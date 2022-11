医疗保健新闻：到 2028 年，北美医疗物联网 (IoMT) 市场规模以 22.2% 的复合年增长率超过 498.8921 亿美元

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态,并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告,为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时,重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告,重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

在广泛的报告中进行的市场研究分析和估计有助于企业了解市场上已有的内容、市场期待的内容、竞争背景以及超越竞争对手应遵循的步骤。研究方法和最佳工具和技术的应用保持了轻松,使这份市场研究报告与众不同。该报告分为几个属性,包括制造商、地区、类型、应用、市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动力、机遇、挑战、新兴趋势、风险、进入壁垒、销售渠道和分销商在可靠的本业务报告中再次详细描述了该主题并为更好的决策提供了最大的信息。

这份市场报告为行业提供了一个理想的窗口,解释了市场定义、分类、应用、参与和市场趋势是什么。该报告还识别和分析了新兴趋势以及市场中的主要驱动因素、挑战和机遇。这份行业分析报告重点介绍了市场在 2022-2029 年预测期内的复合年增长率值波动。报告中计算的基准年被认为是 2020 年,而历史性年份是 2019 年,这将通过提供有关几个市场洞察力的信息来说明市场在预测年份将如何采取行动。

北美医疗物联网 (IoMT)市场报告提供了对全球市场当前情景的细致调查,其中考虑了众多市场动态。该报告确定并分析了医疗保健行业的新兴趋势以及关键驱动因素、挑战和机遇。该市场文件包括历史数据、当前市场趋势、市场环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。医疗保健行业的数据和信息取自网站、公司年报、期刊等可靠来源,并经过市场专家的验证。北美医疗物联网 (IoMT) 市场报告涵盖主要制造商、供应商、分销商、贸易商、客户、投资者和主要类型、主要应用。

北美医疗物联网 (IoMT) 市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 22.2% 的复合年增长率增长,预计到 2028 年将达到 498.8921 亿美元。全球对实时医疗保健解决方案需求的增长推动了 医疗物联网 (IoMT) 软件市场的增长。

此外,北美医疗物联网 (IoMT) 市场文件包括市场的关键方面,包括行业研究、市场规模和预测、竞争情报、市场进入战略、定价趋势、可持续性趋势、客户洞察、技术进化、创新趋势和分销渠道评估。c 此外,在将其呈现给最终用户之前,所有信息都经过专家团队成员的评估和验证。通过北美医疗物联网 (IoMT) 市场分析报告获得可操作的市场洞察力,可以建立可持续和有利可图的业务战略。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-internet-of-medical-things-iomt-market

报告中涵盖的主要市场竞争对手

Siemens Healthcare GmbH

General Electric

Carre Technologies Inc. (Hexoskin)

Breathometer Inc.

BIOTRONIK

Medtronic

Meru Health

Boston Scientific Corporation

Hill-Rom Services, Inc. Neurometrix

, Inc.

Honeywell International Inc.

VitaConnect

EKso Bionics

BL Healthcare, Inc.

BioSerenity

Koninklijke Philips NV

Lenovo医疗保健信息技术 (Lenovo HIT)

AliveCor, Inc.

Health Care Originals

医疗物联网 (IoMT) 是医疗设备、软件应用程序以及卫生系统和服务的组合基础设施,它正在迅速改变医疗技术在医疗保健中的作用。医疗物联网正在帮助医疗保健组织简化他们的临床、工作流程管理,并从远程位置扩展他们的患者护理。

由于技术进步和个人医疗保健可及性的增加,北美医疗物联网 (IoMT) 市场得到了发展。另一方面,医院和医疗部门缺乏基础设施和训练有素的专家,阻碍了市场的扩张。预计医疗保健领域对连接设备的需求增加将为北美医疗物联网 (IoMT) 市场创造各种机会。这往往会使市场的未来保持强劲和先进。

医疗物联网 (IoMT) 市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和医疗物联网 (IoMT) 市场情景,请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介,我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

要获得对市场分析的更多见解,请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-internet-of-medical-things-iomt-market

