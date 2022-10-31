食品储存容器市场主要制造商的全球分析：The Clorox Company（美国）Tupperware（美国）Brands Newell（美国）Amcor plc（瑞士）。

全球食品储存容器市场的市场分析和信息

Data Bridge Market Research 分析，2021 年食品储存容器市场价值 1515.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 2090.4 亿美元，年内复合年增长率为 4.1%。预测期为 2022 年至 2029 年。市场报告数据桥市场研究团队准备的内容包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消耗分析、专利分析和技术进步。

这份食品储存容器市场研究报告是对市场的绝对概述，涵盖了产品定义、典型供应商格局和基于产品类型、其组件、管理类型和地理等各种参数的市场细分等各个方面。该报告基于商业智能对市场进行了广泛而全面的了解。食品储存容器市场报告是根据市场类型、组织规模、本地可用性、最终用户组织类型以及北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲等地区的可用性生成的。

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食物储存容器在 室温、冰箱或冰柜中存放食物。有多种选择可以以任何这些方式储存食物。在选择要使用的容器类型之前，必须考虑几个因素。考虑储存的类型（室温、冷藏或冷冻）、食物的类型、储存的持续时间和储存空间的大小。 塑料容器、塑料袋和玻璃容器都是可接受的选择。

最近的发展

2021 年 5 月，Plastipak 宣布在其位于西班牙托莱多的制造工厂进行回收投资，旨在将 PET 薄片转化为食品级回收 PET 颗粒。 这些颗粒被考虑直接用于新的食品容器、瓶子和预成型件。 该回收厂每年将生产约 20,000 吨食品级颗粒，并将从 2022 年夏季开始生产。

2021 年 5 月，Berry Global 的业务部门 Berry Superfos 为食品生产商推出了一种新的可持续 CombiLight 炊具。 与类似的解决方案相比，这种现代化、资源节约型的食品包装解决方案将有助于消除 60% 的塑料含量。

食品储存容器的 市场范围和全球市场

在食品储存容器市场经营的一些主要参与者是：

Clorox 公司 (EE. UU.)

特百惠（美国）

马克·纽厄尔（美国）

Amcor plc（苏伊萨）

乐扣乐扣公司（韩国）

模压玻璃纤维公司（美国）

准备（美国）

Thermos LLC (EE. UU.)

弗雷斯库拉 (EE. UU.)

Grupo Oneida Inc.

Glasslock（美国）

气候（欧盟）

Vtopmart（美国）

EMSA GmbH（阿勒曼尼亚）

Silgan Containers（美国）

林达公司（美国）

Detmold 集团（澳大利亚）

Pactiv LLC (EE. UU.)

OXO（美国）

食品储存容器市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论。

重点放在食品包装的创新和美学上。

食品制造商更注重食品包装的创新和美学，这促使制造商以多样化的创意食品包装来交付他们的产品，这有望在未来推动市场增长。

通过创新方法保持食品质量

在创新方法的帮助下，对保持食品质量的需求不断增加。食品容器可以保持食品新鲜，并允许它们安全地从生产点运输到很远的地方。由于人口增长、城市化和生活方式的改变，对食品容器的需求有所改善。

增加政府在传播消费者意识方面的举措

限制食品和饮料行业温室气体排放的政府法规预计将提高对可持续包装的需求。这些是促进市场增长的主要驱动力。

环保食品容器

现在人们对环境问题的意识越来越强。他们要求制造更环保的食品容器。此外，随着人们越来越意识到自己的健康，这也是食品容器市场增长的主要原因。

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获得项目报告的原因如下：

通过高效的运营理念、食品储存容器市场份额分析和有效的市场定位方法，全面掌握全球市场。

了解基本市场情况以及关键行业

根据深入的价值和数量分析考虑关键类别。

当前的市场趋势、不断发展的设计工作和不断变化的市场场景可能会使医疗保健认知计算食品储存容器市场的企业受益。

本食品储存容器市场研究报告中涵盖的关键点：

食品储存容器市场规模

食品储存容器市场新销量

食品储存容器市场更换销量

安装基地

不同品牌的食品储存容器市场

食品储存容器市场程序量

食品储存容器市场产品价格分析

食品储存容器市场快速消费品成果

食品储存容器市场护理成本分析

监管框架和变化

价格和报销分析

不同地区食品储存容器市场份额

市场竞争对手的最新发展

食品储存容器市场即将到来的应用

食品储存容器市场创新者研究

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