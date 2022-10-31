牙科数字 X 射线市场将实现 43.1 亿美元的健康增长，到 2029 年的复合年增长率将达到 4.5%：机遇、应用、增长动力和未来前景

Data Bridge Market research 发布的最新研究报告，标题为“ 牙科数字 X 射线市场””（涵盖美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚等），强调机遇、风险分析，并与战略和战术决策支持相结合。数字牙科射线照相市场分析报告涵盖了对市场价值链的详细分析。价值链分析有助于分析主要上游原材料、主要设备、制造过程和下游客户分析和主要经销商分析，以及所有驱动因素和市场限​​制。对所有区域和玩家细分进行详细的比较分析，

到 2020 年，口内 X 射线类别预计将占据最大的市场份额，并且由于其能够生成牙齿的综合图像从而识别潜在的牙齿和骨骼疾病，预计将主导市场。射线是最常用的。Data Bridge Market Research 分析，2021 年牙科数字 X 射线市场价值 30.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 43.1 亿美元，预计在 2022 年的预测期内以 4.5% 的复合年增长率增长到 2029 年。

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市场概况：

牙科数字射线照相术，也称为牙科数字射线照相术，是一种预防和诊断技术，其中 X 射线穿过任何软组织，例如牙龈，并被致密组织吸收，从而产生图像。牙医可以使用数字牙科 X 射线来诊断常见的牙齿疾病，例如蛀牙、牙龈疾病和牙齿感染。与传统的成像程序相比，数字牙科 X 射线最近已成为首选方式，因为它们更安全、更方便。

众所周知，传统的 X 射线比数字牙科 X 射线速度更慢且辐射更多。数字 X 射线图像在几秒钟内显示在计算机上，并且可以放大到适当的图像质量。由于这些改进，患者将更容易获得有关其牙齿健康的信息和教育。此外，与传统 X 射线相比，数字 X 射线对患者的危险性更小，因为它们所含的辐射量减少了 90%。

牙科数字 X 射线市场动态

司机

技术发展

技术的进步是牙科数字 X 射线市场增长的关键组成部分。由于图像质量、采集速度、便携性、探测器形状、软件和牙科成像方法的技术发展等因素，牙科数字 X 射线系统的需求量很大。

人口老龄化加剧

由于龋齿和牙周病患病率的增加，工业化国家和发展中国家都记录了严重的牙齿恶化。根据 2019 年 CDC 数据，美国 20 至 64 岁的人中有 92% 有蛀牙。

牙病病例增加

据世界卫生组织称，牙科疾病是许多国家的主要健康负担，全世界有近 35 亿人患有此病。蛀牙、口腔外伤、口腔癌和牙龈疾病只是其中的一小部分。因此，牙科保健支出急剧增加。

机会

此外，预计对美容牙科的需求增加、医疗旅游的增加和未开发地区将为未来几年牙科数字 X 射线市场的增长提供潜在机会。

限制/挑战

另一方面，预计牙科数字 X 射线设备价格上涨将阻碍目标期间牙科数字 X 射线市场的增长。然而，牙科护理报销的短缺可能会在不久的将来进一步挑战牙科数字 X 射线市场的增长。

在牙科数字 X 射线市场上运营的一些主要参与者是：

西门子（德国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

通用电气公司（美国）

佳能医疗系统株式会社（日本）

锐珂医疗。（我们）

登士柏西诺德。（我们）

丹纳赫（美国）

PLANMECA OY（芬兰）

VATECH（印度）

J. Morita Corporation（美国）

Villa Sistemi Medicali（意大利）

吉田齿科株式会社 （日本）

米德马克公司（美国）

APTERYX IMAGING INC（加拿大）

富士胶片控股株式会社（日本）

柯尼卡美能达商业解决方案印度私人有限公司（印度）

Hamamatsu Photonics K.K.（日本）

内置 Teledyne 技术。（我们）

KA 图像。（加拿大）

好健康公司 （印度）

有关本研究的更多信息，请访问@https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-digital-x-ray-market

关于这份市场报告的重要事实：-

本研究报告揭示了此业务概况、产品概况、市场份额、供需比率、供应链分析和进出口细节。

行业报告吸引了主要市场参与者支持的不同方法和程序，以做出关键的业务决策。

本研究提出了一些参数，如生产价值、营销策略分析、分销商/商家和影响因素。

报告中提供了历史和当前数据，根据这些数据进行未来预测并进行行业分析。

报告中提到了进出口细节以及每个地区的消费价值和生产能力。

波特五力分析、价值链分析和 SWOT 分析是用于市场增长分析的一些额外的重要参数。

该报告通过一级和二级研究方法，在行业评估的基础上，为客户提供有关市场的事实和数据。

目录亮点：

第 1 章：市场概览

第 2 章：全球牙科数字射线照相市场

第三章：全球牙科数字射线照相市场的区域行业分析

第 4 章：基于类型和应用的牙科数字射线照相市场细分

第 5 章：基于类型和应用的收入分析

第 6 章：市场份额

第 7 章：竞争格局

第 8 章：驱动因素、制约因素、挑战和机遇

第 9 章：毛利率和价格分析

探索详细目录 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dental-digital-x-ray-market

该报告涵盖：

每个市场份额的年化市场收入（百万美元）。

主要地理区域的国家分析。

在全球牙科数字射线照相市场运营的主要公司。根据数据可用性，报告中还提供与新产品发布、实用解决方案、专门研究和分析、创新、人才解决方案相关的信息。

通过确定为未来强劲增长定位的关键市场细分进行贸易政策分析。

主要合作、并购及市场拓展策略分析。

关于数据桥市场研究：

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