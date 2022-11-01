医疗保健新闻：欧洲远程放射学市场以 18.3% 的复合年增长率增长，预计到 2029 年将达到 17.8572 亿美元的价值

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

Data Bridge Market Research 最近发布了一份题为“欧洲远程放射学市场”的报告，该报告对关键增长战略、驱动因素、机会、关键部分、波特五力分析和竞争格局进行了广泛分析。

一份出色的欧洲远程放射学市场报告在许多方面都是满足业务需求的最合适的解决方案。该报告有助于在竞争对手之前获得对不断变化的行业运动的极端感觉。该市场文件还详细介绍了主要市场参与者的市场概况、高级见解、关键见解和公司简介。我们采用了最好的工具来生成这份报告，即 SWOT 分析和波特五力分析。这份市场报告确实是实现新的成功视野的关键。在一份全球欧洲远程放射学市场报告中，分析了主要市场竞争对手的公司概况，包括公司快照、地理分布、产品组合和最新发展。

此外，根据世界卫生组织情况说明书，癌症是造成全世界每六人死亡之一的原因。此外，大约 70% 的癌症死亡发生在低收入和中等收入国家。联邦政府为推动采用这些解决方案而增加的资金进一步影响了市场。此外，医疗保健支出的激增、医疗保健基础设施的进步以及对扩大护理服务的高需求对远程放射学市场产生了积极影响。

然而，还款和日益增加的监管负担预计将抑制远程放射学市场的增长。另一方面，预计技术成本上升将抑制市场增长。

Data Bridge Market Research 分析称，到 2029 年，欧洲远程放射学市场的价值预计将达到 17.8572 亿美元，预测期内的复合年增长率为 18.3%。由于欧洲人口中远程放射学服务的增加，服务占市场上最大的类型细分市场。该市场报告还深入涵盖了定价分析、专利分析和技术进步。

下载此报告的免费 PDF 样本报告（包括完整目录、图表和表格）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-teleradiology-market

欧洲远程放射学市场分析和洞察

远程放射学是远程医疗的一个分支， 其中电信系统用于将 放射 图像从一个位置传输到另一个位置。数字图像处理技术的快速发展确保了跨区域、本地和欧洲级别的有效图像分发。移动技术的出现和接受 (mHealth) 可视化和解释图像进一步推动了美国、德国、英国、澳大利亚和日本等发达国家远程放射学市场的增长。智能连接设备和相关解决方案的广泛使用证实了医学图像的有效解释，从而减少了治疗时间。因此，数字技术的进步将增强远程患者监测方法和放射科医生解释和咨询的可及性。

欧洲远程放射学市场定义

远程放射学是一种医学方法，可捕捉身体内部解剖结构和功能的视觉效果，有助于医学诊断或治疗过程。解读所有非侵入性成像研究，例如数字化 X 射线、CT、MRI、超声和核医学研究，都可以以这种方式进行。它可以在一个位置捕获医学图像并在一定范围内促进或传输它们，以便放射科医生可以查看和解释它们以用于诊断或咨询目的。远程放射学广泛用于远程监测、远程会诊和远程诊断，使放射科医生能够有效地执行他们的日常工作。Teleradiology 通过实时解释和欧洲云网络实现有效的现场解决方案。远程放射学主要帮助医务人员无论身在何处都可以访问患者信息，从而提高诊断覆盖率。远程放射学服务为放射科医师提供了广泛的应用程序，以使用网络服务来改善患者的护理和治疗，而无需亲临现场。

此外，在第二意见和紧急情况下对远程放射学的需求不断增长是市场的高影响渲染驱动因素之一。此外，医疗保健专业人员的短缺，特别是在儿科、神经病学和肌肉骨骼放射学等亚专科领域，正在导致采用远程放射学服务。

欧洲远程放射学市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

越来越多的高级成像程序

预计成像程序的增加将推动对远程放射学解决方案的可靠性和效率的需求。先进的诊断成像，包括诊断磁共振成像 (MRI)、计算机断层扫描 (CT) 和核医学成像，如正电子发射断层扫描 (PET)，吸引了许多新的供应商。由包括放射科医生在内的从业者开出的诊断医学影像服务数量激增。

CT扫描占所有暴露于辐射的美国人的四分之一。管理先进和复杂的诊断成像系统需要高水平的工程和专业知识，从而在缺乏适当资源的情况下推动病例的日益复杂。在包括印度和巴西在内的许多新兴国家以及美国、英国和德国等发达经济体中，采用遥感解决方案极大地缩小了城乡差距。这些解决方案更实用、更经济，因为它们消除了旅行并允许放射科医生在任何地方工作。合格放射科医师的短缺进一步增加了对放射科服务的需求。

