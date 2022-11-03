医疗保健新闻：到 2028 年，中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场规模以 23.4% 的复合年增长率为 106.3936 亿美元

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

在广泛的报告中进行的市场研究分析和估计有助于企业了解市场上已有的内容、市场期待的内容、竞争背景以及超越竞争对手应遵循的步骤。研究方法和最佳工具和技术的应用保持了轻松，使这份市场研究报告与众不同。该报告分为几个属性，包括制造商、地区、类型、应用、市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动力、机遇、挑战、新兴趋势、风险、进入壁垒、销售渠道和分销商在可靠的本业务报告中再次详细描述了该主题并为更好的决策提供了最大的信息。

这份市场报告为行业提供了一个理想的窗口，解释了市场定义、分类、应用、参与和市场趋势是什么。该报告还识别和分析了新兴趋势以及市场中的主要驱动因素、挑战和机遇。这份行业分析报告重点介绍了市场在 2022-2029 年预测期内的复合年增长率值波动。报告中计算的基准年被认为是 2020 年，而历史性年份是 2019 年，这将通过提供有关几个市场洞察力的信息来说明市场在预测年份将如何采取行动。

中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场研究报告是一个明确的解决方案。该市场报告考虑了对业务增长产生重大影响的各种因素，包括历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术和医疗保健行业的技术进步。客户通过最佳行业洞察力、实用解决方案、人才解决方案和最新技术的完美结合，清楚地了解市场，同时使用中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场报告促进业务增长。

中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 23.4% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将达到 106.3936 亿美元。糖尿病、高血压等慢性病患病率的增加以及政府机构意识的提高将促进数字治疗市场的增长。

中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场调查报告提供有关该行业的关键信息、有用且重要的事实和数据、专家意见以及世界各地的最新发展。该市场报告包括有关模式和改进、目标业务部门和材料、限制和进步的数据。在本报告中，进行了系统的 SWOT 分析和投资分析，预测了市场参与者即将到来的机会。这份全球市场报告对每一位市场爱好者、政策制定者、投资者和市场参与者来说都是一份宝贵的文件。中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场业务报告包含有关市场及其所有关联公司及其简介的章节，其中提供了有关其在财务、产品组合、投资计划以及营销和业务战略方面的前景的宝贵数据。

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市场分析和洞察：中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场

数字疗法 (DTx) 使用基于证据的远程评估软件直接向患者提供治疗干预，以服务、管理和避免广泛的行为、心理和身体障碍。它们单独使用或与药物、设备或其他疗法混合使用，以优化患者护理和健康结果。越来越多地远程访问经临床测试安全有效的疗法是治疗期间数字疗法 (DTx) 的特性之一。

公司为扩大产品线和获得利润而进行的技术进步是数字治疗 (DTx) 市场增长的驱动力之一。与数字治疗 (DTx) 应用程序相关的隐私问题可能会限制数字治疗 (DTx) 市场的增长。两家公司之间的合作将有助于市场的增长，并将为数字治疗 (DTx) 市场提供机会。数字治疗 (DTx) 的质量将得到维持，以便为客户提供更好的治疗和适当的护理，因此，这需要正确完成，因此这将成为数字治疗 (DTx) 市场的挑战，因为许多一时间需求得不到满足。

数字治疗 (DTx) 市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和数字治疗 (DTx) 市场情景，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-digital-therapeutics-market

中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场范围和市场规模

数字治疗 (DTx) 市场根据产品和服务类型、应用、购买模式和销售渠道分为四个部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品和服务类型，数字治疗 (DTx) 市场细分为硬件产品、解决方案/软件和服务。到 2021 年，解决方案/软件领域预计将主导市场，因为随着大流行情况的持续，安全是首要责任，因此人们倾向于选择这一领域，而流行的疾病将增加市场。

根据应用，数字治疗 (DTx) 市场分为治疗/护理相关应用和预防应用。2021 年，治疗/护理相关应用领域预计将占主导地位，因为这将为高度流行的慢性疾病提供治疗，而生活方式的改善将有助于增加市场。

根据购买方式，将数字治疗（DTx）市场细分为团购组织和个人。到 2021 年，预计个人细分市场将主导市场，因为许多人正在接受数字医疗平台并希望在没有任何接触的情况下接受治疗，而政府机构采取的举措将倾向于扩大市场。

