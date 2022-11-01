CAGR 4.40%，丙二醇市场预计到 2029 年将达到 58.4 亿美元

市场定义

丙二醇是一种粘性化合物，无色液体，无臭，味微甜。聚丙二醇是制造聚合物的主要成分。丙二醇是1,2-丙二醇、甲基二醇、1,2-二羟基丙烷和三甲基二醇。丙二醇在室温下是略呈糖浆状的液体。它可能以蒸气形式存在于空气中，但丙二醇必须快速摇晃或加热以产生蒸气。丙二醇实际上是无味无味的。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年丙二醇市场价值 41.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 58.4 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.40%。除了市场洞察数据桥市场研究团队策划的市场报告包括市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析、专利分析和技术进步。

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市场分析和规模

丙二醇是一种合成液体材料，易吸水。丙二醇用于制造聚酯复合材料并用作除冰溶液的基础。当泄漏可能导致与食品接触时，它也被制药、化学和食品工业用作防冻剂​​。美国食品和药物管理局 (FDA) 已将其归类为一种公认安全的添加剂，可用于食品工业。它用于保持某些化妆品、药品或食品中的水分并吸收多余的水分。丙二醇还用于制造用于戏剧制作和消防训练的人造雾或烟雾。

此外，有说服力的丙二醇市场报告提供了对收入增长和可持续发展倡议的见解。通过了解并关注客户需求，使用一种方法或多个步骤的组合来构建这份最优秀的市场研究报告。该报告研究了对市场增长预测和限制的广泛评估。该报告还涵盖了基于 SWOT 分析的市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制的数据。一份有影响力的丙二醇市场分析报告对市场进行了自上而下的审查，以估计收入、投资回报 (ROI) 和制定业务战略。



在丙二醇市场经营的一些主要参与者是：

道琼斯（美国）

LyondellBasell Industries NV（荷兰）

巴斯夫（德国）

ADM（美国）

环球生化科技集团有限公司 (中国)

DuPont Tate & Lyle Bio Products（美国）

SKC（韩国）

Temix Oleo（意大利）

INEOS 氧化物（瑞士）

亨斯迈国际有限责任公司（美国）

ADEKA CORPORATION（日本）

朝阳化学公司（美国）

马纳利石化有限公司（印度）

海科化工集团有限公司 (中国)

Arch Chemicals Inc，（美国）

雷普索尔（西班牙）

米德兰公司（美国）

Helm AG（德国）

壳牌公司（英国）

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COVID-19 对丙二醇市场的影响

covid-19的爆发对几个经济体产生了不利影响。但丙二醇市场在大流行期间显着增长。丙二醇是制造洗手液的重要副产品，也用于各种静脉注射、外用和口服药物。因此，在 COVID-19 大流行期间，该市场增加了产品需求。此外，许多研究所正在开始研究和开发可以帮助对抗冠状病毒的产品。

全球丙二醇市场范围

丙二醇市场根据来源、等级和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

资源

石油基丙二醇

生物基丙二醇

年级

防冻液和功能液

不饱和聚酯树脂

食物

药品和化妆品

增塑剂

液体洗涤剂

最终用户

建筑施工

药品和化妆品

运输

食品和饮料

丙二醇市场区域分析/见解

丙二醇市场经过分析，市场规模洞察和趋势按上述国家、来源、等级和最终用户提供。

丙二醇市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

在预测期内，北美在市场份额方面主导着丙二醇市场。这是由于该地区对丙二醇的需求不断增加。由于不饱和聚酯树脂的采用率上升，亚太地区引领丙二醇市场，这影响了该地区的建筑行业趋势。

在预测期内，由于城市化进程的加快，预计北美将成为发展最快的地区。此外，强劲的汽车制造业和该地区发展中国家人民生活水平的提高。

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Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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