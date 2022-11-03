到 2029 年放射性药物市场规模、共同趋势、需求、应用、类型和增长

在预测期内，全球放射性药物市场预计将经历 10.40% 的复合年增长率。这表明市场价值从 2021 年的 48 亿美元到 2029 年将飙升至 116.9 亿美元。由于医疗条件的发病率不断增加，“诊断应用”在放射性药物市场的应用领域占据主导地位。负责使下半身出现症状和脆弱。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。核医学越来越多地用于诊断成像和放射治疗。这为放射性药物市场的发展铺平了道路。

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放射性药物市场领先的主要参与者：

康德乐（美国）

通用能源

法院（法国）

Lantheus 医学影像（美国）

拜耳公司（德国）

图片来自 Bracco（意大利）

Eczacýbaþý-Monrol 核产品（土耳其）

诺迪翁（加拿大）

高级加速器应用程序（法国）

放射性同位素 NTP（南非）

JSC同位素（俄罗斯）

NorthStar 医用放射性同位素（美国）

埃克特和齐格勒（德国）

Braun Melsungen AG（德国）

Smith & Nephew plc（德国）

Zimmer Biomet（美国）

衣架公司（美国）

Otto Bock Healthcare GmbH（德国）

全球放射性药物市场情景：

这份放射性药物市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要了解有关用于分析师摘要的放射性药物市场联系数据桥市场研究的更多信息，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

有关放射性药物市场分析的更多信息，请在https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-radiopharmaceuticals-market查看研究报告摘要

全球放射性药物市场范围和市场规模

全球放射性药物市场根据类型、应用、程序量评估、来源和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

写

诊断核医学

治疗性核医学

根据类型，放射性药物市场分为诊断性核医学和治疗性核医学。诊断核医学已进一步细分为 SPECT 放射性药物和 PET 放射性药物。SPECT放射性药物已细分为锝99m、铊201、镓67、碘123等。PET 放射性药物已细分为 F-18、RU-82 等。治疗性核医学已进一步细分为 α 发射器、近距离放射治疗同位素和 β 发射器。Alpha 发射器已进一步细分为 Ra-223。β 发射体已进一步细分为碘 131、钇 90、钐 153、镥 177、铼 186 和其他β发射体。近距离放射治疗同位素已细分为碘 125、钯 103、

要求

诊断应用

治疗应用

放射性药物市场的应用领域分为诊断应用和 治疗应用。诊断应用已进一步细分为 SPECT 应用和 PET 应用。SPECT 应用已细分为心脏病学、骨扫描、甲状腺应用、肺扫描和其他 SPECT 应用。PET 应用已进一步细分为肿瘤学、心脏病学、神经学和其他 PET 应用。治疗应用已进一步细分为甲状腺适应症、 骨转移瘤、淋巴瘤、内分泌肿瘤和其他适应症。

程序量的评估

诊断程序

治疗程序

根据对程序量的评估，放射性药物市场分为诊断程序和治疗程序。诊断程序已进一步细分为 SPECT 程序和 PET 程序。治疗程序已进一步细分为 β 发射器程序、α 发射器程序和近距离放射治疗程序。

字体

核反应堆

回旋加速器

根据来源，放射性药物市场分为核反应堆和回旋加速器。

最终用户

医院

门诊手术中心

诊断中心

癌症研究机构

其他

根据最终用户，放射性药物市场分为医院、门诊手术中心、诊断中心、癌症研究机构等。

探索放射性药物市场的完整目录：https ://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-radiopharmaceuticals-market

卫生基础设施的增长 安装基础和新技术的渗透

放射性药物市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、放射性药物市场不同类型产品的安装基础、您使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对放射性药物市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

放射性药物的竞争格局和市场份额分析

放射性药物市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。以上提供的数据点仅与放射性药物市场相关公司的关注点有关。

覆盖报告：

主要增长动力、制约因素、市场潜在机遇和挑战。

有关区域发展的综合信息。

行业主要参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、并购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。预测是使用经过验证的研究方法计算的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。初步研究是通过对知名行业人员的采访、调查和观察进行的。

该报告包括使用波特的 5 力模型和安索夫矩阵进行的深入市场分析。此外，报告还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

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该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

高级保健报告：

全球远程放射学市场：到 2028 年的行业趋势和预测

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力并培养可操作的知识，以帮助您的企业在市场上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和整合的纯粹智慧和实践的结果。公司诞生于员工人数少得多的医疗保健部门，旨在覆盖整个市场，同时提供最佳分析类。. 随后，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔格拉姆镇开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队齐聚一堂，共同推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，Data Bridge 的专业市场研究团队夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了很多问题。我们的卓越表现漫画。”

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