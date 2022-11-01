医疗机器人系统市场收入、未来增长、趋势、应用、主要参与者、到 2029 年的商机预测

全球医疗机器人系统市场预计在预测期内的复合年增长率为 17.80%。这表明 2021 年的市场价值为 97.7 亿美元，到 2029 年将飙升至 362.5 亿美元。“仪器和配件”由于经常购买仪器和配件而在医疗机器人系统市场的技术领域占据主导地位，而不是到机器人系统。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

越来越多的外科手术加上日益全球化的趋势导致了医疗机器人系统的发明。医疗机器人系统已经取代了手动手术，并彻底改变了传统的手术方式。医疗机器人手术已经在世界范围内流行起来，并且可以在一天内处理大量手术。

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医疗机器人系统市场领先的主要参与者：

iRobot Corporation（美国）、Medrobotics Corporation（美国）、Titan Medical Inc.（加拿大）、Hansen Technologies（澳大利亚）、Renishaw plc（英国）、Intuitive Surgical（美国）、Medtronic（爱尔兰）、DENSO Robotics Incorporated（美国）、 Accuray Incorporated（美国）、Stryker（美国）、Varian Medical Systems, Inc.（英国）、Stereotaxis, Inc.（美国）、Ekso Bionics（美国）、CYBERDYNE INC.（日本）、BIONIK（美国）、Smith+Nephew plc（英国）、Zimmer Biomet（美国））、Omnicell。Inc.（美国）、ARxIUM（加拿大）等。

全球医疗机器人系统市场情景：

这份医疗机器人系统市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关医疗机器人系统市场联系数据桥市场研究的更多信息以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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全球医疗机器人系统市场范围和市场规模

医疗机器人系统市场根据部署类型、产品和服务、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

部署类型

本地

基于云

根据部署类型，医疗机器人系统市场分为本地和基于云的市场。

产品与服务

仪器及配件

机器人系统

服务

在产品和服务的基础上，医疗机器人系统分为仪器和配件、机器人系统和服务。机器人系统部分进一步细分为手术机器人、康复机器人、无创放射外科机器人、医院和药房机器人以及应急机器人系统。 手术机器人 进一步细分为骨科手术机器人、神经外科机器人系统、腹腔镜机器人系统和可操纵机器人导管。康复机器人进一步细分为辅助机器人、假肢、矫形器、治疗机器人和外骨骼机器人系统。无创放射外科机器人进一步细分为truebeam stx放射外科系统、cyberknife机器人放射外科系统和伽玛刀perfexion放射外科系统。医院和药房机器人进一步细分为远程医疗机器人、IV机器人、药房机器人和推车运输机器人。应急响应机器人进一步细分为 ls-1 机器人系统和自动脉冲加机器人系统。

应用

神经病学

骨科

腹腔镜

特殊教育

根据应用，医疗机器人系统市场细分为 神经内科、骨科、腹腔镜和特殊教育。神经病学进一步细分为探路者手术系统、神经伙伴手术系统和文艺复兴手术系统。骨科进一步细分为 iblock 手术系统、robodoc 手术系统、navio PFS 手术系统、mako RIO 手术系统和 stanmore sculptor 手术系统。腹腔镜进一步细分为徒手内窥镜支架系统、达芬奇机器人手术系统和 Telelap ALF-x 手术系统。

最终用户

医院

门诊手术中心

康复中心

其他

在终端用户的基础上，医疗机器人系统市场是医院、门诊手术中心、康复中心等。

医疗机器人系统市场国家层面分析

分析了医疗机器人系统市场，并按上述国家、类型、部署和最终用户提供了市场规模见解和趋势。

医疗机器人系统市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于有利的监管环境和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在医疗机器人系统市场上占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

医疗机器人系统市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、医疗机器人系统市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化以及他们对医疗机器人系统市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局与医疗机器人系统市场份额分析

医疗机器人系统市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对医疗机器人系统市场的关注有关。

报告范围：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

对区域发展的全面洞察。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、合并和收购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队全天候工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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