北美医疗物联网 (IoMT) 市场范围和市场规模

北美医疗物联网 (IoMT) 市场根据组件、平台、服务交付模式、连接设备、应用程序和最终用户进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略,以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在组件的基础上,北美医疗物联网 (IoMT) 市场分为硬件、软件和服务。硬件细分为处理器、传感器等。处理器细分为微处理器 (MPU)、应用处理器 (AP)、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP)。传感器细分为压力传感器、温度传感器、血氧传感器、血糖传感器、心电图 (ECG) 传感器、湿度传感器、图像传感器、运动和位置传感器、心率传感器、流量传感器、液位传感器等. 软件细分为实时流分析、实时监控、数据管理、网络带宽管理、安全等。数据管理细分为患者数据、产品数据、资产数据等。安全性细分为身份访问管理、安全通信、数据加密和令牌化、分布式拒绝服务保护等。服务细分为专业服务和托管服务。专业服务细分为支持和维护、部署和集成以及咨询。到 2021 年,硬件部分预计将主导市场,因为越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对提供医疗服务的成本效益和高效解决方案日益增长的需求。支持物联网的医疗设备在数据收集和跟踪各种活动方面发挥着重要作用,从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。分布式拒绝服务保护等。服务细分为专业服务和托管服务。专业服务细分为支持和维护、部署和集成以及咨询。到 2021 年,硬件部分预计将主导市场,因为越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对提供医疗服务的成本效益和高效解决方案日益增长的需求。支持物联网的医疗设备在数据收集和跟踪各种活动方面发挥着重要作用,从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。分布式拒绝服务保护等。服务细分为专业服务和托管服务。专业服务细分为支持和维护、部署和集成以及咨询。到 2021 年,硬件部分预计将主导市场,因为越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对提供医疗服务的成本效益和高效解决方案日益增长的需求。支持物联网的医疗设备在数据收集和跟踪各种活动方面发挥着重要作用,从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。和咨询。到 2021 年,硬件部分预计将主导市场,因为越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对提供医疗服务的成本效益和高效解决方案日益增长的需求。支持物联网的医疗设备在数据收集和跟踪各种活动方面发挥着重要作用,从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。和咨询。到 2021 年,硬件部分预计将主导市场,因为越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对提供医疗服务的成本效益和高效解决方案日益增长的需求。支持物联网的医疗设备在数据收集和跟踪各种活动方面发挥着重要作用,从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。

在平台的基础上,北美医疗物联网 (IoMT) 市场细分为设备管理、应用管理和云管理。设备部分细分为生命体征监测器、睡眠监测设备、康复设备等。生命体征监测器细分为脉搏血氧仪、活动监测器、sprimonitor、心率监测器、心电图仪、血压监测器等。睡眠监测设备细分为手腕活动记录仪、睡眠跟踪器、多导睡眠仪等。康复设备被细分为加速度计和传感设备。网络管理细分为服务器、以太网交换机、路由、网关、存储等。2021年,

根据服务交付模式,北美医疗物联网 (IoMT) 市场分为本地和云。到 2021 年,由于本地软件的广泛使用,预计本地部分将主导市场,因为它不需要用户连接互联网来访问数据。尽管大多数企业都依赖互联网开展业务,但人们总是担心失去连接会损害生产力并导致无法访问关键数据。

在连接设备的基础上,北美医疗物联网 (IoMT) 市场分为有线和无线。到 2021 年,由于网络流量中断的攻击更少,并且与无线接入点相比,受干扰和中断的敏感性更低,有线部分预计将主导市场,因为其采用率正在增加。

在应用的基础上,北美医疗物联网 (IoMT) 市场细分为体上设备、医疗保健提供者、家用医疗设备、社区等。贴身设备细分为消费者健康可穿戴设备和临床级可穿戴设备。医疗保健提供者细分为库存管理、人员管理、患者流量管理、资产管理和环境监控。家用医疗设备细分为远程医疗、远程耐心监测、个人应急响应系统等。社区被细分为信息亭、护理点设备、物流、移动服务和应急响应情报。2021年,

根据最终用户,北美医疗物联网 (IoMT) 市场细分为医院、诊所、研究机构和学者、家庭护理等。到 2021 年,由于电子健康记录 (EHR) 和远程患者监测系统的采用越来越多,预计医院部门将主导市场。

从国家/地区来看,美国在医疗物联网 (IoMT) 市场上占据主导地位。这种主导地位是由于技术进步的增加和新创业公司的兴起。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-internet-of-medical-things-iomt-market