远程放射学的先进成像程序有望帮助市场快速获得更准确的结果，并在预测期内推动欧洲远程放射学市场的增长。

在远程放射学中采用人工智能

人工智能是远程放射学最有希望的突破之一。据估计，在过去十年中，关于放射学 AI 的出版物数量已从平均每年 100-150 篇研究出版物增长到每年 700-800 篇。在所有主要的成像方式中，人工智能在 CT 和 MRI 系统中的接受度更高。根据应用的不同，人工智能也主要用于神经放射学。这个市场的一些参与者正在扩展他们的人工智能产品。

人工智能已嵌入全球众多医疗机构，并已证明自己是放射学环境中的宝贵合作伙伴。Europe Diagnostics Australia (GDA) 是 Integral Diagnostics Group (IDG) 的子公司，是澳大利亚首批将 AI 作为其放射学工作流程一部分部署的诊断公司之一。该公司将高端算法集成到护理管理路径中，以加速患者护理和头部、颈部和胸部疾病的治疗。人工智能在远程放射学中的另一个好处是，人工智能可以帮助放射科医生快速分析图像和数据登记，以更好地了解患者状况，增强他们的临床作用，并成为核心管理团队的一部分。人工智能获得了足够的权重，放射科医生可以专注于需要专家关注的复杂病例。

人工智能 (AI) 可以帮助创建一个内置系统，根据其协议要求对案例进行优先级排序。例如，可以优先处理创伤和中风病例并将其分配到放射科医生的工作清单中，从而挽救许多生命。

远程放射学中的人工智能有助于通过自动化工具获得更好的结果，并帮助放射科医生正确利用他们的技能，这有望推动市场增长。

克制

农村地区缺乏高速互联网接入

远程放射学使农村患者和专业人员无需前往拥有更先进医疗系统的人口稠密的城市地区即可获得高质量的成像建议。此外，远程工作的放射科医生需要良好的互联网连接。然而，高速宽带连接的缺乏影响了农村地区日益增长的远程辐射服务接入。

对高速互联网连接的访问​​受限会影响放射科医生参与视频咨询、提交医学影像报告和远程监测患者健康的能力。当缓慢的连接速度在大量图像的研究中造成瓶颈时，工作流程会很快变得令人沮丧并影响患者护理。此外，还需要 IT 服务来确保提交的图像符合他的 HIPAA。因此，农村地区缺乏可靠的互联网连接和较差的宽带连接是欧洲市场稳步扩张的主要障碍。

机会

提高人们的意识

远程放射学为在欧洲接受医疗保健服务提供了替代选择，改善了访问并降低了与服务旅行相关的成本。然而，远程放射学的全部潜力尚未通过缓慢和分散的吸收来实现。

提高认识计划、远程放射学意识以及政府的支持增加了远程放射学和远程医疗在各个领域的使用。

人们的这些宣传计划和活动增加了他们对健康的兴趣，并更多地了解医疗保健计划以及他们的健康有哪些新机会，最终将促进远程放射学的市场增长并为公司提供发展机会。

挑战

误诊率高

体检可以更好地了解患者的实际健康状况，这是对患者进行治疗的最关键因素。所有的治疗计划和下一步的治疗都可以在快速体检的帮助下制定。放射科医师应采用相同的程序，以更多地了解实际问题和状况，并且在患者与放射科医师在会诊期间获得更多结果。在医学成像期间缺乏患者病史和其他必要的患者身体检查记录是放射科医生无法在远程放射学中做出最佳决定的主要因素。例如，已经证明医生和放射科医师之间的沟通会导致 50% 的病例修改临床诊断，影响治疗选择。如果适当披露患者的病史，解释的准确性将会改变

因此，报告误诊和不当检查的高几率破坏了远程放射学的使用，预计这将挑战欧洲远程放射学市场的增长。

查看详细报告@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-teleradiology-market

COVID-19 后对欧洲远程放射学市场的影响

COVID-19 的爆发极大地影响了欧洲的医疗保健，英国是受影响最严重的国家之一。冠状病毒已在全球蔓延，影响数百万人并导致数千人死亡。由于欧洲爆发了 COVID-19，各种规模的医疗实践都承受着巨大的压力。市场在大流行开始时遭受重创，因为由于选择性程序的撤销或推迟，医疗量急剧下降。另一方面，医疗保健提供者需要依靠远程放射学解决方案来阅读诊断报告和治疗患者，这推动了远程放射学行业的发展。远程放射学解决方案通过改进和简化放射学，准确读取和减少人工错误，提高了诊断成像效率。随着与 COVID-19 的斗争继续进行，

制造商正在做出各种战略决策，以在 COVID-19 之后反弹。参与者正在开展多项研发活动、产品发布和战略合作伙伴关系，以改进药物遗传学测试市场的技术和测试结果。

最近的发展

2022年4月，4ways宣布入围2022年健康投资者奖。4ways 正在角逐年度诊断提供商奖。这一认可庆祝了 4ways’ 的发展，巩固了其作为客户关键合作伙伴的地位。4ways 通过工作流程的创新和对新技术的投资不断改进其服务。这使 4ways 获得了作为远程放射学平台的弹性，并提供了操作安全性

