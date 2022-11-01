到 2029 年，聚烯烃粉末市场增长117.9 亿美元，复合年增长率为6.00%

Data Bridge Market Research 分析，聚烯烃粉末市场在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.00%，预计到 2029 年将达到 117.9 亿美元。

聚烯烃是由简单的单体烯烃制成的 聚合物 ，其粉末由烯烃制成的结晶聚烯烃制成。纸张涂料、油墨和油漆配方以及注塑成型只是聚烯烃粉末的一小部分应用。使用倾析器旋转器、清洁容器、脱气容器或净化仓库，清除聚合粉末中的任何剩余单体、动力或溶剂。干燥后的干粉在吹扫后被气动转移到隔间中，并在氮气中储存以防止氧化。

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聚乙烯 粉末在罐、容器和汽车油箱等滚塑应用中的使用增加 ，将增加对聚烯烃粉末的需求，并进一步影响聚烯烃粉末市场的增长率。对这些粉末母粒应用不断增长的需求是推动市场扩张的关键因素。聚烯烃粉末市场也受到容器行业应用范围激增和新兴经济体对聚烯烃粉末的高需求等因素的推动。此外，终端行业的强劲增长将提高聚烯烃粉末市场的增长率。此外，产品在 汽车生产中的使用不断增加零部件将成为影响聚烯烃粉末市场增长的主要因素。不断增长的人口、快速的工业化和消费者购买力的高涨将缓冲聚烯烃粉末市场的增长。竞争格局及全球聚烯烃粉末市场份额分析





聚烯烃粉末市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的聚烯烃粉末市场有关。

在聚烯烃粉末市场上运营的一些主要参与者包括 ROWAK AG、三井化学公司、住友精化化学有限公司、Rapid Engineering Co. Pvt。Ltd., Lyondellbasell Industries Holding BV, Borealis AG, SABIC, Eastman Chemical Company, Wacker Chemie AG, Merck KGaA, Axalta Coating Systems, Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd., Abifor AG, Asahi Kasei Corporation, Moretex Chemical, Dairen Chemical Corporation,埃克森美孚公司、Schaetti AG、INEOS 和 Micro Powders Inc. 等。

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此外，3D打印需求的增长将为聚烯烃粉末市场的增长创造有利机会。此外，新兴市场的技术发展以及创新和未开发的潜力将为市场的增长提供有利可图的机会。

然而，严格的法律和对小塑料珠对环境影响的日益关注将阻碍聚烯烃粉末市场的增长速度。此外，人们越来越意识到塑料对环境的负面影响，这将进一步对聚烯烃粉末市场的增长构成挑战。COVID-19 对供应链的严重影响以及这些聚合物的生产需要使用大多数司法管辖区禁止使用的有害合成材料，这将成为市场制约因素，并进一步阻碍聚烯烃粉末市场的增长速度。

这份聚烯烃粉末市场报告详细介绍了最近的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关聚烯烃粉末市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球聚烯烃粉末市场范围和市场规模

聚烯烃粉末市场根据类型、应用和最终用户进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

聚烯烃粉末市场 国家层面分析

分析了聚烯烃粉末市场，并按上述国家、类型、应用和最终用户提供了市场规模、数量信息。

聚烯烃粉末市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

亚太地区主导着聚烯烃粉末市场，由于该地区主要最终用途行业的高需求，亚太地区将继续保持其主导地位。由于该地区汽车零部件的快速生产和销售，预计欧洲将在 2022-2029 年的预测期内增长。

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