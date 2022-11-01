到 2029 年，单牙种植体和牙桥市场价值 10,031.99 美元，复合年增长率为 7.90%

一份影响广泛的单牙种植体和牙桥市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

单 颗牙种植体 广泛用于缺牙的修复。牙桥通过将人造恒牙连接到相邻的牙种植体来发挥作用。牙齿脱落发生率的增加正在加速单牙植入物和牙桥市场的增长。

2021 年全球单牙种植体和牙桥市场价值 54.6029 亿美元，预计到 2029 年将达到 100.3199 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.90%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

种植牙是指通常固定在颌骨中用于替换缺失牙齿的人造牙齿。这些植入物可以由锆或钛制成。牙桥，也称为假牙，一般由黄金、这些材料和瓷器组合而成。这些牙桥有助于防止剩余牙齿从其位置漂移或保持面部形状。

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单牙种植体和牙桥市场 动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

龋齿的发生率

龋齿和其他 牙周病发病率的 增加对单牙种植体和牙桥的需求增加是推动单牙种植体和牙桥市场增长的主要因素之一。

采用单牙种植体

由于更好的 美学 和更少的与卫生相关的麻烦，单牙植入物的采用激增加速了市场的增长。

牙科实验室的兴起

投资于 CAD/CAM 技术的牙科实验室数量的增加进一步影响了市场。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，向锆冠等新技术和产品的转变为市场参与者提供了盈利机会。此外，发展中国家医疗旅游的增长将进一步扩大市场。

全球 单牙种植体和牙桥市场 范围和市场规模

单牙种植体和牙桥市场根据产品、类型和材料进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

单颗牙种植体

牙桥

类型

3单元

4单元

马里兰

悬臂

部分的

材料

PFM

所有陶瓷

金属合金

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单牙种植体和牙桥市场 区域分析/见解

分析了单牙种植体和牙桥市场，并按上述国家、产品、类型和材料提供了市场规模见解和趋势。

单牙种植体和牙桥市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区主要和当地的牙科制造公司的存在，欧洲在单牙植入物和牙桥市场中占据主导地位。

由于该地区牙科旅游业的增长，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和 单牙种植体和牙桥市场 份额分析

单牙种植体和牙桥市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的单牙种植体和牙桥市场相关。

在单牙种植体和牙桥市场运营的一些主要参与者是

3M（美国）

Institute Straumann AG（德国）

Nobel Biocare Services AG（瑞士）

丹纳赫（美国）

Ivoclar Vivadent AG（瑞士）

TBR 种植体集团（法国）

登士柏西诺德（美国）

AVINENT 种植系统（西班牙）

CAMLOG Biotechnologies GmbH（瑞士）

Zimmer Biomet（美国）

DENTAURUM GmbH & Co. KG（德国）

Ultradent Products, Inc.（美国）

三井化学株式会社（日本）

Dental Wings Inc.（加拿大）、Bicon, LLC（美国）

OSSTEM IMPLANT.CO., LTD. (韩国)

Align Technology Inc（美国）

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-single-tooth-implants-and-dental-bridges-market

研究方法：全球单牙种植体和牙桥市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请联系我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-single-tooth-implants-and-dental-bridges -市场

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