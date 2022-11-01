复合年增长率 11.7%，碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场正在全球蓬勃发展

在2021 年至 2028 年的预测期内，碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP)市场预计将以 11.7% 的速度增长，预计到 2028 年将达到 36.547 亿美元。数据桥市场研究碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场报告提供了有关预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解，同时提供了它们对市场增长的影响。对可再生能源发电的关注日益增加，正在推动碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场的增长。

碳纤维是一种尖端物质，其性能是钢的数倍，仅为其四分之一。

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预计在预测期内推动碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场增长的主要因素是政府针对 COVID-19 大流行爆发的航空航天和其他行业的激励措施，对节油车辆的需求以及风能行业的需求激增。另一方面，商用飞机交付数量的下降和碳纤维价格的上涨是阻碍碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场在时间线上增长的两个因素时期。

此外，碳纤维价格的下降和发展中国家需求的增加将进一步为未来几年碳纤维（CF）和碳纤维增强塑料（CFRP）市场的增长提供潜在机会。然而，持续供应链的持续和满负荷的管理可能会在不久的将来进一步阻碍碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场的增长。

竞争格局和碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场份额分析

碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的碳纤维（CF）和碳纤维增强塑料（CFRP）市场有关。

碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场报告涵盖的主要参与者是索尔维、赫氏公司、固瑞特、东丽工业公司、帝人有限公司、西格里集团、三菱化学控股公司、台塑公司、 HYOSUNG., Koninklijke Ten Cate bv, Aeron Composite Pvt. Ltd.、Sigmatex.、Nippon Graphite Fiber Corporation、Crosby Composites、DowAksa、UMATEX、ROSATOM State Corporation、Kemrock Industries and Exports Limited、KUREHA CORPORATION、Plasan Carbon Composites、ELG Carbon Fiber Ltd 等国内外企业。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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这份碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响、分析机会在新兴收入领域、市场法规变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。要获得有关碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场范围和市场规模

碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场根据碳纤维材料、树脂类型、制造工艺、应用和最终用途进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

在碳纤维材料的基础上，碳纤维（CF）和碳纤维增强塑料（CFRP）市场细分为聚丙烯腈碳纤维、沥青基碳纤维、人造丝基碳纤维等。 聚丙烯腈碳纤维进一步细分为丝束尺寸。 丝束尺寸进一步细分为大丝束和小丝束。 沥青基碳纤维进一步细分为各向同性沥青基和各向异性中间相沥青基碳纤维。

根据树脂类型，碳纤维（CF）和碳纤维增强塑料（CFRP）市场分为热固性碳纤维增强塑料（CFRP）、热塑性碳纤维增强塑料（CFRP）。 热固性碳纤维增强塑料 (CFRP) 进一步细分为环氧树脂、乙烯基酯和聚酯。 热塑性碳纤维增强塑料 (CFRP) 进一步细分为聚丙烯、聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯等。

根据制造工艺，碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场细分为叠层、树脂传递成型、压缩成型、注塑成型、纤维缠绕和拉挤成型。 铺层进一步细分为手工铺层和喷涂铺层。

根据应用，碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场细分为地板梁、副翼、垂直稳定器、电梯、机翼、发动机短舱和风力涡轮机。

根据最终用途，碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场细分为航空航天和国防、汽车、风能、体育用品、医疗、电子、船舶。 碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场国家层面分析

分析了碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场，并按国家、碳纤维材料、树脂类型、制造工艺、应用和最终用途提供了市场规模、数量信息，如上所述。

碳纤维（CF）和碳纤维增强塑料（CFRP）市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其, 欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于用于经济发展的外国直接投资增加，北美在碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场占据主导地位。此外，在预测期内，航空航天和国防领域的发展将进一步推动该地区碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场的增长。由于航空航天和国防、风能和汽车行业的需求增加，预计欧洲将观察到碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场的显着增长。此外，预计主要关键参与者的出现将进一步推动该地区未来几年碳纤维 (CF) 和碳纤维增强塑料 (CFRP) 市场的增长。

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