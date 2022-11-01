便携式医疗电子设备市场在 2029 年预测期内以 18.00% 的复合年增长率超过估值 2368.1 亿美元

一份范围广泛的便携式医疗电子设备市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

随着无线技术的进步，便携式医疗设备被广泛部署。这些设备增强了患者在医院和家中的移动性。技术进步的增加正在推动便携式 医疗 电子设备市场的增长。

2021 年全球便携式医疗电子设备市场价值 630.0 亿美元，预计到 2029 年将达到 2368.1 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 18.00%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

便携式医疗设备是指广泛用于操作、管理和监测医疗状况的电子设备。由于微处理器技术的进步，这些设备变得越来越便携、紧凑和重量轻。

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便携式医疗电子设备市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

老年人口

老年人口的增加是 推动便携式医疗电子设备市场增长的主要因素之一，因为他们更容易患慢性病。

需要有效的治疗

偏远地区和新兴地区对高效治疗的需求增加，加速了市场增长。

生活方式疾病

动脉粥样硬化、心脏病和中风等生活方式疾病患病率的激增 进一步影响了市场。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，家庭保健服务、远程医疗设施和纳米技术的引入为市场参与者提供了盈利机会。此外，技术进步将进一步扩大市场。

全球 便携式医疗电子设备市场范围和市场规模

便携式医疗电子设备市场根据最终用户和设备进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

终端用户

医院

疗养院

医师办公室

居家护理患者

其他

设备

呼吸用品

心脏监护仪

脉搏血氧仪

血压计

医学影像

其他

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便携式医疗电子设备市场区域分析/见解

分析便携式医疗电子设备市场，并按上述国家、最终用户和设备提供市场规模洞察和趋势。

便携式医疗电子设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于慢性病的流行和该地区老年人口基数的增加，北美在便携式医疗电子设备市场上占据主导地位。

由于可支配收入的增加和该地区患者意识的提高，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和 便携式医疗电子设备市场份额分析

便携式医疗电子设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的便携式医疗电子设备市场有关。

便携式医疗电子设备市场的主要参与者包括 Medtronic（爱尔兰）、Koninklijke Philips NV（荷兰）、GENERAL ELECTRONIC COMPANY（美国）、Bayer AG

(德国), Stryker (美国), BD (美国), Abbott (美国), F. Hoffmann-La Roche Ltd (瑞士), Panasonic Corporation (日本), Siemens Healthcare GmbH (德国), B. Braun Melsungen AG (德国) ），索诺瓦。（瑞士）、深圳市迈瑞生物医疗电子有限公司（中国）、CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD（中国）、Nipro Medical Corporation（美国）、GN Hearing A/S、Arjo。（丹麦）、Hill-Rom Services, Inc.（伊利诺伊州）、Invacare Corporation。（美国）和 GF HEALTH PRODUCTS, INC.，（美国）等。

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-portable-medical-electronic-devices-market

研究方法：全球 便携式医疗电子设备市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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