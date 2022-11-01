在 2029 年预测期内，精准医疗市场、份额、规模价值 1453.6 亿美元，复合年增长率为 12.10%

一份范围广泛的精准医疗市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

据估计，精准医疗市场在预测期内将迅速增长。精准医学是一种新的疾病预防和治疗方法，正在受到关注。该方法使医生和医生能够调查个人对治疗的反应。该方法着眼于个人的遗传特征以及他们的生活方式和环境。精准医学倡议 (PMI) 于 2015 年 1 月宣布，拥有超过 100 万名志愿者，旨在将精准医学扩展到所有疾病。The Unified Shared Services Management 是一家数据驱动型企业，在环境、生活方式和遗传学的交界处支持疾病治疗和健康延长研究。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年精准医疗市场价值 582.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 1453.6 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 12.10%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

精准医学是一种基于遗传、环境和行为变异性的疾病预防和诊断的医学方法。它有助于疾病易感性预测、疾病诊断和进展、定制方法和药物处方。它还支持制定相关的医疗保健决策、提高护理质量并减少因试错而导致的低效率。精准医学还经常用于检测胎儿和癌症的染色体异常，指导 慢性病的治疗，并估计将遗传问题遗传给后代的风险，因为它可以最大限度地减少药物临床研究的时间、费用和失败率。

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全球精准医疗市场范围

精准医疗市场根据应用、技术、适应症、药物、给药途径和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

应用

诊断

疗法

其他

技术

药物基因组学

即时检测

干细胞疗法

药物蛋白质组学

其他

适应症

肿瘤学

中枢神经系统 (CNS) 疾病

免疫学疾病

呼吸系统疾病

其他

药物

阿来替尼

奥希替尼

美泊利单抗

阿立哌唑月桂醇

其他

行政路线

口服

可注射的

终端用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

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精准医疗市场区域分析/洞察

如上所述，对精准医疗市场进行了分析，并按国家、应用、技术、适应症、药物、给药途径和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

精准医疗市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区在精准医疗领域的巨额投资，北美占据了精准医疗市场的主导地位。此外，精准医疗的采用和使用的增加将推动该地区市场的增长率。

由于政府在该地区采取了适当的举措，预计欧洲将在预测期内增长。此外，医疗保健大数据的到来和癌症发病率的增加将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局与精准医疗市场份额分析

精准医疗市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注精准医疗市场相关。

在精准医疗市场运营的一些主要参与者是：

Moderna, Inc. (文学硕士)

个人公司 （我们）

GENOCEA BIOSCIENCES, INC（美国）

CureVac AG（德国）

CELLDEX 疗法（美国）

BIONTECH SE（莱茵兰-普法尔茨）

Advaxis, Inc. （我们）

Agenus Inc.（美国）

Immatics Biotechnologies GmbH（德国）

砂石肿瘤学（美国）

NantKwest, Inc.（美国）

生物梅里埃 SA（法国）

拜耳公司（德国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

默克公司（美国）

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-precision-medicine-market

研究方法：全球精准医疗市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请联系我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-precision-medicine-market

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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