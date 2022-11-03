医疗保健商业智能市场深度分析、全球趋势、新技术、区域分析、增长因素和 2029 年预测

一流的医疗保健商业智能市场研究文件根据市场动态和增长诱导因素提供有关增长率和市场价值的估计。在准备这份市场分析报告时，所采用的属性很少包括最高水平的精神、实用的解决方案、坚定的研究和分析、创新、综合方法和最新的技术。该报告对市场的持续发展、产能、产量、产值、成本/利润、供需和进出口进行了广泛的统计分析。

Data Bridge Market Research 分析，在 2022 年至 2029 年的预测期内，医疗保健商业智能市场预计将以 14.55% 的复合年增长率增长。“本地模型”占医疗保健商业智能市场部署的最大部分由于越来越多地采用基于云的模型，加上医疗保健对数字技术的严重依赖，以利用复杂医疗保健系统的功能。

每天，医院、诊所和类似医疗机构的患者人数都在增加。 这表明随着患者数量的增加，需要记录、存储和管理的信息也随之增加。 医疗保健商业智能就是这样一种解决方案，可以有效和高效地管理和存储医疗保健组织数据。

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这份出色的医疗保健商业智能市场报告还重新评估了市场中的主要参与者、主要合作、并购以及趋势创新和业务政策。为了了解上述所有因素，生成了这份透明、广泛和至高无上的市场报告。该报告有条不紊地收集有关该行业有效因素的信息，包括客户行为、新兴趋势、产品使用和品牌定位。

分割：

医疗保健商业智能市场根据组件、功能、应用程序、部署和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

编造

平台

软件

服务

在组件的基础上，医疗保健商业智能市场被细分为平台、软件和服务。

功能

查询和报告创建

在线分析处理 (OLAP) 和可视化

绩效管理

根据功能，医疗保健商业智能市场分为查询和报告、在线分析处理 (OLAP) 和可视化以及绩效管理。

应用

财务分析

运营分析

临床分析

根据应用，医疗保健商业智能市场被细分为财务分析、运营分析和临床分析。 财务分析进一步细分为索赔处理、 收入周期管理 、支付完整性和欺诈、浪费和滥用、风险调整和风险评估。 运营分析细分为供应链分析、劳动力分析和战略分析。 临床分析进一步细分为质量改进和临床基准、临床决策支持、监管报告和合规、基准/效率和精准健康。

部署

现场模型

基于云的模型

混合模型

根据部署，医疗保健商业智能市场分为本地模型、基于云的模型和 混合模型 。

最终用户

付款人

供应商

健康信息交换 (HIE)

责任关怀组织 (ACO)

管理式护理组织 (MCO)

第三方管理员 (TPA)

根据最终用户，医疗保健商业智能市场分为支付者、提供者、健康信息交换 (HIE)、责任医疗组织 (ACO)、管理式医疗组织 (MCO) 和第三方管理员 (TPA)。 付款人进一步细分为私人保险公司、政府机构、雇主和私人交易所。 提供者进一步细分为医院、医疗实践、急性后护理组织和门诊护理设施。

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主要市场参与者：

在医疗保健商业智能市场运营的一些主要参与者包括 Microsoft、IBM、Oracle、SAP SE、SAS Institute Inc.、TABLEAU SOFTWARE, LLC、MicroStrategy Incorporated.、QlikTech International AB、Information Builders、Sisense Inc.、Yellowfin International Pty有限公司、Board International、Perficient, Inc.、TIBCO Software Inc.、Infor。 和 Domo, Inc. 等。

医疗保健商业智能市场报告的吸引力 ：-

呈现最新的市场动态、发展趋势和增长机会，以及行业壁垒、发展威胁和风险因素

医疗保健商业智能市场的预测数据将有助于可行性分析、市场规模估计和发展

该报告可作为全面指南，对所有重要的医疗保健商业智能市场进行微观监控

对市场的简明看法将有助于理解。

核桃油市场的竞争观点将帮助参与者做出正确的选择

关键问题的答案

COVID-19 对全球医疗保健商业智能市场的增长和规模有什么影响？

谁是领先的关键参与者，他们在全球医疗保健商业智能市场的主要业务计划是什么？

全球医疗保健商业智能市场五力分析的主要关注点是什么？

全球医疗保健商业智能市场的经销商面临的各种前景和威胁是什么？

主要供应商的优势和劣势是什么？

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购买本报告的理由：

市场细分分析，包括纳入经济和政治方面影响的定性和定量研究

区域和国家层面的分析整合了影响市场增长的需求和供应力量。

百万美元的市场价值和数量 单位 百万数据，用于每个细分市场和子细分市场

涉及主要参与者市场份额的竞争格局，以及参与者在过去五年中采用的新项目和战略

全面的公司简介，涵盖产品供应、关键财务信息、近期发展、SWOT 分析以及主要市场参与者采用的策略

内容：

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

第 03 部分：医疗保健商业智能市场格局

第 4 部分：健康领域的商业智能市场规模

第 05 部分：按产品划分的医疗保健商业智能市场细分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客户景观

Part 08: 地理景观

Part 09：决策框架

第 10 部分：驱动因素和挑战

第 11 部分：市场趋势

第 12 部分：供应商格局

第 13 部分：供应商分析

TOC 中提到了新的业务战略、挑战和政策，TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-business-intelligence-market

关于我们：

预测未来的一种绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。 我们致力于发掘最好的市场机会并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。

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