北美医疗物联网 (IoMT) 市场国家层面分析

对医疗物联网 (IoMT) 市场进行了分析,市场规模信息由上述组件、平台、服务交付模式、连接设备、应用程序和最终用户提供。

医疗物联网 (IoMT) 市场报告涵盖的国家是组件、平台、服务交付模式、连接设备、应用程序和最终用户。由于人们对个人健康的认识不断提高,美国在市场上占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外,北美品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战,在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

对积极的患者参与和以患者为中心的护理的日益关注正在推动北美医疗物联网 (IoMT) 市场的市场增长。

北美医疗物联网 (IoMT) 市场还为您提供每个国家在特定市场中增长的详细市场分析。此外,它还提供有关市场参与者战略及其地理分布的详细信息。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期

竞争格局和北美医疗物联网 (IoMT) 市场份额分析

医疗物联网 (IoMT) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度、和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗物联网(IoMT)市场相关。

表面分析市场行业趋势和 2028 年预测中涵盖的关键指标

市场规模从上到下的

市场分析

市场竞争对手的最新发展

不同国家的最新市场价值

表面分析市场的市场价值和

概述医疗物联网 (IoMT) 市场前八名参与者的公司概况

数字清单

图 1 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:细分

图 2 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:数据三角剖分

图 3 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:DROC 分析

图 4 北美医疗物联网 (IOMT) 市场医疗物联网 (IOMT) 市场:北美 VS 区域市场分析

图 5 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:公司研究分析

图 6 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:访谈人口统计

图 图 7 北美医疗物联网 (IOMT) 市场医疗用品 (IOMT) 市场:DBMR 市场位置网格

图 8 北美医疗用品 (IOMT) 市场:供应商份额分析

图 9 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:市场应用覆盖率网格

图 10 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:细分

图 11 与矿山和劳工相关的安全问题预计将推动北美医疗互联网预测 2021 年至 2028 年的物联网 (IOMT) 市场

图 12 预计类型部分将在 2021 年和 2028 年占据北美医疗物联网 (IOMT) 市场的最大份额

图 13 驱动因素、限制因素、机会和北美医疗物联网(IOMT) 市场面临的挑战

图 14 2015 年至 2021 年物联网连接数量

图 15 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按组件分类,2020 年

图 16 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按平台,2020

图 17 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按服务交付模式,2020

图 18 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按连接设备,2020

图 19 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按平台,2020

图 20 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按最终用户,2020

图 21 北美医疗物联网 (IOMT) ) 市场:快照 (2020)

图 22 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按国家分类 (2020)

图 23 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按国家分类 (2021 年和 2028 年)

图 24 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按国家/地区分类 (2020 年和 2028 年)

图 25 北美医疗物联网 (IOMT) 市场:按组件分类 (2021-2028)

图 26 北美医疗物联网 (IOMT) ) 市场:2020 年公司份额 (%)

本市场研究报告中涵盖的关键点:

市场规模

市场 新销售量

市场更换销售量

已安装的基础

市场(按品牌)

市场程序量

市场 产品价格分析

市场 医疗保健结果

市场护理成本分析

监管框架和变化

价格和报销分析

市场份额不同地区

市场竞争对手的最新发展

市场即将到来的应用

市场创新者研究

通过这份市场研究报告,可以获得对市场结构的全面分析以及对医疗保健行业各个细分市场和子细分市场的预测。该报告包含市场上主要参与者的所有市场份额和方法。它还包括影响市场的市场主要制造商和进口商的详细资料。报告分析了一系列关键因素,这将有助于买家研究医疗保健行业。竞争格局分析是基于主要制造商、趋势、机会、营销策略分析、市场影响因素分析和主要地区、类型、全球市场应用的消费者需求,考虑行业的过去、现在和未来状态。

该市场报告通过行业专家的投入对完整的市场分析进行了描述。在制定这份全球市场文件时,会考虑以下方面,包括市场类型、组织规模、本地可用性、最终用户的组织类型以及北美、南美、欧洲、亚洲等地区的可用性-太平洋、中东和非洲。该报告的市场研究有助于评估几个重要参数,这些参数可以被称为对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。广泛的市场研究分析清楚地将广阔的市场聚集在一起成为焦点。