到 2029 年，可生物降解聚合物市场将飙升至 15.1559 亿美元 

市场定义

可生物降解聚合物 是一类不同的聚合物，在其预期用途后通过细菌分解过程分解，产生天然衍生物，如生物质、气体（CO2、N2）、水和无机盐。这些聚合物既有合成的，也有天然的, 主要由酰胺、酯和醚官能团组成。这些聚合物在有微生物/酶存在的厌氧或有氧条件下分解。

Data Bridge Market Research 分析，预计可生物降解聚合物市场在预测期内的复合年增长率为 8.44%。这表明2021年的市值为7.9262亿美元，到2029年将飙升至15.1559亿美元。除了对市值、增长率、细分、地域覆盖、主要参与者等市场场景的洞察，由 Data Bridge Market Research 策划的市场报告还包括深入的专家分析、地理上代表公司的生产和产能、分销商和合作伙伴的网络布局、详细和更新的价格趋势分析以及供应链和需求的赤字分析。

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://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= global-biodegradable-polymer-market 可生物降解聚合物市场分析和规模

可生物降解的聚合物在纺织、消费品、包装、农业和园艺等众多行业中有许多应用。可生物降解的聚合物优于不可生物降解的聚合物，因为它们的副作用更小、毒性更小、保持药物的稳定性并有助于提高患者的依从性。可生物降解的聚合物正逐渐在利基应用中找到用途，例如卫生产品、页岩气工业和渔具，以及其他应用，预计这些应用将在 2022-2029 年的预测期内为市场提供机会。

一份高级可降解聚合物市场分析报告通过考虑多个方面彻底研究了市场和行业。根据这份商业报告，预计全球市场在预测期内将出现适度较高的增长率。这种改造可能会受到主要参与者或品牌的影响，包括开发、产品发布、合资企业、兼并和收购，这反过来又会改变该行业的全球面貌。一流的可生物降解聚合物报告提供了关于全球所有主要地区的生产能力、消费、进出口的全方位研究。



竞争格局和可生物降解聚合物市场份额分析

可生物降解聚合物 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的可生物降解聚合物 市场有关。

在可生物降解聚合物市场上运营的一些主要参与者是：

Cereplast（美国）

NatureWorks LLC，（美国）

Smurfit Kappa（爱尔兰）

蒙迪（英国）

Westrock 公司（美国）

乔治亚-太平洋（美国）

Hosgor Plastic（土耳其）

赢创工业（德国）

三菱瓦斯化学公司，（日本）

Bio-On.it（意大利）、东洋纺（日本）

帝人有限公司（美国）

Avient 公司（美国）

泰莱（英国）

Hiusan Biosciences（美国）

Kaneka Corporation（日本）

BEWI（挪威）

绿点生物塑料（美国）

索尔维（比利时）

盛禧奥（美国）

Yield10 Bioscience, Inc.（美国）

解决方案 4 塑料（英国）

杜邦（美国）

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COVID-19 对可生物降解聚合物市场的影响

在全球范围内的 Covid-19 大流行期间，多个行业受到了负面影响。由于多次封锁以及政府在全球范围内实施的其他限制，此次疫情扰乱了制造链和供应链运营。这同样适用于全球可生物降解聚合物市场。此外，消费者需求也随之下降，这正在从各自的预算中去除非必需品，但增加了对在线商务的需求。然而，随着各政府部门开始解除这些封锁，预计可生物降解聚合物市场将相应复苏。

经济放缓对产品定价和可用性的预期影响

当经济活动放缓时，工业开始受到影响。DBMR 提供的市场洞察报告和情报服务考虑了经济衰退对产品定价和可及性的预测影响。有了这个，我们的客户通常可以比他们的竞争对手领先一步，预测他们的销售额和收入，并估计他们的损益支出。

最近的发展

2021 年 4 月，NatureWorks 宣布与 IMA Coffee 建立新的战略合作伙伴关系，该公司是咖啡包装和处理加工领域的市场领导者。 该合作伙伴关系旨在扩大北美高性能可堆肥 K 杯的市场范围。

2020年2月，法布里集团（意大利）与巴斯夫成立合资企业，开发用于生鲜食品包装的保鲜膜生态解决方案。 该薄膜将用于海鲜、肉类包裹和新鲜水果和蔬菜。 它将由巴斯夫的 Ecovio 与 Fabbri 集团的生物塑料制造，并将增加包装应用中对可生物降解塑料的需求。 全球可生物降解聚合物市场范围

可生物降解聚合物 市场根据类型、基材、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

聚乳酸 (PLA)

淀粉

聚丁二酸丁二醇酯 (PBS)

聚羟基链烷酸酯 (PHA)

其他

基质

纸和纸板

纤维素薄膜

其他

应用

刚性包装

软包装

液体包装

其他

最终用户

打包

刚性包装

软包装

消费品

电器

家用电器

其他

纺织品

医疗保健纺织品

个人护理、衣服和其他纺织品

农业和园艺

胶带和地膜

其他 生物可降解聚合物市场区域分析/见解

如上所述，分析了可生物降解聚合物 市场，并按国家、类型、基材、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

可生物降解聚合物市场报告涵盖的国家 是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区的技术进步和政府举措，欧洲在 2022-2029 年的预测期内主导了可生物降解聚合物市场。

由于意识到使用可生物降解塑料作为传统塑料的可行替代品，并且高度依赖于该地区原材料的价格敏感性，亚太地区将继续预测这一时期的最高复合年增长率。

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关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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