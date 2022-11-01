在 2029 年预测期内，医用手套市场份额规模为 323.4 亿美元，复合年增长率为 9.75%

一份影响广泛的医用手套市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

保持医疗机构的清洁和无菌与保持个人卫生同样重要。必须使用医用手套来防止任何种类的细菌、病毒或任何其他感染的传播。不戴医用手套，尤其是在外科手术过程中，可能会传播危及生命的疾病。

Data Bridge Market Research 分析，预计医用手套市场在预测期内的复合年增长率为 9.75%。这表明，2021 年 153.6 亿美元的市场价值将在 2029 年飙升至 323.4 亿美元。由于医院和诊所数量的增加，“无菌手套”在医用手套市场的无菌领域占据主导地位，并且在住院率。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

从名称本身来看，医用手套是医疗保健专业人员佩戴的手套，旨在减少感染传播给患者。 医用手套 由不同的材料制成，可通过线上和线下两种方式在市场上销售。

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医用手套 市场动态

驱动程序

上升的外科手术

由于交通事故、美学改善、与老年相关的手术等各种原因，外科手术数量激增，直接影响着市场的增长。此外，市场上越来越多地引入新的和现代的外科产品也为增长铺平了道路。

研发能力

研发能力的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。制药和生物制药公司为将先进技术整合到医疗设施中而进行的研发能力也提高了市场增长率。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动市场增长率。 此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张， 尤其是在发展中经济体，将创造有利可图的市场增长机会。越来越多地实施预防措施以遏制医院获得性感染，这也在提升市场价值。此外，研究活动确保的高投资回报也将有利于市场。

此外，政府采取措施，特别是在发展中经济体传播意识，个人可支配收入水平激增，医院引入技术驱动的产品，强调保持医院的卫生和无菌环境，严重疾病的出现对手术的发展兴趣，对市场增长率产生积极影响。

机会

此外，目标研究活动的公私资金激增、 慢性病患者数量 以及由于世界各地的技术进步而不断增加的产品创新和开发，将在 2022 年的预测期内为市场参与者提供盈利机会至2029. 此外，战略合作数量激增、老年人口患病率增加、法规要求和合规性普遍、医院和实验室数量的增加以及人均医疗保健支出的增加将进一步扩大未来市场的增长率。

全球 医用手套 市场范围

医用手套市场根据产品类型、无菌性、形式类型、原材料类型、使用类型、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

考试

外科

化疗

无菌

无菌手套

非无菌手套

表格类型

粉状

无粉

原材料类型

乳胶

丁腈橡胶

乙烯基橡胶

聚异戊二烯

使用类型

一次性的

可重复使用的

其他

分销渠道

直销

药店

在线的

其他

最终用户

医院、诊所

门诊手术中心

诊断中心

康复中心

其他

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医用手套 市场区域分析/见解

如上所述，分析了医用手套市场，并按国家、产品类型、无菌、形式类型、原材料类型、使用类型、分销渠道和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

医用手套市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在医疗手套市场占据主导地位，因为医疗设施基础雄厚、主要参与者对先进设备增长的投资不断增加、与药物开发有关的流程数量不断增加、政府对医疗设备的消毒和清洁的严格规定以及该地区的研究活动数量不断增加。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府增加了提高认识的举措、医疗旅游的增加、该地区不断增长的研究活动、各种致力于改善的志愿组织和政府组织的存在感染控制标准以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和 医用手套 市场份额分析

医用手套市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对医用手套市场的关注有关。

在医用手套市场运营的一些主要参与者是 Semperit AG Holding（奥地利）、Supermax Corporation Berhad。（马来西亚），Cardinal Health。（美国）、Medline Industries, Inc.（美国）、ANSELL LTD. （澳大利亚），Medicom。（加拿大），YTY 集团。(马来西亚), Arista Networks, Inc. (美国), Kossan Rubber Industries Bhd (马来西亚), JIANGSU JAYSUN GLOVE CO.,LTD (中国), Bluesail Medical Co., Ltd. (中国), 山东豫园乳胶手套有限公司,有限公司（中国），湛江嘉力手套制品有限公司 （中国）、McKesson 公司（美国）、Dynarex 公司。（美国）、Top Glove Corporation Bhd（马来西亚）、Hartalega Holdings Berhad（马来西亚）、Robinson Healthcare（英国）、SHIELD Scientific BV（荷兰）和 PAUL HARTMANN AG（德国）等。

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-gloves-market

研究方法：全球医用手套 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请联系我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-medical-gloves-market

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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