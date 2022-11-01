到 2028 年，全球农业机器人市场规模将达到 159.8 亿美元，复合年增长率为 33.20%

在2021 年至 2028 年的预测期内，农业机器人 市场预计将以约 33.20% 的速度增长，预计到 2028 年将达到 159.8 亿美元。关于农业机器人市场的数据桥市场研究报告提供了有关农业机器人市场的分析和见解预计将在整个预测期内普遍存在的各种因素，同时对市场增长产生影响。全球种植者对现代技术接受率的提高正在推动农业机器人市场的增长。

农业机器人是指农业机器人，全球范围内不断技术进步的设备、机器和应用，以提高农场的生产力，是推动农业机器人市场的主要因素。这些农业机器人的部署基于机器人的配置，包括水果采摘机器人、杂草控制、云播种、收获、环境监测和 土壤分析 以及 Agbots 的使用，旨在减少人力.

获取报告手册 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-agriculture-robots-market

全球农民越来越多地使用精准农业来收集和处理有助于在施肥、收割作物和种植方面做出更好决策的数据，以及对提高作物产量和利润的技术需求的增加应对粮食和水资源危机是推动农业机器人市场的主要因素。以产量生产为目的的作物健康监测要求的提高，政府加大对种植者采用现代农业技术的支持以及以可持续方式最大限度地利用农业资源的趋势加速了农业机器人市场的增长。物联网在 交通等各个行业的高利用率、制造业、农业等以及农业产业对在研究项目中使用物联网的技术、工程、物理和生物科学的依赖影响农业机器人市场。不断上涨的劳动力工资和未经培训的劳动力鼓励农民实现自动化，COVID-19 的影响加速了机器人在农业领域的使用，以及成熟的物联网和导航技术也推动了农业机器人市场的发展。此外，人口增长、食品需求高和农民年龄增长对农业机器人市场产生了积极影响。此外，在 2021 年至 2028 年的预测期内，实时多模式机器人系统的使用和农业机器人电气化技术使用的增加为农业机器人市场参与者提供了有利可图的机会。

COVID-19 爆发影响分析：

在 COVID-19 的背景下分析了行业趋势。Data Bridge Market Research 根据上游和下游行业研究了 COVID-19 对产品产业链的影响。我们分析了 COVID-19 对不同地区和主要国家的影响，并强调了 COVID-19 对行业未来发展和增长的影响。

农业机器人市场份额分析

农业机器人市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注农业机器人市场有关。

农业机器人市场报告中涵盖的主要参与者是 Deere & Company、Trimble Inc.、AGCO Corporation、DeLaval、DJI All Rights Reserved、BouMatic、Lely、AgJunction、Topcon、AgEagle Aerial Systems Inc.、YANMAR HOLDINGS Co., Ltd.。 、农业革命有限公司、ecoRobotix Ltd、Harvest Automation、Naïo Technologies、ROBOTICS PLUS、CNH Industrial、KUBOTA Corporation、HARVEST CROO、Autonomous Tractor Corporation 等国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

阅读完整的分析报告以更好地理解（描述、目录、表格和图表列表等）：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-agriculture-robots-market

另一方面，与小农场自动化相关的高成本、技术壁垒和商业部署机器人的问题是阻碍农业机器人市场增长的因素。对数据隐私和法规、全自动机器人的复杂性以及 COVID-19 对农业机器人制造商的短期负面影响的担忧日益增加，预计将在 2021-2028 年的预测期内挑战农业机器人市场。

这份农业机器人市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关农业机器人市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

农业机器人市场范围和市场规模

农业机器人市场根据类型、农产品、产品、农业环境和应用进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。



全球农业机器人产业细分分析：

该评估是根据规模、份额和复合年增长率进行的。此外，专家们还进行了区域分析，强调了关键地区和国家的增长潜力。该报告还包含基于关键地区农业机器人消费和生产的准确可靠的数据。

农业机器人市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球农业机器人市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在提供全球农业机器人市场所有可能条件和结构的清晰视角。

购买本报告前咨询：https ://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-agriculture-robots-market

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

我们提供各种服务，例如经过市场验证的行业报告、技术趋势分析、形成性市场研究、战略咨询、供应商分析、生产和需求分析以及消费者影响研究等。

联系我们

Data Bridge Market Research

美国：+ 1 888 387 2818

英国：+ 44 208 089 1725

香港： +852 8192 7475

电子邮件 –corporatesales@databridgemarketresearch.com