欧洲远程放射学市场范围

欧洲远程放射学市场分为类型、交付模式、成像技术、技术、程序、应用、站点、年龄、购买方式和最终用户。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的发展和战略，以接近市场并确定您的核心 应用 领域和目标市场的差异。

按类型

硬件

系统

软件

电信和网络

服务

根据类型，欧洲远程放射学市场分为硬件、系统和软件、电信和网络服务。

按送货方式

基于网络的交付模式

基于云的交付模式

本地交付模式

在交付模式的基础上，欧洲远程放射学市场分为基于网络的交付模式、基于云的交付模式和本地交付模式。

通过成像技术

小矩阵尺寸

大矩阵尺寸

在成像技术的基础上，欧洲远程放射学市场分为小矩阵尺寸和大矩阵尺寸。

按技术

高级图形处理

体积渲染

多平面重建

图像压缩

在技​​术的基础上，欧洲远程放射学市场分为高级图形处理、体绘制、多平面重建和图像压缩。

按程序

电话咨询

远程诊断

远程监控

根据程序，欧洲远程放射学市场分为远程会诊、远程诊断和远程监测。

按应用

心脏病学

神经学

肿瘤学

肌肉骨骼

胃肠病学

盆腔和腹部

妇科

泌尿科

钼靶

牙科

其他

根据应用，欧洲远程放射学市场分为心脏病学、神经学、肿瘤学、肌肉骨骼、胃肠病学、盆腔和腹部、妇科、泌尿科、乳房 X 线摄影术、牙科等。

按站点

内部

陆上

离岸

在站点的基础上，欧洲远程放射学市场分为内部、海上和陆上。

按年龄

儿科

成人

老年病学

根据年龄，欧洲远程放射学市场分为儿科、老年科和成人。

按购买方式

团购

个人购买

根据购买方式，欧洲远程放射学市场分为团购和个人购买。

按最终用户

医院

门诊手术中心

私人医生办公室

诊断影像中心

其他

完整的报告可用（包括完整的 TOC、表格和数字、图表以及图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-teleradiology-market

欧洲远程放射学市场区域分析/见解

分析了欧洲远程放射学市场，并按类型、交付方式、成像技术、技术、程序、应用、站点、年龄、购买方式和最终用户提供了市场规模信息。

本市场报告涵盖的国家是德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、比利时、荷兰、瑞士和欧洲其他国家。

到 2022 年，由于医疗保健支出和政府举措的增加，欧洲将成为第二大主导国家。由于研发的增加，预计德国将增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了欧洲品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战，以及销售渠道的影响。

欧洲远程放射学市场行业趋势和 2029 年预测中涵盖的关键指标

市场规模

市场新销量

市场置换销量

市场安装基数

品牌市场

市场程序量

市场产品价格分析

市场医疗保健成果

护理分析的市场成本

市场监管框架和变化

价格和报销分析

不同地区的市场份额

市场竞争对手的最新发展

市场即将到来的应用

市场创新者研究

报告中涵盖的主要市场竞争对手

爱克发-吉华特集团

虚拟放射学 (vRAD)

西门子医疗

欧纳德

StatRad 有限责任公司

全球诊断列兵。有限公司

4way有限公司

Sectra AB

亿光放射科

拉姆软件公司

赛博网络系统公司

阿格斯放射学

富兰克林和赛德曼公司

通用电气公司

合并医疗保健公司

富士胶片株式会社

Koninklijke Philips NV

健康观察远程诊断列兵。有限公司

该报告提供了有关以下指标的见解：

市场渗透：有关医疗显示器市场顶级参与者产品组合的综合信息

产品开发/创新：对市场上即将推出的技术、研发活动和产品发布的详细见解

竞争评估：深入评估市场领先企业的市场战略、地理和业务领域

市场发展：关于新兴市场的综合信息。本报告分析了跨地区各个细分市场的市场

本报告回答的关键问题：

我们的产品和服务组合与领先竞争对手相比如何？

考虑到经济的变化，客户需求的主要发展是什么？

市场上有哪些新的定价和消费模式，我们应该如何调整我们的产品组合？

服务购买者的关键决策驱动因素是什么？

我们怎样才能加快我们的投标过程？

这个市场的潜力是什么？

COVID-19 对这个市场有什么影响？

公司在这个市场上采用的主要策略是什么？

中小企业和知名供应商在该市场面临哪些挑战？

哪个地区对该市场的投资最高？

这个市场的最新研究和活动是什么？

谁是这个市场的佼佼者？

这个市场的潜力是什么？

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