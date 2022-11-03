访问控制阅读器市场将增长 52% 的大规模复合年增长率，预计到 2029 年将影响 383 万美元

该市场报告对市场中的主要参与者进行了详尽的调查，该调查基于组织的一系列目标，例如分析、产品大纲、生产数量、所需原材料和组织的财务状况。 它按产品类型、应用和增长因素研究市场。 本报告阐明了整个市场趋势，并分析了买家、消费者、替代品、新进入者、竞争对手和供应商对市场的影响。 该报告为您提供市场洞察，帮助您更准确地了解市场格局、未来可能影响行业的问题以及如何以最佳方式定位特定品牌。

Access Control Reader 市场t 旨在提供有价值的市场分析，根据广泛客户的要求进行融合，包括一系列营销人员、商业投资者和企业家。该研究对全球访问控制阅读器市场的关键要素进行了平衡的统计和理论分析。该研究包括一个有效的分析程序，该程序由基于市场研究人员提出的各种假设的经过验证的方法和假设支持。

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由于越来越多地采用智能家居解决方案，预计门禁阅读器市场将出现相当大的增长。根据 Allegion 的估计，52% 的千禧一代希望使用智能手机、密码、生物识别、卡片或钥匙扣等替代进入方式进入他们的家。在接下来的几年里，预计这种发展将增加对住宅空间访问控制的需求。

2021 年全球门禁阅读器市场价值 383 万美元，预计到 2029 年将达到 1018 万美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 13.00%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、价格分析、生产消耗分析和杵分析。

市场动态：

一组定性信息，包括 PESTEL 分析、PORTER 五力模型、价值链分析和宏观经济因素、监管框架以及行业背景和概述。

市场的标题部分和子部分如下所示：

门禁阅读器市场报告范围

报告范围和市场细分

报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2020（可定制至 2014 – 2019） 数量单位 百万美元收入，单位数量，美元定价 涵盖的细分市场 读卡器类型（读卡器、生物识别读卡器、多技术读卡器）、技术类型（iCLASS、MIFARE、DESFire、LEGIC Advant、其他）、通信技术（基于云、基于智能手机、基于物联网）、垂直（商业、政府、住宅） 覆盖国家 美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、德国、法国、意大利、英国、比利时、西班牙、俄罗斯、土耳其、荷兰、瑞士、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、南非、以色列、中东其他地区和非洲 涵盖的市场参与者 ASSA ABLOY（瑞典）、Ddormakaba Group（瑞士）、Allegion plc（爱尔兰）、Identiv, Inc.（美国）、IDEMIA（法国）、Nedap NV（荷兰）、Suprema（韩国）、Thales（法国）、NAPCO Security Technologies, Inc.（美国）、Avigilon Corporation（加拿大）、phg PETER HENGSTLER GMBH + CO. KG（德国）、Paxtron Access Ltd.（英国）、Castles Technology（台湾）、DUALi Inc.（韩国）、Salto Systems （西班牙）、Axis Communications（瑞典）、AMAG Technology（美国）、Pax Technology Ltd.（中国）、Advanced Card Systems Ltd.（中国）、Gallagher Group（新西兰）、Vanderbilt Industries（美国）和 Brivo, Inc 。 （我们） 市场机会 政府改进的安全功能

不断增加的进步和实施

门禁阅读器市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

增加网络和恶意软件攻击和其他欺诈

由于欺诈和盗窃的增加，特别是在数据中心、公司、银行、金融机构、零售店、商场、 酒店等场所，对连接系统的需求和用户安全问题的需求不断增长 和娱乐工作室。随着智能家居技术的普及，对可以远程访问的家庭的有线门禁系统的需求正在增长。随着欺诈、网络攻击和政府身份识别要求的复杂性和复杂性的扩大，在众多行业部门中，在降低成本的同时加强保护的需求变得越来越重要。因此，预计访问控制阅读器市场提供的改进安全身份管理和对增强认证的需求增加等好处将进一步推动对访问控制阅读器市场的需求。

此外，各种应用中对无线和基于物联网的安全系统的偏好、对互连系统的不断增长的需求以及快速的城市化也预计将推动市场的整体增长。据估计，对增强型身份验证以及非接触式接口的需求不断增长，这也将加速市场在预测期内的增长。

机会

不断增加的进步和实施

进一步估计，不断增长的进步和实施将为市场创造有利可图的机会，这将进一步扩大门禁阅读器市场在预测期内的增长率。许多访问控制系统只需要一种身份验证，但企业越来越多地实施多因素身份验证，这是一种安全措施，要求用户提供两种形式的身份验证才能获得访问权限，例如输入 PIN 和刷卡。结合众多因素对于确保物理和数字凭证的安全性是必要的。

