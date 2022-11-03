并联机器人市场预计2028年复合年增长率达9.2%，行业规模、份额、趋势、增长及收入展望

该市场报告对市场中的主要参与者进行了详尽的调查，该调查基于组织的一系列目标，例如分析、产品大纲、生产数量、所需原材料和组织的财务状况。 它按产品类型、应用和增长因素研究市场。 本报告阐明了整个市场趋势，并分析了买家、消费者、替代品、新进入者、竞争对手和供应商对市场的影响。 该报告为您提供市场洞察，帮助您更准确地了解市场格局、未来可能影响行业的问题以及如何以最佳方式定位特定品牌。

地区层面的平行机器人市场 ，在国家层面也被进一步划分，以便为组织提供一个基本的视角。组织简介区域中的重要参与者被赋予了一个不常见的中心。这部分包含货币收入、地理存在和业务大纲、提供的项目以及球员所采用的关键技术，以在对手中保持领先。基本探索由行业专家领导，包括副总裁、顾问、项目主管和商店网络负责人。

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Data Bridge Market Research 分析，并行机器人市场在 2021-2028 年的预测期内将呈现 9.2% 的复合年增长率。各种最终用户垂直领域对操作自动化的需求不断增长，是促进并行机器人市场增长的主要因素。

并联机器人有两个或多个手臂，它们通过几个关节和连杆相互连接。并联机器人通常有两种类型，即六足机器人和三角机器人。六足位移台因其在广泛应用中的运动自由度而被使用。另一方面，Delta 机器人用于简单的拾取和放置应用。并联机器人是封闭的，由固定平台和移动平台组成。并联机器人包括驱动关节和被动关节。并联机器人提高了稳定性和手臂刚性，循环时间更快。

从手动功能向自动化转变的持续趋势正在推动并行机器人的增长。技术进步和对具有更低维护成本和增强组件的创新产品供应的日益关注是推动并行机器人市场增长的另一个因素。中小型企业对并联机器人的关注度增加将进一步推动市场的增长。对员工安全的日益关注、工业事故案件的增加和消费品消费的增加是其他一些间接市场增长的决定因素。由于长期使用并联机器人，累积节省的增加将进一步有利于市场增长。

全球并联机器人市场分为一个类型，包括

按产品（六足机器人和 Delta 机器人），

类型（双臂和多臂），

最终用户（食品和饮料、医疗、电子和其他），

市场上的一些杰出参与者包括

FANUC CORPORATION, Epson America, Inc., Yamaha Motor Co., Ltd., ABB, Penta Robotics, OMRON Corporation, Codian Robotics, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Stäubli International AG., 广州数控设备有限公司, Hiwin公司、深圳市泰达机器人记录、沉阳新松机器人、Asyril SA、三菱电机、DENSO Products and Services Americas, Inc.、Yaskawa America, Inc.、KUKA AG、贝肯特（余姚）机器人科技有限公司和AtomRobot . 除其他外

在地理上，市场已细分为

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）

亚太地区（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚）

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区）

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非以及中东和非洲其他地区）

访问完整报告： https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-parallel-robots-market

报告要点

全球并联机器人市场 增长趋势分析 基于 2022-2029 年计算的复合年增长率。

为了分析每个区域的市场运作情况，评估每个地理区域的市场份额和增长率。

它包括有关市场主要生产商、客户和分销商的所有必要详细信息。

与此市场相关的查询：

通过预测年份，哪些应用领域将在全球范围内表现更好并取得成功？

推动市场增长的关键因素是什么？

谁是这个行业的主要供应商？

哪些是令人印象深刻的业务领域，最好的参与者希望自己在未来扩张？

市场动态如何？

破坏发展速度的限制是什么？

推进发展的重点环境是什么？

全球市场的表演者面临哪些机遇和威胁？

这个行业的发展速度是多少？

报告的定制：

该报告可以定制以满足客户的要求。请与我们的销售团队 ( Sales@databridgemarketresearch.com ) 联系，他们将确保您获得适合您需求的报告。您还可以通过 +1 888 387 2818 与我们的高管联系，分享您的研究需求。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

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