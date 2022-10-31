医疗保健新闻：按产品和服务、应用、趋势划分的北美数字糖尿病管理市场到 2028 年将以 18.5% 的复合年增长率增长

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由 Data Bridge Market research 的 350 页数据库完成的定性研究研究，标题为“北美数字糖尿病管理市场”，其中包含 100 多个市场数据表、饼图、图表和数字，分布在页面和易于理解的详细分析中。

全球北美数字糖尿病管理市场报告显示了对医疗保健行业的具体研究，该研究定义了市场定义、分类、应用、参与和全球行业趋势。这份营销报告估计了 2021 年历史年、2020 年基准年以及 2028 年之间的预测期的复合年增长率。借助这份可靠的市场研究报告，可以关注医疗保健行业的数据和现实情况，并继续下去企业经营走上正轨。北美数字糖尿病管理市场研究报告为与医疗保健行业相关的许多关键业务问题和挑战提供了解决方案，因此备受青睐。

北美数字糖尿病管理市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内以 18.5% 的速度增长。关于数字糖尿病管理市场的数据桥市场研究报告提供了有关预计将普遍存在的各种因素的分析和见解预测期，同时提供它们对市场增长的影响。老年人口的增加正在加速数字糖尿病管理市场的增长。

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糖尿病 是一种慢性病，基本上会影响身体的葡萄糖水平，这是由于胰腺无法产生胰岛素或无法维持体内的葡萄糖水平而发生的。数字糖尿病管理系统涉及设备和应用程序，可帮助糖尿病患者增强自我管理和控制病情。借助此功能有效地跟踪糖尿病有助于有效地治疗患者并维护记录。

预计在预测期内推动数字糖尿病管理市场增长的主要因素是糖尿病患病率的增加、生活方式的改变和不健康的饮食习惯。此外，智能手机和平板电脑等设备以及医疗保健应用程序的普及以及 数字技术的随时随地性质等好处使患者能够通过与医疗保健团队联系和共享数据来解决他们的健康问题，以及日益增长的医疗保健需求。一个 数字 数据驱动工具生态系统可以将患者及其护理团队联系起来，以更好地管理糖尿病，预计将进一步推动数字糖尿病管理市场的增长。另一方面，预计发展中国家对患者数据的隐私问题以及对数字糖尿病管理缺乏认识将进一步阻碍数字糖尿病管理市场在时间线内的增长。

此外，用于开发技术先进的数字糖尿病设备的研发活动激增，将进一步为未来几年数字糖尿病管理市场的增长提供潜在机会。然而，发展中国家缺乏报销可能会在不久的将来进一步挑战数字糖尿病管理市场的增长。

这份数字糖尿病管理市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关 Data Bridge Market Research 数字糖尿病管理市场的更多信息，请联系我们获取 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

北美 数字糖尿病管理市场范围和市场规模

数字糖尿病管理市场根据产品和服务、类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

在产品和服务的基础上，数字糖尿病管理市场分为设备、数字糖尿病管理应用程序和 数据管理 软件以及平台和服务。这些设备被细分为智能血糖仪、CGM、胰岛素泵和贴片以及胰岛素笔。这些服务被细分为糖尿病应用程序和软件。

根据类型，数字糖尿病管理市场分为可穿戴设备和手持设备。

在最终用户的基础上，数字糖尿病管理市场分为家庭护理环境、糖尿病诊所、学术和研究机构等。

北美 数字糖尿病管理市场国家层面分析

数字糖尿病管理市场根据产品和服务、类型和最终用户进行细分。

数字糖尿病管理市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥。

由于糖尿病人口的增加，美国主导了数字糖尿病管理市场。此外，智能设备采用的增加以及人工智能和大数据分析等新技术的不断采用将在预测期内进一步推动该地区数字糖尿病管理市场的增长。

数字糖尿病管理市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了欧洲品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

数字糖尿病管理市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、 数字糖尿病管理市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管场景的变化以及他们对数字糖尿病管理市场的影响。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

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数字糖尿病管理市场报告中涵盖的主要参与者是雅培、PHC Holdings Corporation、WellDoc、赛诺菲、Dexcom, Inc.、DarioHealth Corp、Medtronic、B. Braun Melsungen AG、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Insulet Corporation、Tandem Diabetes Care, Inc., LifeScan IP Holdings, LLC, Agamatrix, Glooko, Inc., GlucoMe, BD, Azumio, Diabnext, Voluntis, Smart Meter LLC 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

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