政府改进的安全功能

此外，许多政府和安全机构被迫通过部署 RFID 和生物识别技术来改善其交易中的安全性和安全性，这也将在市场中提供大量增长机会。

限制/挑战

低意识

用户对高级安全解决方案的有限意识进一步对市场产生负面影响。预计这一因素将阻碍市场增长。

数据泄露风险和隐私问题

由于正在收集和处理生物特征数据，因此很容易受到黑客的攻击，主要是因为欺诈技术正在迅速发展。根据研究，深度人工神经网络可以随着时间的推移进行训练，以复制人脸或只是一般地构建人脸。因此，与非法访问和数据泄露相关的安全和隐私问题预计将成为预测期内访问控制阅读器市场的挑战。

这份门禁阅读器市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关门禁阅读器市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球访问控制阅读器研究方法

数据桥市场研究通过研究、综合和汇总来自多个来源的数据来呈现市场的详细图景。 因此提供的数据是全面的、可靠的，并且是广泛研究的结果，包括初级和次级。分析师介绍了市场的各个方面，特别关注识别关键行业影响者。

门禁读卡器行业的主要驱动因素和制约因素

对个性化医疗的不断增长的需求预计将为 全球访问控制阅读器市场创造新的机会。

临床试验数字化允许以不同形式处理大量与患者相关的数据。制药公司正在使用这些数据来提高试验执行的有效性。

对高质量数据的需求不断增长预计将推动市场增长。其他一些因素，例如对个性化药物的需求增加、临床研究中越来越多地采用新技术、不断增长的研发促进外包和疾病患病率的增加，将在 2020 年至 2027 年的预测期内推动市场

提供完整的报告

为了获得全球访问控制阅读器市场的出色成果，我们专门针对特定的利基市场进行了定性和透明的研究。作为一份全球市场研究报告，它还识别、分析和估计新兴趋势以及行业中的主要驱动因素、挑战和机遇，以及对供应商、地理区域、类型和应用程序的分析。关于竞争格局的想法在决定产品所需的改进等方面起着非常重要的作用。由于企业可以通过此报告获得全面的见解，因此他们可以自信地就其生产和营销策略做出决策。

TOC 的一些主要亮点包括：

第 1 章：方法与范围

定义和预测参数

方法和预测参数

数据源

第 2 章：执行摘要

商业趋势

区域趋势

产品趋势

最终用途趋势

第 3 章：门禁阅读器行业洞察

行业细分

行业格局

供应商矩阵

科技创新格局

第 4 章：按地区分列的门禁阅读器市场

第 5 章：公司简介

商业概览

财务数据

产品景观

战略展望

SWOT分析

感谢您阅读本文，您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节或地区报告版本。

有什么疑问吗？在此处查询折扣或报告定制： https ://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-access-control-reader-market

本访问控制阅读器市场研究/分析报告重点关注以下重要方面：-

制造技术用于访问控制阅读器 ： – 该技术的发展，导致这些发展的趋势。 门禁阅读器市场的全球主要参与者 ：–他们的公司简介、产品信息和联系信息。 门禁读卡器市场 现状：– 关于门禁读卡器市场生产能力、产值、成本和 投资回报 的过去和现在信息以及未来预测。 门禁阅读器市场的当前市场状况： – 市场竞争包括该行业的公司和国家竞争。通过考虑应用程序和类型对门禁阅读器市场进行市场分析。 考虑生产能力和产值的全球门禁读卡器市场预测。成本与利润的预期是什么？市场份额、供应和消费将如何？进口和出口呢？ 上游原材料和下游行业的门禁阅读器市场链分析。 对门禁阅读器市场的经济影响：– 什么是全球宏观经济环境分析结果？全球和中国宏观经济环境发展趋势如何？ 门禁阅读器市场的市场动态 ：– 挑战和机遇。 门禁阅读器市场的 进入策略、经济影响对策和营销渠道 应该 是什么？

报告中回答的关键问题：

门禁阅读器市场的增长潜力是什么？

哪个产品细分市场将占据最大份额？

哪个区域市场将在未来几年成为先锋？

哪个应用领域将经历强劲增长？

未来几年，门禁阅读器行业可能会出现哪些增长机会？

门禁阅读器市场未来可能面临的最重大挑战是什么？

谁是访问控制阅读器市场的领先公司？

对市场增长产生积极影响的主要趋势是什么？

参与者考虑留在门禁阅读器市场的增长策略是什么？

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