根据销售渠道，数字治疗 (DTx) 市场分为 B2B 和 B2C。到 2021 年，B2C 细分市场预计将主导市场，因为服务大多直接受到客户的青睐，从而增加了生活方式并让市场增长。

表中的内容：

1 简介

2 市场细分

3 执行摘要

4 中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场：法规

5 市场概况

6 COVID-19 对中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场的影响

7 中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场，按产品和服务类型分类

8 中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场，按应用

9 中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场，按购买模式

10 中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场，按销售渠道

11 中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场，按地理位置

12 中东和非洲数字治疗 (DTX) 市场：公司概况

13 SWOT

14 公司简介

15 问卷

16 相关报道

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数字治疗 (DTx) 市场国家层面分析

分析了数字治疗 (DTx) 市场，并按上述国家、产品和服务类型、应用、购买方式和销售渠道提供了市场规模信息。

数字治疗 (DTx) 市场报告涵盖的国家是沙特阿拉伯、南非、阿联酋、以色列、埃及以及中东和非洲其他地区。

中东和非洲预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内实现大幅增长，因为中东和非洲国家是主要的发展中国家，并专注于增加数字治疗 (DTx) 产品的使用并提高对它的认识。由于糖尿病病例的增加，预计南非将在中东和非洲市场占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

制造商的战略举措正在为数字治疗 (DTx) 市场的参与者创造新机会

数字治疗 (DTx) 市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的数字治疗 (DTx) 产品销售增长、数字治疗 (DTx) 进步的影响以及监管情景的变化及其对数字治疗的支持 ( DTx) 市场。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

竞争格局和数字治疗 (DTx) 市场份额分析

数字治疗 (DTx) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司专注于数字治疗（DTx）市场相关。

提供数字治疗 (DTx) 的主要公司有 Fitbit, Inc.、ResMed、Omada Health, Inc. 和三星等国内企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品发布和协议也是由这些公司在全球范围内发起的，这也在加速数字治疗 (DTx) 市场的发展。

例如，

2020 年 10 月，TrialCard 旗下 MANGO HEALTH 宣布推出新的互操作技术平台，并推出 Mango Health 2.0 版。这个最新版本包括第三方健康服务提供商，他们可以访问 Mango 强大的患者支持模块套件。该公司将获得更多新用户。

2019 年 5 月，CogniFit 进行了一项研究，其中研究了一项使用 EEG 提供自适应学习的一般评估。它还有助于刺激每个认知技能的大脑区域。这帮助该公司成为大脑训练和新技术领域的世界领导者。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他策略正在增强公司在数字治疗 (DTx) 市场中的市场，这也为组织改进其数字治疗 (DTx) 产品提供了好处）。

涵盖中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场行业趋势和 2028 年预测的关键指标

市场规模

自上而下的市场分析

市场竞争对手的最新发展

不同国家的近期市值

该报告提供：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

对区域发展的全面洞察。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、合并和收购。

本市场研究报告中涵盖的关键点：

市场规模

市场 新销售量

市场更换销售量

已安装的基础

市场（按品牌）

市场程序量

市场 产品价格分析

市场 医疗保健结果

市场护理成本分析

监管框架和变化

价格和报销分析

市场份额不同地区

市场竞争对手的最新发展

市场即将到来的应用

市场创新者研究

通过这份市场研究报告，可以获得对市场结构的全面分析以及对医疗保健行业各个细分市场和子细分市场的预测。该报告包含市场上主要参与者的所有市场份额和方法。它还包括影响市场的市场主要制造商和进口商的详细资料。报告分析了一系列关键因素，这将有助于买家研究医疗保健行业。竞争格局分析是基于主要制造商、趋势、机会、营销策略分析、市场影响因素分析和主要地区、类型、全球市场应用的消费者需求，考虑行业的过去、现在和未来状态。

该市场报告通过行业专家的投入对完整的市场分析进行了描述。在制定这份全球市场文件时，会考虑以下方面，包括市场类型、组织规模、本地可用性、最终用户的组织类型以及北美、南美、欧洲、亚洲等地区的可用性-太平洋、中东和非洲。该报告的市场研究有助于评估几个重要参数，这些参数可以被称为对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。广泛的市场研究分析清楚地将广阔的市场聚集在一起成为焦点。