个地区获得医疗资源、高昂的诊断成本等因素阻碍了神经内分泌肿瘤市场的增长。另一方面，即将到来的靶向治疗以及市场参与者之间不断增加的伙伴关系和合作为神经内分泌肿瘤市场的增长提供了机会。神经内分泌肿瘤药物开发缺乏报销政策和严格的政府法规是神经内分泌肿瘤市场面临的挑战。

神经内分泌肿瘤市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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神经内分泌肿瘤市场的主要公司有诺华公司、百时美施贵宝公司、辉瑞公司、葛兰素史克公司、赛默飞世尔科技公司、和记中国医药科技有限公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Bionano Genomics、Teva Pharmaceutical Industries Ltd ., Merck Sharp & Dohme Corp., Merck & Co., Inc. 的子公司, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Illumina, Inc. 和 LUPINE 等全球或国内参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

神经内分泌肿瘤市场范围和市场规模

神经内分泌肿瘤市场根据分类、部位、等级、类型、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在 分类的基础上，神经内分泌肿瘤市场分为功能网和非功能网。2021 年，由于易于识别和诊断以及使用新的诊断方法去除非功能性网络，非功能性网络部分将主导神经内分泌肿瘤市场。

在站点的基础上，神经内分泌肿瘤市场分为 肺、胰腺和胃肠道 (GI)。2021 年，由于胃癌患病率增加，胃肠道 (GI) 细分市场将主导神经内分泌肿瘤市场，并且预计强大的产品管线将主导市场。

根据等级，神经内分泌肿瘤市场分为 1 级（低级别肿瘤）、2 级（中级肿瘤）和 3 级（高级别肿瘤）。2021 年，2 级（中级肿瘤）细分市场将主导神经内分泌肿瘤市场，因为它可以通过治疗轻松治愈，并且预计 2 级（中级肿瘤）病例将主导市场。

根据类型，神经内分泌肿瘤市场分为 诊断 和治疗。2021 年，由于胰腺癌肿瘤发病率的增加和市场上越来越多地采用自动护理点诊断，预计诊断领域将主导神经内分泌肿瘤市场。

根据给药途径，神经内分泌肿瘤市场分为 口服 和非肠道。到 2021 年，由于口服药物的可用性、更高的患者依从性和易于吸收，预计口服部分将主导神经内分泌肿瘤市场。

根据最终用户，神经内分泌肿瘤市场分为医院、专科诊所、放射中心、家庭保健等。到 2021 年，由于可以使用诊断机器来检测神经内分泌肿瘤以及医疗保健政策，预计医院部门将主导神经内分泌肿瘤市场。

在分销渠道的基础上，神经内分泌肿瘤市场细分为直接招标、医院药房、零售药房、在线药房等。2021年，由于市场供应商的增加，预计直接招标部分将主导神经内分泌肿瘤市场。

神经内分泌肿瘤市场 国家水平分析

分析了神经内分泌肿瘤市场，并提供了市场规模信息，如上所述，分类、地点、等级、类型、给药途径、最终用户和分销渠道。

神经内分泌肿瘤市场报告涵盖的国家是南非、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、科威特、以色列以及中东和非洲其他地区。

中东和非洲预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内实现大幅增长，因为中东和非洲国家是主要的发展中国家，并专注于增加制药和生物技术领域的研发活动并增加外包服务。由于检测神经内分泌肿瘤的技术进步，预计南非将在中东和非洲地区占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

本报告回答了以下问题：

最重要的市场趋势、挑战和机遇是什么？

市场将由多少个细分市场组成？

预计哪个地区将在收入方面主导市场？

未来几年，哪个细分市场的份额可能领先？

主要参与者采取了哪些新策略来巩固地位？

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