医疗保健新闻：肺癌治疗市场的复合年增长率为 10.41%，预计到 2029 年将达到 544.7511 亿美元

2021年全球肺癌治疗市场 价值为246.6782亿美元,预计到2029年将达到544.7511亿美元,在2022-2029年的预测期内复合年增长率为10.41%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

全球肺癌治疗市场 定义

肺癌 治疗 是指包括药物和手术在内的治疗方法,旨在抑制、杀死、减少或破坏肺部的癌细胞生长和细胞。这种类型的癌症通过化学疗法、免疫疗法、手术和放射疗法进行治疗。原发性肺癌通常起源于上皮细胞。

肺癌治疗市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论:

不健康生活方式的流行

吸烟等不健康生活方式的兴起是推动肺癌治疗市场增长的主要因素之一。众所周知,吸烟是肺癌的主要原因。

对靶向治疗的需求

对靶向治疗的需求增加,包括 治疗肺癌的化疗、免疫治疗、手术和放射治疗,加速了市场的增长。

高效药物的存在

阿瓦斯汀、吉姆扎、泰索帝和特罗凯等高效药物的出现进一步影响了市场。

机会

此外,在 2022 年至 2029 年的预测期内,用于治疗肺癌的纳米药物的到来为市场参与者提供了有利可图的机会。此外,肺癌治疗药物越来越多的批准将进一步扩大市场。

限制/挑战全球肺癌治疗市场

另一方面,许多国家癌症诊断设施落后,化疗的不利影响预计会阻碍市场增长。此外,预计严格的法规将在 2022-2029 年的预测期内挑战肺癌治疗市场。

这份肺癌治疗市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关肺癌治疗市场的更多信息,请联系 Data Bridge 市场研究以获取 分析师简介,我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对 肺癌治疗市场的影响

由于 COVID-19 的爆发,肺癌治疗等医疗服务在 2020 年和 2021 年的收入下降。在大流行期间,主要医疗程序被拒绝,以防止传播冠状病毒的风险。然而,由于放宽限制,预计在 COVID 后肺癌治疗程序会增加。

最近的发展

AdoRx Therapeutics 于 2019 年 2 月宣布与强生公司和强生创新有限责任公司的肺癌计划开展战略合作。根据协议条款,AdoRx 已授予研究、开发和商业化新型拮抗剂的独家选择权。

全球 肺癌治疗市场范围和市场规模

生物标志物市场根据癌症类型、分子类型、药物类别、治疗类型、治疗类型、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

癌症类型

非小细胞肺癌

转移性肺癌

间皮瘤

胸壁肿瘤

肺神经内分泌肿瘤

纵隔肿瘤

根据癌症类型,肺癌治疗市场分为非小细胞肺癌、转移性肺癌、间皮瘤、胸壁肿瘤、肺神经内分泌肿瘤和纵隔肿瘤。

分子类型

小分子

生物制品

根据分子类型,肺癌治疗市场分为小分子和 生物制剂。

药品类

烷基化剂

抗代谢物

有丝分裂抑制剂

多激酶抑制剂

EGFR抑制剂

其他

在药物类别上,肺癌治疗市场分为烷化剂、抗代谢物、有丝分裂抑制剂、多激酶抑制剂、EGFR 抑制剂等。

治疗类型

放射治疗

化疗

靶向治疗

免疫疗法

其他药物

根据治疗类型,肺癌治疗市场分为放射治疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗和其他药物。

治疗类型

单一药物治疗

联合疗法

根据治疗类型,肺癌治疗市场分为单药治疗和联合治疗。

最终用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

根据最终用户,肺癌治疗市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。

分销渠道

医院药房

零售药房

在线的

其他

在分销渠道的基础上,肺癌治疗市场分为医院药房、零售药房、在线等。

在肺癌治疗市场上运营的一些主要参与者是 Church & Dwight Co., Inc.(美国)、葛兰素史克公司。(英国)、辉瑞公司(美国)、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.(印度)、武田制药有限公司(日本)、ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (日本)、F. Hoffmann-La Roche Ltd(瑞士)、Novartis AG(瑞士)、Lily。(美国)、阿斯利康(美国)、勃林格殷格翰国际有限公司(德国)、默克公司(美国)、CELGENE CORPORATION(美国)、赛诺菲(法国)、强生服务公司(美国)、 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.(印度)、ALLERGAN(爱尔兰)、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(以色列)和 Bristol-Myers Squibb Company(美国)等。

