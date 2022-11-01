在 2029 年预测期内，小动物（体内）成像市场价值 16.9761 亿美元，复合年增长率为 8.1%

一份影响广泛的小动物（体内）成像市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

据估计，小动物（体内）成像市场在预测期内将迅速增长。小动物成像操作采用多种体内技术。这些技术越来越受到关注，并被用于定义作用机制、靶向受体和进行表观遗传学研究。近年来，在 临床前 和临床研究阶段，多模式仪器的开发和使用迅速增长。建议使用双模态或混合 PET/CT 扫描仪；尽管如此，SPECT/CT 扫描仪已经普遍用于定期分析。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年小动物（体内）成像市场价值 9.104 亿美元，预计到 2029 年将达到 16.9761 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 8.1%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

小动物成像（体内）设备是一种新型的诊断工具，可用于诊断实验动物的多种疾病。 癌细胞 研究、药物开发过程中监测药物反应、检查新化学实体的生物分布模式、动物模型中的生物标志物研究、纵向研究和其他学科都使用各种小动物成像（体内）技术。这些设备越来越受欢迎，它们主要用于表观遗传学研究、受体靶向和确定作用机制。

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小动物（体内）成像市场动态

驱动程序

越来越多地使用多模态成像仪器

在预计期间，多模式成像仪器的使用增加预计将增加市场。

医疗保健部门的支出不断增长

此外，医疗保健部门不断增长的支出将促进小动物（体内）成像市场的增长。

此外，越来越多地采用 非侵入性 技术进行小动物成像预计将推动市场向前发展。与此同时，城市化进程的加快和可支配收入水平的提高是加速小动物（体内）成像市场增长的驱动因素。此外，医疗基础设施支出的增加是主要市场驱动因素，将进一步推动小动物（体内）成像市场的增长。小动物成像系统和试剂在肿瘤学中有广泛的用途，特别是随着世界各地癌症发病率的上升。心血管疾病频率的上升可能会推动全球小动物成像市场在心脏病学应用领域的增长。

机会

医药行业和研发支出增加

制药行业和研发支出的增加将为小动物（体内）成像市场的增长提供有利的机会。多模态成像设备的创建和使用在成像技术的持续发展中得到了显着扩展。制药企业研发支出的增加是行业结构变化的直接结果，尤其是生物技术部门的崛起。

全球小动物（体内）成像市场范围

小动物（体内）成像市场根据模式、试剂和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

模态

光学成像系统

核成像系统

显微磁共振成像

微超声

显微CT

光声成像系统

磁粉成像系统

试剂

光学成像试剂

核成像试剂

MRI 造影剂

超声造影剂

CT 造影剂

应用

监测药物治疗反应

生物分布研究

癌细胞检测

生物标志物

纵向研究

表观遗传学

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小动物（体内）成像市场区域分析/见解

分析了小动物（体内）成像市场，并按上述国家、模式、试剂和应用提供了市场规模洞察和趋势。

小动物（体内）成像市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列，中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区技术进步带来的创新模式创新，北美在小动物（体内）成像市场上占据主导地位。

由于该地区存在大量诊断设备制造商，预计欧洲将在预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和小动物（体内）成像市场份额分析

小动物（体内）成像市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对小动物（体内）成像市场的关注有关。

在小动物（体内）成像市场上运营的一些主要参与者是：

用户（美国）

通用电气（美国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

日立有限公司（日本）

Siemens Healthcare GmbH（德国）

富士胶片株式会社（日本）

用户（美国）

珀金埃尔默公司（美国）

美天旎生物技术（德国）

CMR Naviscan（美国）

SCANCO Medical AG（瑞士）

Aspect Imaging Ltd（以色列）

美迪索有限公司（弗吉尼亚州）

LI-COR, Inc（美国）

宝生物公司（日本）

MILabs BV（荷兰）

MR 解决方案（英国）

Trifoil 成像（美国）

新英格兰生物实验室（美国）

生物空间实验室（法国）

盖尔贝 (法国)

安捷伦科技公司（美国）

赛默飞世尔科技公司（美国）

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-small-animal-vivo-imaging-market

研究方法：全球小动物（体内）成像市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请联系我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-small-animal-vivo-imaging-market

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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