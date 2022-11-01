建筑重绘市场规模在全球蓬勃发展| PPG Industries, Inc.、Akzo Nobel NV、宣伟公司

Data Bridge Market Research 分析，在2021-2028 年的预测期内，建筑重新粉刷 市场的复合年增长率将达到 6.7%。城市化进程的加快、基础设施的发展和建筑活动的增长以及旧建筑的老化以及油漆损坏可能会推动建筑重新油漆市场价值的增长。

重新油漆只是在第一次或新的建筑油漆工作之后再次对结构进行油漆。建筑重绘是用于对建筑物或类似结构进行油漆的涂料。建筑重漆通常用于住宅、 商业 和工业用途。建筑重漆也可用于清漆、乳液和瓷漆。建筑重漆一般用于维护、 修理、改造和翻新。建筑重漆通常以水性和溶剂型溶液形式提供。

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不断增加的改建、翻新和维修活动导致对建筑重新粉刷的需求增长，尤其是在发展中的公司。市场上新参与者的出现以及合作的增加将进一步为建筑重漆市场创造有利可图的增长机会。 由于建筑物老化造成的 油漆损坏将直接和积极地影响对建筑重新油漆的需求。不断提高的研发能力以引入创新和环保产品将再次推动建筑重漆市场的增长率。在这个方向上增加的私人和政府投资也有助于提高市场增长率。个人可支配收入的增加也将成为间接的市场增长决定因素。

然而，原材料价格的波动或波动将对建筑涂料市场的增长率构成重大挑战。玻璃建筑的日益普及加上西方化程度的提高和生活方式的改变将限制市场的增长。快速的创新导致了耐用涂料的引入，这些涂料延长了它们的保质期。这反过来又将限制建筑重漆市场的增长。

竞争格局和建筑重绘市场份额分析

建筑重漆市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对建筑涂料市场的关注有关。

建筑重漆市场报告中涵盖的主要参与者是 PPG Industries, Inc.、Akzo Nobel NV、宣威-威廉姆斯公司、RPM International Inc.、艾仕得涂料系统、威士伯、立邦涂料控股有限公司、亚洲涂料、 Jotun, Kansai Paint Co.,Ltd., Higgins Coatings, Nelsen Construction LLC, Inside-Out Painting & Construction, Rufinos Painting & Construction, Basic Needs Construction & Painting Company, LLC, FITZPATRICK PAINTING INC, Right Choice Painting & Construction, PAL Painting 、YP LLC、NLPC Inc. 和 willco.com 以及其他国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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这份建筑重绘市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关建筑重漆市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球建筑涂料市场范围和市场规模

建筑重漆市场根据树脂类型、配方和应用进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据树脂类型，建筑重漆市场分为丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、聚氨酯、聚酯等。

根据配方，建筑再漆市场分为溶剂型、水性和其他。

根据应用，建筑重新粉刷市场分为住宅、商业、工业和其他。



全球建筑涂料行业细分分析：

该评估是根据规模、份额和复合年增长率进行的。此外，专家们还进行了区域分析，强调了关键地区和国家的增长潜力。该报告还包括基于关键地区建筑重漆消费和生产的准确可靠的数据。

建筑涂料市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球建筑涂料市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在清晰地了解全球建筑涂料市场中所有可能的条件和结构。

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Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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