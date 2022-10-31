医疗保健新闻：按技术、应用、规模划分的数字健康技术市场预计到 2029 年将达到 688.9 亿美元的价值

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

由 Data Bridge Market research 的 350 页数据库完成的定性研究研究，标题为“全球数字健康技术市场”，其中包含 100 多个市场数据表、饼图、图表和数字，通过页面传播，易于理解的详细分析。

Data Bridge Market Research 分析，到 2029 年，数字健康技术市场 的价值预计将达到 688.9 亿美元，预测期内的复合年增长率为 5.30%。

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数字健康技术市场分析和规模

数字健康的目标是改善患者护理、疾病管理和用户的整体医疗保健体验。它还允许医疗保健提供者访问健康记录、创建诊断历史记录、消除重复测试的需要并做出更有效的决策。数字健康还可以更轻松地检测新疾病或使现有疾病恶化，同时降低整体医疗保健成本。由于这些优点，它在医疗行业具有临床和非临床应用。

信息技术和电子通信与各种医疗保健流程的集成被称为数字健康。远程医疗、医疗可穿戴设备、数字医疗保健系统（如 EMR 和 EHR 医疗应用程序）、医疗保健分析和其他服务都是数字医疗服务的例子。该解决方案旨在改善患者护理、疾病管理和用户的整体医疗保健体验。

在数字健康技术市场上运营的一些主要参与者是

Teladoc Health, Inc.（美国）

西门子（德国）

思科系统公司（美国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

IBM（美国）

Cerner 公司（美国）

美敦力（爱尔兰）

F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）

Tunstall 集团（英国）

美国井（美国）

CareCloud, Inc.（美国）

eClinicalWorks（美国）

AMD 全球远程医疗（美国）

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-health-technologies-market

数字健康技术市场动态

驱动程序

大数据和人工智能的使用率上升

人工智能、物联网和大数据的兴起是推动数字健康技术增长和需求的主要因素之一。此外，数字医疗保健采用率的上升和数字医疗技术的技术进步预计将在预测期内推动全球数字医疗技术市场的增长。

移动健康应用的使用增加

移动健康应用程序和支持性举措的广泛使用，以及战略联盟的增加，预计将推动市场增长。此外，发达国家智能手机的高普及率和医疗保健 IT 基础设施的改善预计将成为推动数字健康技术市场增长的重要因素。

政府对医疗保健互操作性的投资

联邦政府为推动采用这些解决方案而增加的资金进一步影响了市场。此外，医疗保健支出的激增、医疗保健基础设施的进步以及对扩大护理服务的高需求对数字医疗技术市场产生了积极影响。

限制/挑战

风险资本投资的快速增长、医疗保健支出的增加以及新兴经济体对数字医疗服务的需求增加，预计将在预测期内为数字医疗技术市场提供显着的增长机会。

这份数字健康技术市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会，市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关数字健康技术市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对数字健康技术市场的影响

由于制造设施的暂时关闭和需求疲软，COVID-19 的爆发对医疗保健行业产生了严重影响。即使全世界都在努力遏制 SARS-CoV-2 的传播，顶级公司也在努力加强其供应链并加快运营，以避免进一步的损失。此外，世界各地普遍存在的社会疏离做法鼓励患者寻求远程医疗咨询，从而增强了对数字医疗保健的需求。鉴于大流行的蔓延，医疗保健专业人员现在通过视频会议和电话提供咨询。这几乎肯定会在未来几年使数字医疗保健市场受益。

最近的发展

健康技术供应商 Neuroglee 已筹集 230 万美元用于开发其数字治疗平台。这种数字治疗软件有助于早期治疗阿尔茨海默病患者。新的数字治疗软件 NG-001 促进了治疗和药物治疗，它允许患者在临床医生处方后通过平板电脑访问其所有认知任务和锻炼。

临床 AI 技术公司 Sensyne Health Plc 于 2021 年 1 月推出了先进的智能手机软件应用程序 MagnifEye，该应用程序使用深度机器学习人工智能来自动执行准确测量。

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全球数字健康技术市场范围

数字健康技术市场根据技术、交付模式、组件、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长微弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

技术

远程医疗

M 健康

健康分析

数字健康系统

在技​​术的基础上，数字医疗技术市场被细分为远程医疗、移动医疗、健康分析和数字医疗系统。远程医疗进一步细分为远程医疗和远程医疗。Telecare 进一步细分为活动监测和远程药物管理。远程医疗进一步细分为 LTC 监控和视频咨询。mHealth 已进一步细分为可穿戴设备和应用程序。可穿戴设备进一步细分为血压监测仪、血糖仪、 脉搏血氧仪、睡眠呼吸暂停监测仪、 神经监测仪 和别的。应用程序进一步细分为医疗应用程序和健身应用程序。数字健康系统已进一步细分为电子健康记录和电子处方系统。

交货方式

内部部署

基于云

数字健康技术市场可以根据交付模式分为本地和基于云的。

手术类型

软件

服务

硬件

数字健康技术市场的组成部分分为软件、服务和硬件。

应用

心脏病学

糖尿病

神经病学

睡眠呼吸暂停

肿瘤学

其他

根据应用，数字健康技术市场分为心脏病学、糖尿病、神经病学、睡眠呼吸暂停、肿瘤学等。

终端用户

医疗保健机构

医疗保健支付者

制药公司

其他

根据最终用户，数字健康技术市场分为医疗保健提供者、医疗保健支付者、制药公司等。

数字健康技术市场区域分析/见解

如上所述，分析了数字健康技术市场，并按国家、技术、交付模式、组件、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

数字健康技术市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗成本上升、智能手机的广泛采用、覆盖网络的进步以及对远程医疗服务需求的快速增长，北美引领数字医疗技术市场。由于智能手机普及率的快速上升、智能可穿戴设备的广泛采用以及对 EMR 和 EHR 的需求增加，预计亚太地区将从 2021 年到 2028 年以显着速度扩张。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

数字健康技术市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、数字健康技术市场不同类型产品的安装基础、技术使用生命线曲线的影响以及医疗保健监管情景的变化以及它们对数字健康技术市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

突出以下关键因素：

:- 业务描述——对公司运营和业务部门的详细描述。

:- 公司战略——分析师对公司业务战略的总结。

:- SWOT 分析——详细分析公司的优势、劣势、机会和威胁。

:- 公司历史 – 与公司相关的关键事件的进展。

:- 主要产品和服务——公司主要产品、服务和品牌的列表。

:- 主要竞争对手——公司的主要竞争对手名单。

:- 重要地点和子公司 – 公司关键地点和子公司的列表和联系方式。

本市场研究报告中涵盖的关键点：

市场规模

市场 新销售量

市场替代销售量

已安装的基础

市场（按品牌）

市场程序量

市场 产品价格分析

市场 医疗保健结果

市场护理成本分析

监管框架和变化

价格和报销分析

市场份额不同地区

市场竞争对手的最新发展

市场即将到来的应用

市场创新者研究

探索 DBMR 对医疗保健领域的全面覆盖：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-active-wound-care-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-human-microbiome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-teleradiology-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-contract-research-organization-cros-services-market

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预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge Market Research 将自己定位为一家具有无与伦比的弹性水平和综合方法的非常规和新时代的市场研究和咨询公司。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是 2015 年在浦那制定和构建的纯粹智慧和经验的产物。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们已经为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。Data Bridge 擅长创造满意的客户，他们认为我们的服务并相信我们的辛勤工作。我们对我们辉煌的 99.9 % 客户满意率感到满意。

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