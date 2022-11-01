中东和非洲诱导多能干细胞 (iPSC) 市场份额、规模、复合年增长率、增长、分析、价值、趋势、范围、影响和预测到 2029 年

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中东和非洲诱导多能干细胞 (iPSC) 市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2022 年的预测期内以 4.9% 的复合年增长率增长到 2029 年，预计到 2029 年将达到 2741 万美元。增加干细胞疗法的研究活动是诱导多能干细胞 (iPSC) 市场增长的驱动力。

诱导多 能干细胞 是一种源自成人体细胞组织的细胞类型，并用一组 基因 和因子重新编程以获得多能性。添加某些基因和因子以获得 胚胎 干细胞的确定特性。诱导的多能细胞与细胞供体几乎相同，它们有助于疾病建模。 逆转录病毒 通常用作对诱导的多能干细胞进行重编程的载体。诱导多能干细胞的主要应用是疾病建模、药物发现和开发、毒性研究和基因治疗。它们广泛用于治疗 心血管疾病、 糖尿病。 糖尿病和各种类型的癌症。人类诱导的多能干细胞显示出疾病的相关特性，因为它携带疾病的特定基因型，从而以患者特定的方式提供新的治疗选择。

越来越多地采用干细胞疗法，通过更好的投资发展生物技术领域以及慢性病患病率的上升，这些都是诱导多能干细胞 (iPSC) 市场的驱动力。预计推动中东和非洲诱导多能干细胞 (iPSC) 市场增长的其他因素包括诱导多能干细胞的广泛临床应用和 iPSC 的新兴技术进步。

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诱导多能干细胞 (iPSC) 市场范围和市场规模

诱导多能干细胞 (iPSC) 市场根据细胞来源、类型、产品、应用、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

中东和非洲诱导多能干细胞 (iPSC) 市场根据细胞来源、类型、产品、应用、最终用户和分销渠道分为六个值得注意的部分。

根据细胞来源，中东和非洲诱导多能干细胞 (iPSC) 市场分为皮肤细胞和血细胞。到 2022 年，由于皮肤细胞的非侵入性提取和易于培养的来源，预计将主导市场。

根据类型，中东和非洲诱导多能干细胞（iPSCs）市场分为人类IPSCs和小鼠IPSCs。到 2022 年，由于其在任何疾病建模研究中的特异性，预计人类 IPSC 部分将主导市场。

根据产品，中东和非洲诱导多能干细胞 (iPSC) 市场分为仪器、耗材和套件以及服务。到 2022 年，由于癌症病例的增加和用于诊断的干细胞试剂盒，预计耗材和试剂盒部分将主导市场。

根据应用，中东和非洲诱导多能干细胞（iPSCs）市场细分为学术研究、再生医学、细胞治疗、毒理学筛选、药物发现和开发、疾病建模、干细胞库、3D生物打印等. 到 2022 年，随着使用诱导多能干细胞 (iPSC) 进行药物发现的研究和开发最近受到广泛关注，预计药物发现和开发部门将主导市场。

根据最终用户，中东和非洲诱导多能干细胞 (iPSC) 市场分为生物技术和制药公司、研究实验室、诊断实验室等。到 2022 年，生物技术和制药公司部分预计将主导市场，因为该地区正在接受政府资金来改善生物技术和制药公司的基础设施，以进行适当的药物开发过程。

根据分销渠道，中东和非洲诱导多能干细胞（iPSCs）市场分为直接招标和零售。2022年，由于产品以公平价格交付，预计直接招标部分将主导市场。

诱导多能干细胞 (iPSC) 市场国家层面分析

分析了诱导多能干细胞 (iPSC) 市场，并按上述国家、细胞来源、类型、产品、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息。

诱导多能干细胞 (iPSC) 市场报告涵盖的国家是南非、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及以及中东和非洲其他地区。

由于干细胞技术的使用越来越多，预计该地区南非的人类 iPSC 部门将在 2022 年至 2029 年的预测期内以最高的增长率增长。由于慢性病病例的增加和干细胞来源的广泛采用以提供更好的治疗，沙特阿拉伯的人类 iPSCs 部门在市场上位居第二。阿联酋在引领市场增长方面排名第三，由于越来越多的生物技术中心和研究活动，人类 iPSC 部门在该国占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，中东和非洲品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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主要市场参与者为提高对诱导多能干细胞 (iPSCs) 治疗的认识而开展的战略活动正在推动诱导多能干细胞 (iPSCs) 市场的市场增长。

诱导多能干细胞 (iPSC) 市场还为您提供每个国家特定市场增长的详细市场分析。此外，它还提供有关市场参与者战略及其地理分布的详细信息。数据可用于 2011 年至 2020 年的历史时期。

竞争格局和诱导多能干细胞 (iPSC) 市场份额分析

诱导多能干细胞 (iPSC) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的诱导多能干细胞（iPSCs）市场有关。

从事诱导多能干细胞 (iPSC) 交易的主要公司包括 Thermo Fisher Scientific Inc.、FUJIFILM Corporation、Takara Bio Inc.、Lonza.、Charles River Laboratories International, Inc.、Merck KGaA 和其他国内企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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