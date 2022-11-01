北美医疗器械灭菌市场收入、未来增长、趋势、应用、主要参与者、到 2029 年的商机预测

全球北美医疗器械灭菌市场在 2021 年至 2029 年的预测期内以 8.4% 的复合年增长率增长，预计到 2029 年将从 2020 年的 16.1053 亿美元达到 30.2948 亿美元。手术数量是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

灭菌是指在统计上彻底消灭所有微生物，包括最具抵抗力的细菌和孢子。

灭菌会破坏物品表面或液体中的所有微生物，以防止与物品使用相关的疾病传播。同时，使用未充分消毒的关键物品表明传播病原体的风险很高。这可能是由于与医疗机构中使用的灭菌过程相关的广泛安全范围。医疗设施中广泛使用的不同类型的灭菌器包括蒸汽灭菌、闪蒸灭菌、低温灭菌技术、环氧乙烷“气体”灭菌、过氧化氢气体等离子体、过氧乙酸灭菌。

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北美医疗器械灭菌市场领先的主要参与者：

Getinge AB, Cardinal Health, STERIS, 3M, Biobase Biodusty (Shandong), Co., Ltd., Midmark Corporation, Merck KGaA, Dentsply Sirona, MATACHANA GROUP, SciCan Ltd., MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG, MMM Group, Sterigenics US, LLC、ASP、Tuttnauer、Steelco SpA、Belimed AG、Systec GmbH 等国内和北美企业。

全球北美医疗器械灭菌市场情景：

这份北美医疗器械灭菌市场报告提供了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。要获得有关北美医疗器械灭菌市场联系数据桥市场研究的更多信息以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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全球北美医疗器械灭菌市场范围和市场规模

北美医疗器械灭菌市场根据产品、 技术、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，北美医疗器械灭菌市场分为仪器、试剂和服务。2021 年，由于慢性病患病率的增加，预计仪器部门将主导市场。

根据技术，北美医疗器械灭菌市场细分为热灭菌、电离 辐射 灭菌、过滤灭菌以及气体和化学灭菌。由于手术数量不断增加和医疗保健支出增加，预计 2021 年热灭菌领域将主导市场。

根据最终用户，北美医疗器械灭菌市场分为制药公司、医院、诊所、实验室、学术和研究机构、医疗器械制造商等。2021 年，由于医疗保健行业对消毒器的需求不断增长，预计医院部门将主导市场。

根据分销渠道，北美医疗器械灭菌市场分为直接招标、零售和第三方分销。由于老年人口不断增加，预计 2021 年直销业务将主导市场。

北美医疗器械灭菌市场国家层面分析

分析了北美医疗器械灭菌市场，并按上述国家、类型、部署和最终用户提供了市场规模见解和趋势。

北美医疗器械灭菌市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于有利的监管环境和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在北美医疗器械灭菌市场占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

北美医疗器械灭菌市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、北美医疗器械灭菌市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响和变化医疗保健监管情景及其对北美医疗器械灭菌市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和北美医疗器械灭菌市场份额分析

北美医疗器械消毒市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的北美医疗器械灭菌市场相关。

报告范围：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

对区域发展的全面洞察。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、合并和收购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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